Capturan al “Vite” y al “Balú” en el Centro de CDMX con 15 kilos de marihuana y más de 600 dosis de cocaína

Los sujetos fueron trasladados a la Fiscalía capitalina tras haberles asegurado 15 kilos de marihuana y cientos de dosis de cocaína. Crédito: SSC

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres en la alcaldía Venustiano Carranza, quienes portaban 15 kilogramos de marihuana y 655 dosis de cocaína en polvo.

Los implicados, identificados como Marco “N”, alias “Vite”, Luis “N”, alias “Balú”, y un tercer cómplice llamado Ramón “N”, intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron interceptados metros adelante.

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La detención se dio como parte del reforzamiento de seguridad implementado por la corporación para inhibir delitos de alto impacto en la zona norte de la capital. Según información oficial de la SSC, uno de los detenidos ya contaba con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ambos registrados en 2025.

Los oficiales interceptaron a los sujetos en la colonia Zona Centro

El operativo ocurrió cuando los uniformados realizaban rondines de vigilancia en las calles José Joaquín Herrera y Nicolás Bravo, en la colonia Centro de la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí observaron a los tres sujetos con una actitud que calificaron como inusual, quienes cargaban una caja grande de plástico y dos bolsas de color negro.

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Detenidos con drogas en la CDMX . Crédito: SSC

Ante la sospecha de un posible hecho delictivo, los oficiales se aproximaron a los hombres. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron escapar del lugar, pero fueron alcanzados metros adelante en una rápida acción de los efectivos, quienes les realizaron una revisión preventiva apegada al protocolo de actuación policial.

El director de Seguridad Ciudadana en la demarcación, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención a través de sus redes sociales, donde describió el operativo como parte de las “acciones operativas” y “recorridos permanentes” que la corporación mantiene en la zona para la atención de denuncias.

Los detenidos portaban 15 kilos de marihuana y 655 dosis de cocaína

Tras la revisión, los oficiales hallaron en poder de los tres hombres 15 kilogramos de marihuana, además de 655 envoltorios con cocaína en polvo. El hallazgo fue documentado y asegurado conforme al protocolo correspondiente.

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Detenidos en la CDMX con marihuana y cocaína. Crédito: SSC

Los tres detenidos tenían edades de 23, 25 y 28 años. Una vez realizada la detención, los oficiales les informaron sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinaría su situación jurídica.

El material asegurado quedó documentado en fotografías difundidas por la propia dependencia, donde se observó la droga distribuida en la parte superior de una caja de plástico y en paquetes envueltos. Las imágenes formaron parte del reporte con el que la corporación dio cuenta de los resultados del operativo realizado en la demarcación.

Droga asegurada por los elementos de la SSC, la cual fue puesta a disposición del MP. Crédito: SSC

De acuerdo con información obtenida por las autoridades y revelada este 14 de noviembre, el detenido de 23 años de edad contaba con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ambos registrados durante el año 2025, por los delitos de extorsión y contra la salud.

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La alcaldía registró días antes otro operativo por privación de la libertad

En otros hechos difundidos por la SSC el pasado 12 de noviembre, oficiales de la corporación detuvieron a tres hombres que mantenían privado de la libertad a un ciudadano en la colonia Merced Balbuena, también de la alcaldía Venustiano Carranza. Los uniformados actuaron tras escuchar gritos de auxilio en un callejón de la calle San Nicolás mientras realizaban recorridos de vigilancia.

Los efectivos se aproximaron al sitio y observaron a uno de los sujetos, armado, al que detuvieron de inmediato. Otros dos hombres intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados metros adelante por los uniformados.

Tres sujetos fueron detenidos por su presunta participación en un secuestro. Crédito: SSC

Durante la revisión preventiva, los oficiales aseguraron dos armas de fuego cortas, 28 cartuchos útiles, dos bolsas a granel con marihuana y tres teléfonos celulares. Los tres detenidos, de 21, 24 y 36 años, fueron identificados por la víctima del secuestro y, tras ser informados de sus derechos de ley, quedaron junto con los objetos asegurados a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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Según el cruce de información realizado por la corporación, el hombre de 21 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México durante el presente año, por los delitos de robo agravado y contra la salud. El mismo sujeto registra además dos carpetas de investigación por delitos contra la salud, iniciadas en 2023 y 2026, así como una más por robo a transeúnte, iniciada también en 2026.

Los dos operativos, realizados con días de diferencia en la misma demarcación, forman parte de los patrullajes preventivos que la SSC mantiene activos en distintos puntos de la capital para reducir la incidencia de delitos de alto impacto, de acuerdo con los comunicados emitidos por la propia dependencia.

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