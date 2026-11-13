México

De códices mayas a basura espacial: ENAH prepara actividades para la Noche de Estrellas en CU

La Carpa 19 de la Noche de Estrellas reunirá propuestas de la ENAH que conectarán astronomía cultural, patrimonio arqueológico y problemáticas actuales

Un hombre con gafas mira por el ocular de un telescopio naranja fijado a un trípode en una plaza junto a otras personas
El INAH, a través de la ENAH, se suma, por segunda ocasión, a la vigesimoctava edición de la Noche de Estrellas. Foto Gerardo Peña, INAH (INAH)
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La Escuela Nacional de Antropología e Historia llevará a la Noche de Estrellas de Ciudad Universitaria una propuesta que unirá códices mayas, dioses prehispánicos, videojuegos, murciélagos y basura espacial. La institución instalará la Carpa 19, dedicada a la astronomía cultural, durante la jornada del sábado 14 de noviembre.

El programa formará parte de la decimoctava edición del encuentro de divulgación científica que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México en las islas de Ciudad Universitaria. La entrada será libre y las actividades se desarrollarán de 15:00 a 22:00 horas.

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La ENAH participará por segunda vez en el evento, con una agenda diseñada para acercar al público a distintas formas de estudiar la relación entre las sociedades y el cielo. La propuesta incluirá talleres, conferencias y espacios de intercambio con estudiantes de varias licenciaturas.

La Carpa 19, denominada “Astronomía cultural ENAH-INAH”, reunirá actividades elaboradas por académicos y alumnos de Arqueología, Etnohistoria y Antropología Social. El Instituto Nacional de Antropología e Historia invitó al público a sumarse a las actividades previstas.

La astronomía cultural conectará historia, arqueología y antropología

La programación de la ENAH buscará explicar que la astronomía cultural es una disciplina antropológica enfocada en la relación de los seres humanos con la bóveda celeste. Desde esa mirada, aborda la cultura y los procesos sociales a lo largo del tiempo, según explicó el profesor investigador Martín Cuitzeo Domínguez Núñez.

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La participación de la escuela en la Noche de Estrellas tendrá además un objetivo formativo: permitirá que estudiantes de sus distintas licenciaturas establezcan un primer contacto con el público. También servirá para difundir las investigaciones que se realizan en ese centro de estudios sobre las formas de comprender el universo.

Edificio con un mural exterior iluminado con luz naranja, ventanales en la base y personas en el exterior durante la noche
La Noche de Estrellas anterior tuvo una afluencia de 90,000 personas. Foto Patricia Munguía, INAH (INAH)

La jornada combinará perspectivas históricas, arqueológicas y antropológicas para mostrar que la observación del cielo no pertenece únicamente a la ciencia astronómica. El programa buscará acercar al público a las interpretaciones sociales y culturales que distintas comunidades han dado a los fenómenos celestes.

Domínguez Núñez coorganizó las actividades junto con la profesora Steffany Martínez Gómez. Ambos integraron una propuesta que vincula referencias de México y Francia, en coincidencia con dos conmemoraciones previstas para este año.

La oferta de la ENAH se enmarca en el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia. También recuerda los 115 años del nacimiento de Paris Pişmiş, considerada la primera astrónoma profesional en México y una figura para el desarrollo de esa disciplina en el país.

El programa estará dedicado, además, a la memoria del arqueólogo Jorge Angulo Villaseñor, quien murió este año. El investigador fue pionero en el estudio de la astronomía cultural en México, informó Domínguez Núñez.

De un rompecabezas del Códice Dresde a los restos en órbita

Las actividades comenzarán con talleres de astronomía entre las 15:00 y las 18:00 horas. Una de las propuestas permitirá armar un rompecabezas del Códice Dresde, uno de los documentos mayas asociados con conocimientos calendáricos y astronómicos.

El público también podrá participar en ejercicios con réplicas de arte rupestre de Francia y México. Estas actividades buscarán tender vínculos entre expresiones culturales de ambos países a partir de sus relaciones históricas con el cielo.

La agenda incluirá el taller “La mujer y la luna, un vínculo cósmico y cultural”. La actividad abordará la conexión entre las representaciones de lo femenino y el satélite natural desde una perspectiva cultural.

Personas frente a una carpa con una lona de astronomía cultural del INAH, carteles informativos y una mesa con figuras de barro
Habrá talleres y ponencias sobre astronomía cultural, en la Carpa 19. Foto Leslie Martínez Gómez (INAH)

Otra de las propuestas será “Jugando con el cosmos: astronomía, cultura y videojuegos en México y Francia”. El taller incorporará los videojuegos como punto de partida para acercarse a temas astronómicos desde la antropología.

La programación también contempla “Basura espacial”, una actividad que abordará los objetos y residuos que permanecen fuera de la atmósfera terrestre. El enfoque estará a cargo de académicos y estudiantes de la ENAH.

Estos talleres buscarán que los asistentes se aproximen a la astronomía desde temas cotidianos, objetos históricos y debates actuales. La oferta reunirá contenidos vinculados con el patrimonio arqueológico, las representaciones culturales y los desafíos contemporáneos relacionados con el espacio.

Las charlas recorrerán figuras científicas, mitos y fauna nocturna

Después de los talleres, Domínguez Núñez presentará la charla Divulgadores de la ciencia en México y Francia: Luis G. León y Camille Flammarion. La conferencia estará centrada en dos “personajes que contribuyeron al desarrollo de la astronomía nacional en los albores del siglo XX”, según indicó el investigador.

El profesor también expondrá sobre la astronomía cultural en las culturas de la Francia antigua. La ponencia ampliará el diálogo entre las tradiciones europeas y mexicanas que atraviesa varias de las actividades de la carpa.

Jóvenes arman un rompecabezas circular de cartón sobre una mesa cubierta de plástico negro junto a un frasco de golosinas con tapa roja
El evento de divulgación científica tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026, de 15 a 22 horas; entrada libre. Foto Leslie Martínez Gómez (INAH)

Por su parte, Steffany Martínez Gómez ofrecerá la conferencia Ehécatl-Quetzalcóatl, la historia de un dios contada entre México y Francia. La propuesta abordará a esa deidad mesoamericana dentro de una comparación cultural entre ambos países.

La profesora investigadora Yareny Gonsen Hernández hablará sobre Paris Pişmiş desde la antropología de género. Su participación se sumará a los homenajes por el aniversario del nacimiento de la astrónoma.

Los estudiantes de la ENAH presentarán la conferencia Entre estigmas y sombras: la satanización histórica del murciélago. El objetivo será sensibilizar a la población sobre la importancia de estos animales dentro del ecosistema.

La expectativa de convocatoria parte de los resultados de la edición previa. “La Noche de Estrellas anterior tuvo una afluencia de 90,000 personas, por lo que se espera un número similar en esta nueva edición”, afirmó Domínguez Núñez.

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