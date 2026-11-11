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Del dolor de 2013 al retiro: exjugador de Cruz Azul termina su carrera profesional

El atacante colombiano dejó Cruz Azul con nueve goles y dos asistencias en 28 partidos

Una de las derrotas más dolorosas que ha sufrido Cruz Azul, fue la que perdió contra el América en el 2013 (Foto de acción durante el juego America vs Cruz Azul Final Vuelta, Festejo/ 26-May-2013/ MEXSPORT /David Leah. )
Una de las derrotas más dolorosas que ha sufrido Cruz Azul, fue la que perdió contra el América en el 2013 (Foto de acción durante el juego America vs Cruz Azul Final Vuelta, Festejo/ 26-May-2013/ MEXSPORT /David Leah. )
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Teófilo Gutiérrez, el delantero que abrió el marcador para Cruz Azul en la Final del Clausura 2013 ante América, anunció el cierre de su carrera profesional a los 41 años. Su despedida como local con Junior de Barranquilla ocurrió el pasado 9 de noviembre, cuando anotó en el triunfo 2-0 ante Cúcuta Deportivo.

El atacante colombiano dejó Cruz Azul con nueve goles y dos asistencias en 28 partidos. Su paso por México incluyó la Copa MX del Clausura 2013, aunque su nombre quedó ligado a la final que La Máquina perdió frente al América en penales, luego de que el equipo celeste dejó escapar una ventaja de dos goles en la serie durante los últimos minutos.

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Gutiérrez marcó el 1-0 en el partido de vuelta de aquella definición, disputada el 26 de mayo de 2013 en el Estadio Azteca. El atacante anotó al minuto 14 y acercó al conjunto cementero a la Novena estrella, una posibilidad que se diluyó en los minutos finales.

Teófilo Gutiérrez y su gol en la final que Cruz Azul perdió ante América en 2013

Cabe recordar que el cuadro cementero llegó al encuentro de vuelta con una ventaja de 1-0, obtenida en el primer partido de la final. El gol de Gutiérrez amplió la diferencia global, pero América empató el duelo con anotaciones de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz.

La serie terminó 2-2 y se definió desde el manchón penal. América se impuso 4-2. Gutiérrez salió del club semanas después y continuó su carrera en Argentina, donde tuvo uno de los periodos con mejores números de su trayectoria.

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MÉXICO, D.F., 23MAYO2013.- Jugadores de Cruz Azul festejan el triunfo al finalizar del partido correspondiente a la ida de la Final del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX, entre Cruz Azul en contras del América y llevado acabo en el estadio Azul. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM
MÉXICO, D.F., 23MAYO2013.- Jugadores de Cruz Azul festejan el triunfo al finalizar del partido correspondiente a la ida de la Final del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX, entre Cruz Azul en contras del América y llevado acabo en el estadio Azul. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

El atacante se incorporó a River Plate en julio de 2013. El colombiano ganó títulos de liga, la Copa Sudamericana de 2014 y la Recopa Sudamericana de 2015 durante su etapa con el equipo argentino.

Gutiérrez también formó parte del plantel de River que conquistó la Copa Libertadores en 2015. En ese ciclo disputó 70 partidos y anotó 28 goles.

Su actuación con River lo llevó a la selección de Colombia que participó en el Mundial de Brasil 2014. En ese torneo anotó ante Grecia durante la fase de grupos y el combinado colombiano llegó a los cuartos de final.

MÉXICO, D.F., 02MARZO2012.- Guillermo Vázquez, Director Técnico de Cruz Azul, al termino del partido correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX entre América vs Cruz Azul y llevado acabo en el Estadio Azteca. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM
MÉXICO, D.F., 02MARZO2012.- Guillermo Vázquez, Director Técnico de Cruz Azul, al termino del partido correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX entre América vs Cruz Azul y llevado acabo en el Estadio Azteca. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Después de River, Teófilo Gutiérrez jugó en Portugal, Argentina y Colombia

Tras su salida de River, Gutiérrez fichó por Sporting de Lisboa. En Portugal ganó la Supercopa de 2015 y disputó torneos como la Champions League y la Europa League.

El delantero regresó a Sudamérica para jugar a préstamo con Rosario Central durante la temporada 2016-2017. Después volvió a Junior de Barranquilla, club en el que tuvo uno de los ciclos más productivos de su carrera.

Con Junior conquistó la Copa Colombia en 2017, las ligas de 2018 y 2019, además de las Superligas de 2019 y 2020. También llegó a la final de la Copa Sudamericana de 2018, que el conjunto colombiano perdió ante Athletico Paranaense.

-crédito Lina Gasca/Colprensa
-crédito Lina Gasca/Colprensa
Teófilo Gutiérrez compartió con Luis Díaz en el Junior de Barranquilla- crédito Dimayor
Teófilo Gutiérrez compartió con Luis Díaz en el Junior de Barranquilla- crédito Dimayor

En 2021 dejó Junior y se integró al Deportivo Cali. Ahí fue campeón del Torneo Finalización 2021. Más tarde tuvo pasos breves por Atlético Bucaramanga, un segundo periodo con Deportivo Cali y Real Cartagena.

El delantero regresó a Junior en 2025 para cerrar su ciclo como profesional. El jugador acumuló experiencia en clubes de Colombia, México, Argentina, Turquía y Portugal.

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