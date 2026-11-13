Repartidores convocan a protesta este viernes 13 de noviembre: dónde y a qué hora será

Repartidores vandalizan edificio de un hombre que amenazó con un arma a uno de sus compañeros. (X)

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Repartidores de aplicaciones convocaron una nueva movilización este viernes 13 de noviembre en la Ciudad de México.

La protesta fue organizada por Repartidores Unidos de México (RUM), agrupación que reúne a varios colectivos del sector, y ocurre en medio de un conflicto abierto con el Gobierno capitalino por la propuesta de regular a los motociclistas de reparto como transporte de carga.

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Un grupo de repartidores de plataformas digitales causó daños en la entrada y la caseta de vigilancia de una unidad habitacional en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. Las grabaciones registradas durante la noche muestran a personas con cascos de motociclista reunidas frente al acceso del inmueble, donde se observa presencia de humo. La concentración se derivó de una denuncia por presuntas amenazas con arma de fuego contra un trabajador del sector.

La convocatoria de este viernes

La concentración está prevista para las 11:00 horas en Parque México, en la colonia Condesa, desde donde los manifestantes definirán dos bloqueos estratégicos en puntos que se darán a conocer durante la marcha. Se trata de una concentración pacífica en Parque México, sobre avenida Sonora 655, en la colonia Condesa. Los manifestantes realizarán solo dos bloqueos viales estratégicos, cuyas ubicaciones se conocerán durante la jornada, porque su prioridad es regresar a trabajar lo antes posible.

Entre los colectivos convocantes se encuentran Demonios del Asfalto, Fortaleza Drivers, Peaky Blinders, Ni Un Repartidor Menos A.C., Sobrevivientes y Ni Una Repartidora Menos.

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Los organizadores aclararon que la movilización será acotada en comparación con convocatorias previas. En jornadas anteriores se habían mencionado posibles cierres en Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes, Bucareli, Calzada de Tlalpan y Río Churubusco, pero el comunicado difundido para este viernes no confirma esas vialidades y limita la acción a los dos bloqueos anunciados.

La organización reiteró su disposición a participar en mesas de trabajo con autoridades federales y capitalinas, incluidos representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La organización Repartidores Unidos de México convoca a una protesta en el Parque México de la Ciudad de México para exigir derechos laborales frente a la regulación. (Repartidores Unidos de México)

El origen del conflicto: los bloqueos en Santa Fe

El antecedente directo de esta protesta ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando repartidores de distintas aplicaciones bloquearon durante más de cuatro horas los principales accesos a Santa Fe y la carretera México-Toluca. Los cierres afectaron avenida Vasco de Quiroga, Juan Salvador Agraz, avenida de los Poetas, Prolongación Paseo de la Reforma y la Glorieta de Santa Fe, además de ambos sentidos de la autopista hacia el Estado de México.

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La inconformidad se originó el 4 de noviembre, cuando el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, anunció ante el Congreso capitalino que el Gobierno preparaba un programa piloto para regular a los motociclistas dedicados al reparto como conductores de transporte de carga. La medida contemplaba una licencia específica y placas mercantiles, además de capacitación adicional y espacios de estacionamiento con tarifa diferenciada.

Tras los bloqueos en Santa Fe, autoridades de la alcaldía Cuajimalpa dialogaron con los manifestantes y la Semovi confirmó la instalación de una mesa de diálogo. El lunes pasado, la dependencia anunció la suspensión de la prueba piloto. Sin embargo, el vocero de Ni Un Repartidor Menos A.C., Saúl Gómez, advirtió que “suspender no es cancelar” y que la propuesta de regulación sigue en discusión.

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Una publicación en redes sociales difunde la convocatoria de repartidores a bloqueos en la Ciudad de México para exigir cambios en normativas y cobros. (Repartidores Unidos de México)

Las exigencias del pliego petitorio

Las organizaciones presentaron un pliego petitorio dividido en varios bloques de demandas. En materia de regulación y cobros, piden frenar el incremento de impuestos, transparentar el destino del aprovechamiento de 2% que se cobra a las plataformas digitales, desechar la propuesta de placas y licencias de carga para repartidores, y establecer un periodo de gracia para el registro de scooters y bicicletas eléctricas.

En el eje de infraestructura y seguridad vial, solicitan mejorar las vialidades primarias y secundarias de la capital y que los operativos de tránsito se enfoquen en prevenir accidentes y no en, según señalaron, realizar actos de extorsión. También exigen respeto al servicio de mototaxis y libre acceso de los taxis por aplicación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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El pliego incluye además medidas de protección para las mujeres repartidoras, con protocolos de seguridad con perspectiva de género respaldados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Gobierno capitalino. Solicitan facilidades para la regularización de personas migrantes que trabajan mediante plataformas digitales y espacios laborales libres de discriminación para integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

Los manifestantes insistieron en que buscan acuerdos que permitan mejorar sus condiciones laborales sin afectar la operación de las plataformas digitales, los restaurantes y los usuarios.

Una lona impresa expone cifras atribuidas a repartidores de aplicaciones sobre siniestros viales y asaltos registrados en Ciudad de México desde 2018. (Repartidores Unidos de México)

La postura de la Semovi y el trasfondo regulatorio

El secretario García Nieto justificó la propuesta durante su comparecencia ante la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso capitalino. Según el funcionario, el transporte de motocicleta en reparto representa casi el 80% del transporte de motocicleta en la ciudad y debe considerarse transporte de carga.

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De acuerdo con datos de la administración local, en la ciudad circulan 750,722 motocicletas de combustión interna, de las cuales unas 600,577, equivalentes a ese 80%, se utilizan para repartir comida o paquetes a través de plataformas digitales. García Nieto cuestionó además que las empresas trasladen la actividad mercantil a los repartidores y eludan obligaciones que, dijo, les corresponderían como prestadoras de servicios de transporte de carga.

El reclamo sobre el cobro de 2% tiene un antecedente judicial: en noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el Gobierno de la Ciudad de México cobre a las plataformas digitales de entrega de alimentos y paquetería ese porcentaje de sus comisiones por el aprovechamiento de la infraestructura capitalina. El vocero de Repartidores Unidos de México señaló que, hasta la fecha, no se ha visto que las autoridades capitalinas hayan aprovechado de forma eficiente ese recurso.

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La regulación en discusión contemplaría únicamente a los repartidores y no al transporte de personas en motocicleta, servicio que, pese a estar prohibido, se ofrece desde hace años. García Nieto afirmó que prevé regularizarlo en breve.

Un comunicado oficial de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informa la suspensión de una prueba piloto para regular a los repartidores en motocicleta. (Semovi)

Afectaciones viales previstas para hoy

La movilización de los repartidores ocurre en el arranque de El Buen Fin 2026, periodo de alta actividad comercial con mayor circulación en distintas zonas de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que para este viernes tiene previstas, además de la concentración de RUM, otras cuatro marchas, seis concentraciones, dos citas agendadas y una rodada motociclista en distintas alcaldías, con posibles afectaciones en Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez e Iztapalapa.

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Aunque el comunicado de Repartidores Unidos de México no confirmó qué avenidas serán cerradas, se recomendó a automovilistas y usuarios del transporte público considerar complicaciones viales en las inmediaciones de Parque México y mantenerse atentos a las actualizaciones del Centro de Orientación Vial de la SSC.

Cifras de accidentes y asaltos entre repartidores

¿Cuántos repartidores han muerto en la Ciudad de México desde 2018? Según una lona difundida por la organización Ni Un Repartidor Menos A.C. en la red social X, de 2018 a la fecha han muerto 857 repartidores en hechos viales en la capital. La misma pancarta señala que 48,101 repartidores han sido asaltados en ese periodo y que 25 de ellos murieron durante un asalto.

La lona, mostrada sin logotipos de las organizaciones, cuestiona la respuesta de las autoridades capitalinas ante esas cifras: “Pero la Jefa de Gobierno, SSC y Semovi solo quieren que les demos más dinero”, se lee en el texto exhibido durante las movilizaciones.

Convocatoria abierta a la participación

A través de su cuenta en X, la organización Ni Un Repartidor Menos A.C. difundió un mensaje en el que precisó el carácter de la convocatoria de este viernes. “En RUM no representamos a todos, pero todos caben. No somos dueños de la verdad: queremos escuchar tu experiencia, tus ideas y también tus diferencias”, señaló la agrupación en la publicación.

El colectivo invitó a los repartidores a sumarse a la movilización sin necesidad de compartir todas las posturas del grupo. “No tienes que pensar igual para caminar a nuestro lado”, indicó el mensaje, que además llamó a los asistentes a proponer y no solo a observar la protesta.

La publicación fue firmada en conjunto con los colectivos Fortaleza Drivers, Demonios del Asfalto, Peaky Blinders, Sobrevivientes y Ni Una Repartidora Menos, las mismas organizaciones que integran Repartidores Unidos de México y que convocaron a la concentración de las 11:00 horas en Parque México.