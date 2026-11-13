El error que cometes al lavar tu termo y que favorece la aparición de hongos y bacterias sin que te des cuenta

Una mujer lava un termo reutilizable con agua y un cepillo de esponja en el fregadero de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque solo se usen para contener agua los termos de agua están en contacto con una gran cantidad de bacterias, las cuales se encuentran en nuestra boca y pasan fácilmente al termo durante su uso.

Entre las bacterias habituales se encuentran Staphylococcus y Streptococcus, que suelen convivir con el organismo sin causar daños, pero pueden multiplicarse en un recipiente húmedo, cerrado y con una limpieza inadecuada.

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Las manos también pueden contaminar la tapa o la boquilla con agentes presentes en el entorno, como Salmonella o Escherichia coli.

Un estudio difundido en MicrobiologyOpen identificó en estos recipientes bacterias resistentes a antibióticos, entre ellas Klebsiella grimontii, capaz de formar biopelículas sobre superficies plásticas. Estas capas se adhieren al interior del termo y dificultan la desinfección de los microorganismos. Dicha bacteria ha sido vinculada con infecciones gastrointestinales e incluso a cuadros resistentes a antibióticos.

Es por esta razón que la recomendación es lavar el termo después de usarlo. Esta rutina ayuda a mantenerlo en mejores condiciones de higiene y a reducir posibles riesgos relacionados con las bacterias de la boca.

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Si bien muchos no lo lavan de forma regular por pensar que al ser solo agua no requiere ese tipo de limpieza también existen quienes cometen errores al momento de lavarlo, lo cual también puede tener efectos negativos.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son los principales errores que se cometen al lavar los termos de agua y el método correcto para darles un mantenimiento adecuado.

Una persona limpia un termo de acero inoxidable con una esponja y jabón bajo el grifo de un fregadero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los errores más comunes que cometemos al lavar nuestro termo

Los errores más comunes al lavar termos de agua son:

Solo enjuagarlos con agua. El enjuague no elimina residuos ni la capa que puede formarse en el interior. Usa agua tibia, detergente y una escobilla.

Olvidar la tapa, la rosca y los sellos de silicón. Ahí suele acumularse humedad, residuos y mal olor. Si el modelo lo permite, desmonta las piezas y lávalas por separado.

No limpiar el popote o la boquilla. Requieren un cepillo delgado; el agua corriendo no alcanza a remover lo que queda adherido dentro.

Cerrar el termo cuando sigue húmedo. Guardarlo tapado después de lavarlo atrapa la humedad y favorece olores y microorganismos. Déjalo secar destapado y con las piezas separadas.

Usar cloro o productos abrasivos. El cloro puede dañar el acero inoxidable y los empaques; las fibras metálicas o limpiadores agresivos rayan las superficies. Mejor usa detergente suave y cepillos no abrasivos.

Dejar bebidas durante demasiado tiempo. Aunque se use para agua, conviene vaciarlo y lavarlo con regularidad. Si contiene café, té, jugos, leche o bebidas con azúcar, hay que limpiarlo después de cada uso.

Remojar todo el termo por horas. Algunos modelos pueden afectarse si el agua entra en zonas del aislamiento o de la tapa. Revisa el instructivo específico de la marca.

No enjuagar bien el detergente. Puede dejar sabor y olor en el agua siguiente.

Asumir que todos son aptos para lavavajillas. La compatibilidad cambia según el modelo. Antes de meterlo, revisa las indicaciones del fabricante.

Para el mantenimiento diario, basta con lavar interior, tapa y sellos con agua tibia, detergente y cepillo; después, enjuagar y dejar secar completamente.

Si hay olor persistente, el problema suele estar en la tapa o en el empaque, no en el cuerpo del termo.

Una variedad de productos Thermos, incluyendo termos de alimentos y bebidas en colores azul marino, gris texturizado y rojo, mostrados contra un fondo gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para lavar correctamente un termo de agua

Vacía el termo por completo Tira el agua restante y quita la tapa. Desarma las piezas removibles Retira el empaque de silicón, boquilla, popote o válvulas, si el modelo lo permite. Revisa el instructivo para no forzar piezas. Lava el interior con agua tibia y detergente Agrega unas gotas de jabón para trastes y agua tibia. Usa una escobilla para tallar el fondo y las paredes internas. Limpia la tapa a detalle Lava por separado la tapa, la rosca, los sellos y las válvulas. Usa un cepillo pequeño especial para estos objetos para llegar a las ranuras, donde se suele acumular suciedad. Lava el popote o boquilla Pasa un cepillo delgado por el interior. Si no tienes uno, enjuágalo varias veces, aunque lo recomendable es tallarlo. Enjuaga con abundante agua Elimina todo el detergente de cada pieza. Los residuos de jabón pueden dejar sabor u olor en el agua. Déjalo secar destapado Coloca el termo boca abajo y deja la tapa, los sellos y el popote separados hasta que sequen por completo. Arma el termo cuando esté seco Verifica que el empaque quede bien colocado. Si está doblado, roto o flojo, puede provocar fugas. Para olores o manchas persistentes: Llena el termo con agua tibia y agrega 1 o 2 cucharadas de bicarbonato. Déjalo reposar al menos 30 minutos, talla con la escobilla, enjuaga y deja secar. Si el olor continúa, limpia a fondo el empaque de la tapa o considera reemplazarlo.

Una infografía de Infobae detalla las instrucciones para desarmar, lavar, secar y ensamblar un termo de agua para prevenir malos olores y fugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda evita usar cloro, fibras metálicas y productos abrasivos.

Tampoco guardes el termo cerrado cuando aún esté húmedo, ya que este es un error común que favorece la proliferación de bacterias al interior.