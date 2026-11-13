Muere Martha González Saravia, hermana de la gobernadora de Morelos y de la presidenta de la CDHCM

Martha González Saravia murió este jueves, informó el gobierno de Morelos. | X- Gobierno de Morelos

Guardar

Martha González Saravia, hermana de la gobernadora de Morelos y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, falleció a los 57 años de edad, informó la administración estatal.

El gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, y la CDHCM, presidida por Dolores González Saravia, confirmaron que el fallecimiento ocurrió este 12 de noviembre y expresaron sus condolencias a los familiares y amigos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ni la administración estatal ni la Comisión han informació sobre las causas de muerte.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Martha González Saravia, hermana de la gobernadora @margarita_gs. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la titular del Poder Ejecutivo, familiares y seres queridos, a quienes acompañamos con respeto y solidaridad”, escribió el gobierno de Morelos en X.

“Quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México expresamos nuestras más sentidas condolencias a la Presidenta de este Organismo defensor, Dolores González Saravia, por el sensible fallecimiento de su hermana, Martha González Saravia Calderón”, publicó por separado la CDHCM.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ni la gobernadora Margarita González ni Dolores González han publicado ningún mensaje sobre la muerte de su hermana en sus redes sociales prsonales.

La penúltima publicación de la mandataria estatal fue tres horas antes de que se informara del fallecimiento y esta mañana sumó un mensaje más, dedicado al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su cumpleaños número 73.