Silvana Estrada gana el premio a "Mejor Canción Cantautor" en los Latin GRAMMYs 2026 con "Dime"

Silvana Estrada gana el Latin GRAMMY a Mejor Canción Cantautor por su tema Dime. (EFE/ Mario Guzmán)

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La cantautora mexicana Silvana Estrada ganó el Latin GRAMMY 2026 a Mejor Canción Cantautor con “Dime”, tema central de su álbum autoproducido Vendrán Suaves Lluvias, durante la 27.ª edición de la ceremonia celebrada el jueves 12 de noviembre en Las Vegas.

Silvana Estrada llegó a la gala con seis nominaciones en total, la mayor cantidad de postulaciones de su carrera hasta la fecha: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor y Mejor Canción Raíces —esta última por “El Alma Mía”—. La victoria en la categoría cantautor fue el primer premio de la noche para la artista originaria de Coatepec, Veracruz.

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“Dime” compite en tres de las cinco categorías generales de la noche

La compositora mexicana suma seis nominaciones en la edición de 2026 de los premios. (Composición: Raúl A. González / Infobae México)

La canción “Dime” acumuló tres nominaciones individuales en las categorías más amplias del certamen: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Cantautor, en la que finalmente triunfó. En esa última categoría, Silvana Estrada superó a “generación digital” de Joaquina, “Las Palabras” de Jorge Drexler, “Musas en Mi” de Arath Herce y “Temblor y Réplica” de Covi Quintana. El álbum Vendrán Suaves Lluvias compitió además en Álbum del Año junto a FREE SPIRITS de CA7RIEL & Paco Amoroso, Taracá de Jorge Drexler, Tropicoqueta de Karol G, FEMME FATALE de Mon Laferte, MUDA de Carín León, La vida era más corta de Milo J, ¿Dónde es el after? de Rawayana, LUX (Complete Works) de Rosalía y EQUILIBRIVM de Anitta.

Silvana Estrada autoprodujo el álbum durante tres años y en cinco estudios de tres países

Silvana Estrada asume en solitario las labores de composición, producción e ingeniería de sonido de su álbum. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

Vendrán Suaves Lluvias, publicado en octubre de 2025, fue grabado en estudios de Ciudad de México, Montreal y Barcelona, además de otras dos locaciones, a lo largo de tres años. Silvana Estrada asumió en solitario los roles de compositora, productora e ingeniera de sonido. “Para mí es una enorme fuente de orgullo”, dijo Silvana Estrada a la revista Billboard. “Ni en mis sueños más locos pensé que estaría nominada en categorías como grabación, álbum y canción del año, que siempre vi siendo otorgadas a artistas respaldados por grandes sellos discográficos y equipos de cientos de personas. En mi caso, soy una artista independiente; somos solo tres personas manejando todo.”

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Silvana Estrada también declaró a Billboard: “Las seis nominaciones son la cereza encima de algo muy hermoso que ya estaba sucediendo.” El álbum fue lanzado bajo el sello Glassnote Records y recibió una edición ampliada en octubre de 2026 titulada Vendrán Suaves Lluvias (y el tiempo prudente), que incluyó los nuevos temas “Pensarte” y “Todo Baila”, este último en colaboración con M. Ward.

Silvana Estrada ya había ganado el Latin GRAMMY a Mejor Artista Nuevo en 2022

El nombre de la producción discográfica proviene de un poema escrito en 1918 por la autora estadounidense Sara Teasdale. (EFE/Lenin Nolly)

La victoria de este año no es el primer reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación para Silvana Estrada. En 2022, la artista ganó el Latin GRAMMY a Mejor Artista Nuevo gracias a su álbum debut Marchita, que también recibió una nominación en la categoría Mejor Álbum Cantautor esa misma edición. Con las seis nominaciones de 2026, Silvana Estrada sumó un total de diez postulaciones en su carrera ante la academia.

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Silvana Estrada es hija de músicos y lauderos de Coatepec, Veracruz. Su trayectoria incluye colaboraciones con el guitarrista estadounidense Charlie Hunter en Lo Sagrado, grabado en Coatepec en 2017 y relanzado en 2020, y el EP Primeras Canciones (2018). Ha actuado junto a Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Julieta Venegas, y en 2026 asumió un nuevo rol como artista asociada de la Filarmónica de Los Ángeles.

Silvana Estrada esperó resultados de la gira mundial antes de conocer el impacto del disco

Silvana Estrada asume el papel de artista asociada dentro de la Filarmónica de Los Ángeles en 2026. (EFE/ Hilda Pellerano/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO))

Tras la publicación del álbum en octubre de 2025, Silvana Estrada emprendió una gira que abarcó el Teatro Metropólitan de Ciudad de México y La Cigale en París, entre otras sedes de Europa y América del Norte. Según declaró a Billboard, pocas semanas después del lanzamiento los asistentes a sus conciertos cantaban las canciones de Vendrán Suaves Lluvias al punto de que la artista “apenas podía escucharse a sí misma y a su banda entre sus voces”.

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Silvana Estrada también expresó su intención de que sus logros como productora independiente sirvan de referencia para otras creadoras: “Quiero que las mujeres y las niñas jóvenes vean que puedes ser tu propia compositora, tu propia productora, tu propia ingeniera. Todas estas cosas están muy ligadas a la imagen de un hombre. Deseo que eso desaparezca”, dijo a People.