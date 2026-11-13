Más comercio y cooperación energética: los acuerdos que México busca fortalecer con Japón

Roberto Velasco en Tokio. (@r_velascoa)

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Japón y México buscan ampliar sus vínculos económicos y reforzar la colaboración en sectores estratégicos, como parte de una agenda bilateral que pretende responder a los desafíos del contexto internacional. Ambos gobiernos acordaron impulsar el intercambio comercial y mantener el trabajo conjunto en materia energética durante un encuentro diplomático celebrado este viernes en Tokio.

La reunión estuvo encabezada por el canciller mexicano, Roberto Velasco, y su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, quienes dialogaron sobre nuevas oportunidades para estrechar la relación entre las dos naciones, destacaron acuerdos que pongan en marcha un mecanismo de alto nivel que permita fortalecer las operaciones comerciales y abrir nuevas vías de cooperación.

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Tras la conversación, los funcionarios también revisaron proyectos conjuntos relacionados con el sector energético y la atención al problema del sargazo en el mar Caribe.

“Durante mi visita de trabajo en Tokio, me reuní con académicos japoneses para intercambiar perspectivas económicas y políticas sobre el Este de Asia y su impacto en nuestra región. El entendimiento mutuo es parte fundamental para identificar oportunidades y construir nuevas vías de colaboración entre México y Japón”, escribió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de X.

México y Japón preparan diálogo económico para 2027

Uno de los principales resultados de la reunión fue el anuncio de que ambos países prevén celebrar a comienzos de 2027 el primer encuentro de su Diálogo Económico de Alto Nivel, una iniciativa orientada a incrementar el comercio bilateral.

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Este mecanismo fue presentado en agosto pasado, durante una visita a México del ministro japonés Toshimitsu Motegi. Desde entonces, las dos naciones han trabajado para establecer las bases de este espacio de interlocución, con el propósito de ampliar sus oportunidades económicas.

Por su parte, Velasco consideró que los dos encuentros que ha sostenido con su contraparte japonesa reflejan el interés de ambos gobiernos por construir un marco renovado en los ámbitos político, económico y de cooperación.

Cooperación energética y atención al sargazo, entre los temas abordados

Otro de los asuntos centrales de la conversación fue la colaboración en materia energética. Motegi destacó que México y Japón acordaron dar continuidad y fortalecer los trabajos en este sector, incluida la cooperación relacionada con el petróleo.

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Los representantes también revisaron el programa conjunto para atender la problemática del sargazo en el mar Caribe, además de reconocer los avances alcanzados por el Grupo de Trabajo destinado a fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

Una infografía de Infobae detalla los acuerdos de cooperación energética, ambiental y comercial previstos entre México y Japón para 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Velasco señaló que estos resultados responden al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la primera ministra japonesa, Sanae Takachi, de mantener una relación con objetivos definidos y avanzar hacia una agenda más dinámica y de mayor alcance frente a los retos internacionales.

Roberto Velasco continuará su gira por Asia

La visita del canciller mexicano a Japón comenzó este viernes y tendrá una duración de tres días. Durante su estancia en Tokio, además de las reuniones diplomáticas, tiene programados encuentros con representantes de empresas japonesas y miembros de la comunidad científica mexicana que residen en ese país.

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Posteriormente, el funcionario viajará a Shenzhen, China, para participar junto con la mandataria mexicana en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programado para los días 18 y 19 de diciembre.

La participación de México en este encuentro regional dará continuidad a las actividades diplomáticas y económicas que el gobierno mexicano desarrolla en Asia, mientras busca ampliar sus relaciones con socios estratégicos y fortalecer los mecanismos de intercambio y colaboración.