México

El error que cometes al lavar tu termo y que favorece la aparición de hongos y bacterias sin que te des cuenta

A pesar de solo contener agua una mala higiene de estos objetos puede tener repercusiones en la salud

Una persona limpia una botella térmica negra con un cepillo en un fregadero con agua corriente, jabón y plantas junto a la ventana.
Una mujer lava un termo reutilizable con agua y un cepillo de esponja en el fregadero de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Aunque solo se usen para contener agua los termos de agua están en contacto con una gran cantidad de bacterias, las cuales se encuentran en nuestra boca y pasan fácilmente al termo durante su uso.

Entre las bacterias habituales se encuentran Staphylococcus y Streptococcus, que suelen convivir con el organismo sin causar daños, pero pueden multiplicarse en un recipiente húmedo, cerrado y con una limpieza inadecuada.

PUBLICIDAD

Las manos también pueden contaminar la tapa o la boquilla con agentes presentes en el entorno, como Salmonella o Escherichia coli.

Un estudio difundido en MicrobiologyOpen identificó en estos recipientes bacterias resistentes a antibióticos, entre ellas Klebsiella grimontii, capaz de formar biopelículas sobre superficies plásticas. Estas capas se adhieren al interior del termo y dificultan la desinfección de los microorganismos. Dicha bacteria ha sido vinculada con infecciones gastrointestinales e incluso a cuadros resistentes a antibióticos.

Es por esta razón que la recomendación es lavar el termo después de usarlo. Esta rutina ayuda a mantenerlo en mejores condiciones de higiene y a reducir posibles riesgos relacionados con las bacterias de la boca.

PUBLICIDAD

Si bien muchos no lo lavan de forma regular por pensar que al ser solo agua no requiere ese tipo de limpieza también existen quienes cometen errores al momento de lavarlo, lo cual también puede tener efectos negativos.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son los principales errores que se cometen al lavar los termos de agua y el método correcto para darles un mantenimiento adecuado.

Manos con espuma lavan un termo metálico con una esponja bajo el agua corriente de un fregadero.
Una persona limpia un termo de acero inoxidable con una esponja y jabón bajo el grifo de un fregadero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los errores más comunes que cometemos al lavar nuestro termo

Los errores más comunes al lavar termos de agua son:

  • Solo enjuagarlos con agua. El enjuague no elimina residuos ni la capa que puede formarse en el interior. Usa agua tibia, detergente y una escobilla.
  • Olvidar la tapa, la rosca y los sellos de silicón. Ahí suele acumularse humedad, residuos y mal olor. Si el modelo lo permite, desmonta las piezas y lávalas por separado.
  • No limpiar el popote o la boquilla. Requieren un cepillo delgado; el agua corriendo no alcanza a remover lo que queda adherido dentro.
  • Cerrar el termo cuando sigue húmedo. Guardarlo tapado después de lavarlo atrapa la humedad y favorece olores y microorganismos. Déjalo secar destapado y con las piezas separadas.
  • Usar cloro o productos abrasivos. El cloro puede dañar el acero inoxidable y los empaques; las fibras metálicas o limpiadores agresivos rayan las superficies. Mejor usa detergente suave y cepillos no abrasivos.
  • Dejar bebidas durante demasiado tiempo. Aunque se use para agua, conviene vaciarlo y lavarlo con regularidad. Si contiene café, té, jugos, leche o bebidas con azúcar, hay que limpiarlo después de cada uso.
  • Remojar todo el termo por horas. Algunos modelos pueden afectarse si el agua entra en zonas del aislamiento o de la tapa. Revisa el instructivo específico de la marca.
  • No enjuagar bien el detergente. Puede dejar sabor y olor en el agua siguiente.
  • Asumir que todos son aptos para lavavajillas. La compatibilidad cambia según el modelo. Antes de meterlo, revisa las indicaciones del fabricante.

Para el mantenimiento diario, basta con lavar interior, tapa y sellos con agua tibia, detergente y cepillo; después, enjuagar y dejar secar completamente.

Si hay olor persistente, el problema suele estar en la tapa o en el empaque, no en el cuerpo del termo.

Tres productos Thermos: un termo de comida azul, una botella térmica gris y un termo de comida rojo, con tapas metálicas, sobre fondo gris.
Una variedad de productos Thermos, incluyendo termos de alimentos y bebidas en colores azul marino, gris texturizado y rojo, mostrados contra un fondo gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para lavar correctamente un termo de agua

  1. Vacía el termo por completo Tira el agua restante y quita la tapa.
  2. Desarma las piezas removibles Retira el empaque de silicón, boquilla, popote o válvulas, si el modelo lo permite. Revisa el instructivo para no forzar piezas.
  3. Lava el interior con agua tibia y detergente Agrega unas gotas de jabón para trastes y agua tibia. Usa una escobilla para tallar el fondo y las paredes internas.
  4. Limpia la tapa a detalle Lava por separado la tapa, la rosca, los sellos y las válvulas. Usa un cepillo pequeño especial para estos objetos para llegar a las ranuras, donde se suele acumular suciedad.
  5. Lava el popote o boquilla Pasa un cepillo delgado por el interior. Si no tienes uno, enjuágalo varias veces, aunque lo recomendable es tallarlo.
  6. Enjuaga con abundante agua Elimina todo el detergente de cada pieza. Los residuos de jabón pueden dejar sabor u olor en el agua.
  7. Déjalo secar destapado Coloca el termo boca abajo y deja la tapa, los sellos y el popote separados hasta que sequen por completo.
  8. Arma el termo cuando esté seco Verifica que el empaque quede bien colocado. Si está doblado, roto o flojo, puede provocar fugas.
  9. Para olores o manchas persistentes: Llena el termo con agua tibia y agrega 1 o 2 cucharadas de bicarbonato. Déjalo reposar al menos 30 minutos, talla con la escobilla, enjuaga y deja secar. Si el olor continúa, limpia a fondo el empaque de la tapa o considera reemplazarlo.
Infografía con ilustraciones paso a paso sobre el despiece, lavado con cepillo, enjuague, secado y armado de un termo de agua anaranjado.
Una infografía de Infobae detalla las instrucciones para desarmar, lavar, secar y ensamblar un termo de agua para prevenir malos olores y fugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda evita usar cloro, fibras metálicas y productos abrasivos.

Tampoco guardes el termo cerrado cuando aún esté húmedo, ya que este es un error común que favorece la proliferación de bacterias al interior.

Temas Relacionados

termolimpiezahogarbacteriashongosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cae “El Negro Abad” junto con ocho presuntos sicarios: estarían vinculados con la Alianza de Sindicatos de Oaxaca

Autoridades desarticularon la estructura tras cateos en Zaachila y Cuilápam de Guerrero

Cae “El Negro Abad” junto con ocho presuntos sicarios: estarían vinculados con la Alianza de Sindicatos de Oaxaca

Coparmex llama a fortalecer la inversión productiva y la sostenibilidad fiscal ante aprobación del Presupuesto 2027

El sector empresarial propuso crear un Consejo Fiscal Independiente para vigilar la deuda

Coparmex llama a fortalecer la inversión productiva y la sostenibilidad fiscal ante aprobación del Presupuesto 2027

Morena solicita a la Cámara de Diputados crear una comisión especial para investigar el presunto fraude electoral de 2006

Ariadna Montiel fundamenta la petición en declaraciones recientes de Vicente Fox, quien reconoció públicamente su intervención en la elección presidencial que llevó a Felipe Calderón al poder

Morena solicita a la Cámara de Diputados crear una comisión especial para investigar el presunto fraude electoral de 2006

De códices mayas a basura espacial: ENAH prepara actividades para la Noche de Estrellas en CU

La Carpa 19 de la Noche de Estrellas reunirá propuestas de la ENAH que conectarán astronomía cultural, patrimonio arqueológico y problemáticas actuales

De códices mayas a basura espacial: ENAH prepara actividades para la Noche de Estrellas en CU

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 12 de noviembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 12 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Guillermo Zuany, exfiscal de operaciones en Chihuahua, estaría bajo resguardo de EEUU por ayudar a la CIA

Cae “El Negro Abad” junto con ocho presuntos sicarios: estarían vinculados con la Alianza de Sindicatos de Oaxaca

Tras enfrentamiento en Ocotlán con el CJNG, Defensa reporta como saldo dos criminales abatidos y un hondureño detenido

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

De códices mayas a basura espacial: ENAH prepara actividades para la Noche de Estrellas en CU

De códices mayas a basura espacial: ENAH prepara actividades para la Noche de Estrellas en CU

Alejandra Guzmán no piensa devolver pago e insiste en reponer concierto en Veracruz

Silvana Estrada gana el premio a "Mejor Canción Cantautor" en los Latin GRAMMYs 2026 con "Dime"

Natalia Alcocer confiesa que dejó La Granja VIP por el ambiente “tóxico” y conversaciones que la hicieron sentir “sin dignidad”

Edomex tendrá concierto tributo a Arctic Monkeys gratis: cuándo y dónde será

DEPORTES

Selección Mexicana llega a Kingston para enfrentar a Jaimaica en la Concacaf Nations League

Selección Mexicana llega a Kingston para enfrentar a Jaimaica en la Concacaf Nations League

Canelo Álvarez ya presume entrenamiento puesto en su nuevo objetivo: “Voy por mi mejor versión”

Julio César Chávez Jr. actualiza detalles de la investigación que afronta por presuntos vínculos delictivos

De elogiar a la afición mexicana a festejar su eliminación en el Azteca: Harry Kane revive el México vs Inglaterra como una de sus mejores noches

Yo soy Rocky: todas las ocasiones que Canelo Álvarez cruzó caminos con el universo de Silvester Stallone