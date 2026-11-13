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Canelo Álvarez ya presume entrenamiento puesto en su nuevo objetivo: “Voy por mi mejor versión”

Tras derrotar a Christian Mbilli, el equipo del campeón encabezado por Eddy Reynoso ahora se alista para una pelea de alto nivel durante 2027

El tapatío volvió a la cima de las 168 libras en Riad, resultado que termina con la inactividad posterior a su derrota ante Terence Crawford. (Fotos: REUTERS/Instagram)
El tapatío volvió a la cima de las 168 libras en Riad, resultado que termina con la inactividad posterior a su derrota ante Terence Crawford. (Fotos: REUTERS/Instagram)
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A pocos días de vencer a Christian Mbilli y recuperar el cinturón supermediano del CMB, Saúl “Canelo” Álvarez ya volvió a encender la maquinaria.

El mexicano reapareció en el gimnasio con trabajo de resistencia y un mensaje que deja ver dónde está puesta su cabeza tras regresar a la cima: “Voy por mi mejor versión”.

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Eddy Reynoso aseguró que Canelo es el boxeador mexicano más exitoso (IG/ @caneloteam)
El entrenador Eddy Reynoso confirmó que el trabajo de boxeo para Canelo incrementará de intensidad en diciembre. (IG/ @caneloteam)

El video llegó cuando alrededor del tapatío ya empiezan a sonar nombres, retos y posibles revanchas, pero él eligió responder desde la caminadora.

Con marzo de 2027 marcado como el posible mes de su regreso, Canelo comenzó a recuperar el ritmo mientras su equipo analiza si defenderá el cinturón supermediano, buscará una unificación o volverá a subir de división.

Saúl Álvarez retoma el trabajo mientras crecen los nombres a su alrededor

Lejos de los cinturones, las ceremonias y los retos lanzados desde otros gimnasios, Álvarez mostró que ya retomó el trabajo físico después de imponerse a Mbilli en Riad.

  • El mensaje del campeón acompañó las imágenes de su rutina: “Voy por mi mejor versión”. Más que una simple frase, llega cuando debe recuperar ritmo y preparar un campamento que todavía no tiene adversario confirmado.
  • La etapa actual parece enfocada en lo físico: Eddy Reynoso explicó que Canelo comenzó con esa base y que el entrenamiento de boxeo aumentará de intensidad a partir de diciembre.
  • La victoria ante Mbilli cambió el panorama: El mexicano recuperó el título del CMB en las 168 libras y dejó atrás el largo periodo de inactividad que siguió a su derrota contra Terence Crawford en 2025.

El triunfo frente a Christian Mbilli en Riad le devolvió al jalisciense el cinturón supermediano del CMB. (Instagram/ canelo)

De esta manera, el regreso al trabajo llega con un objetivo inmediato: llegar a marzo con la condición necesaria para enfrentar un combate de alto nivel. La incógnita no está en si Canelo volverá a pelear, sino en quién estará del otro lado del ring.

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El CMB aplaza la decisión sobre el siguiente rival del mexicano

Durante la Convención del CMB, Lester Martínez parecía perfilarse como el retador más cercano. El guatemalteco es campeón interino en supermediano y buscaba que se ordenara una pelea con Saúl por el cinturón absoluto.

  • El CMB no lo designó como retador obligatorio: La decisión permite que Canelo analice sus opciones antes de que el organismo determine una defensa mandatoria por su título mundial.
  • Martínez seguirá activo: El guatemalteco podrá realizar otra defensa de su campeonato interino mientras espera que se retome la conversación sobre un futuro duelo con el mexicano.
  • El combate no quedó cancelado: La pelea puede volver a aparecer en el calendario, incluso con septiembre como una fecha atractiva por la cercanía de las celebraciones de independencia en México y Guatemala.
  • La resolución le da libertad al Canelo Team: Sin una defensa forzada para marzo, Reynoso y Álvarez pueden negociar una unificación, una revancha o un salto a otra categoría.
Una victoria de Lester Martínez podría acercarlo a una pelea por el título mundial supermediano ante Saúl Canelo Álvarez o Christian Mbilli.
El Consejo Mundial de Boxeo aplazó la designación de Lester Martínez como retador obligatorio del título supermediano. (Facebook Lester Martínez)

Así, la decisión del organismo deja el camino abierto para que Canelo elija el reto que mejor encaje con el cierre de su contrato en Arabia Saudita. Lester sigue en la fila, pero el mexicano tiene tiempo para decidir qué pelea quiere perseguir primero.

Crawford, Bivol, Iglesias y Hutchinson ya aparecen en el horizonte de Canelo

El abanico de opciones no se limita a las 168 libras. Reynoso ha hablado de revanchas pendientes, peleas de unificación y hasta un nuevo ascenso a semicompleto, una división que Álvarez ya conquistó frente a Sergey Kovalev.

  • Terence Crawford es la revancha que más interesa al Team Canelo: Reynoso ha dejado claro que buscarán convencer al estadounidense de volver del retiro para enfrentar otra vez a Saúl.
  • Dmitry Bivol conserva un lugar especial en los planes del tapatío: El ruso lo venció en 2022 y una segunda pelea permitiría a Álvarez regresar a las 175 libras para saldar una de sus cuentas pendientes.
  • Osleys Iglesias representa una ruta de unificación en supermediano: El cubano tiene el cinturón de la FIB y su nombre aparece como una posibilidad para que Canelo vuelva a buscar más títulos en su división natural.
  • Willy Hutchinson abre una puerta distinta: El campeón del CMB en semicompleto ha hablado con seguridad sobre un posible duelo y Eddy reconoció que lo ha seguido de cerca.
El equipo de Saúl Álvarez mantendría como prioridad convencer a Terence Crawford de abandonar el retiro para concretar una revancha. (Foto:IMAGN IMAGES/Joe Camporeale)
El equipo de Saúl Álvarez mantendría como prioridad convencer a Terence Crawford de abandonar el retiro para concretar una revancha. (Foto:IMAGN IMAGES/Joe Camporeale)

Con el cinturón del CMB de vuelta en casa y marzo de 2027 como punto de partida, Canelo Álvarez ya comenzó a preparar el cuerpo para un reto que todavía no tiene nombre. Ante ello, su entrenador fijó una postura firme que lo define todo: “Está bien que hablen, pero yo tengo a mi gallo”.

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