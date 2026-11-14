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Matan a dos mujeres en menos de 24 horas en Oaxaca: La entidad suma 4 feminicidios en lo que va de noviembre

La violencia contra las mujeres no cede en la entidad gobernada por el morenista Salomón Jara

Son cuatro los feminicidios que se contabilizan en noviembre. Crédito: Cuartoscuro
Son cuatro los feminicidios que se contabilizan en noviembre. Crédito: Cuartoscuro
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La violencia de género debe encender las alarmas en el estado de Oaxaca, ya que, en menos de 24 horas, una mujer fue ejecutada en un ataque armado y otra fue asesinada en el interior de su domicilio, confirmó la Fiscalía General del Estado.

Reportes locales detallaron que el caso más reciente ocurrió la mañana del viernes 13 de noviembre en Santa María Atzompa, municipio conurbado a la capital de Oaxaca, cuando sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon contra un automóvil y asesinaron a Martha R.R., mientras que otras tres personas resultaron ilesas.

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Matan a dos mujeres en un día en Oaxaca: entidad suma cuatro feminicidios en lo que va de noviembre

Previamente, en la ranchería La Guadalupe Yosocani, perteneciente al municipio de San Lorenzo, ubicado en la costa del estado de Oaxaca, fue asesinada Josefina S.M. Según la Fiscalía estatal, ya se tiene identificado al presunto feminicida.

Lo más alarmante es que los feminicidios de Martha y Josefina se suman a los crímenes de Zaira Marbeli H. G., estudiante de la Universidad del Mar (Umar) campus Huatulco, y de Susana Areli A. M., de Santos Reyes Yucaná, municipio que se ubica en la región Mixteca, cometidos este mes de noviembre.

Fiscalía oaxaqueña ya investiga feminicidio en Santa María Atzompa

La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) reveló –en un comunicado– que ya investiga una agresión armada contra cuatro personas en la colonia Ampliación Progreso, en Santa María Atzompa. Dos hombres y dos mujeres viajaban a bordo de un automóvil cuando fueron atacados.

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Según las primeras indagatorias, los agresores viajaban en una motocicleta y dispararon contra el vehículo. Martha R. R. perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Las otras tres personas resultaron ilesas.

Esta muerte violenta es investigada bajo el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Autoridades investigan un feminicidio en Santa María Atzompa. Crédito: Evidencias
Autoridades investigan un feminicidio en Santa María Atzompa. Crédito: Evidencias

Muerte de Josefina S. M. también la indagan como feminicidio

Respecto al caso de Josefina S. M., quien fue asesinada en La Guadalupe Yoscani, en la región de la costa, la Fiscalía informó que también se investiga como feminicidio.

Según las primeras indagatorias, la víctima se encontraba en el domicilio de su familia cuando fue agredida con disparos de arma de fuego.

Tras este feminicidio, lo más relevante es que el probable responsable ya se encuentra identificado y se llevan a cabo los trabajos ministeriales para su aprehensión.

Más de 300 feminicidios en Oaxaca desde que llegó Salomón Jara al poder

El pasado mes de octubre, un informe del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” A.C. (GES Mujer) reveló que desde la llegada del morenista Salomón Jara, en 2022, al gobierno de Oaxaca se han registrado 345 feminicidios en la entidad.

Sin embargo, contando los casos de octubre y los que ya se registran en noviembre, serían 70 los feminicidios en Oaxaca en lo que va de 2026.

Regresando al informe de GES Mujer, éste advierte que la violencia contra las mujeres en Oaxaca se ha incrementado, por lo que advirtieron de un “enorme peligro en que viven de manera latente las mujeres y las niñas en las ocho regiones”.

Alejandro Murar acumuló 715 feminicidios

Además, el informe antes mencionado recordó que durante el sexenio del ahora senador de Morena, Alejandro Murat, se contabilizaron 715 feminicidios en la entidad; aún así, con casi 400 en lo que va de su administración, el de Jara Cruz ha sido uno de los más violentos.

De acuerdo con una gráfica del GES, la región de los Valles Centrales ocupa el primer lugar en feminicidios registrados en la entidad.

El 28 por ciento de las víctimas son halladas en sus domicilios y el 19 por ciento en la vía pública. Otros cuerpos son abandonados en vehículos, carreteras y terrenos baldíos.

El gobernador de Oaxaca propuso la creación de un catálogo de medios que cuestionan con "odio" a su administración. Crédito: X/ @salomonj
El gobernador Salomón Jara suma uno de los sexenios más violentos contra las mujeres. Crédito: X/ @salomonj

Las indagatorias no revelaron la causa de los asesinatos. No obstante, el esquema del GES señaló que el estrangulamiento y las heridas de bala son las principales formas en que se cometen los feminicidios en la entidad.

Víctimas van de los 12 a los 60 años

Según la información, las víctimas de feminicidio en Oaxaca tienen edades de entre los 12 y los 60 años. El 26 por ciento, el porcentaje más alto, corresponde a mujeres de entre 30 y 44 años.

Asimismo, el informe de la GES Mujer reveló que solo en el 9 por ciento de los casos registrados se comprobó que el feminicidio fue cometido por la pareja o expareja sentimental de la víctima.

Alarmante lo que ocurre en Oaxaca, pues, en menos de 24 horas, se registraron dos feminicidios en la entidad, se contabilizan cuatro en lo que va de noviembre.

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