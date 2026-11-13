Euro hoy en México: cotización de apertura del 13 de noviembre

En la apertura de la jornada, el euro se intercambia en promedio a 20,55 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,53% respecto al precio de cierre anterior de 20,66 pesos. Dow Jones
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,92%, mientras que su evolución interanual se mantiene en un leve avance del 0,27%.
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La relación euro-peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión sobre la divisa mexicana.
Con una volatilidad actual del 9,85%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 6,73%, el mercado presenta un nivel de inestabilidad acentuada que podría afectar las operaciones cambiarias.
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