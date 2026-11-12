México

Yo soy Rocky: todas las ocasiones que Canelo Álvarez cruzó caminos con el universo de Silvester Stallone

Aunque la película biográfica no incluye al mexicano, ambas figuras comparten un vínculo público y profesional marcado por el boxeo, la disciplina y las historias de superación

Dos hombres en guardia de boxeo dentro de un gimnasio con carteles y cuadros en las paredes.
Las dos leyendas comparten un vínculo profesional en el boxeo, disciplina y superación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El estreno de la película Yo soy Rocky en las salas de cine en México, coloca nuevamente bajo los reflectores el vínculo histórico entre Sylvester Stallone y el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. A través de una relación cercana con el actor estadounidense, apariciones en su franquicia y diversos homenajes, el pugilista ha entrelazado su carrera con el universo del ídolo de varias generaciones.

La cinta que narra la vida de un joven Sylvester Stallone, en la década de 1970, previo a escribir y protagonizar la icónica saga de Rocky Balboa, vuelve a unir, por asociación, a Saúl Álvarez quien ha tenido dos vínculos documentados con ese universo: una campaña publicitaria con el actor en 2017 y un cameo en Creed III en el año 2023.

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El proyecto biográfico no incluye al Canelo Álvarez. El lazo entre el púgil tapatío y el creador de Rocky Balboa trasciende la ficción y se remonta a casi una década. En marzo del 2017, Silvester Stallone visitó el gimnasio de entrenamiento del mexicano y juntos grabaron un video recreando la coreografía de Rocky III.

Años más tarde, en junio del 2021, el actor compartió en sus redes sociales una fotografía haciendo sparring con el campeón supermediano y acompañó la ilustración con un mensaje en el que calificó a Canelo como “el mejor peleador libra por libra del mundo” y elogió la valentía de los atletas del mundo.

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Canelo Álvarez y Silvester Stallone protagonizaron campaña publicitaria en 2017

Sylvester Stallone y Canelo Álvarez
Mantienen una relación profesional a base de boxeo, resiliencia y superación.

El primer encuentro público entre Saúl Álvarez y Silvester Stallone ocurrió en abril del 2017. Semanas previas a la pelea entre Canelo y Julio César Chávez Jr., la marca Tecate los reunió para su campaña Born Bold, compuesta por dos anuncios de 30 segundos titulados “Beehive: BBQ” y “Belt: Tub”.

En los videos, Stallone trasladó al tono publicitario varias referencias de las películas de Rocky Balboa. Aconsejó al campeón mexicano que fuera audaz mientras golpeaba un panal y le ofrecía carne cruda para tratar un ojo lastimado. Canelo tomó la carne para su sazón; en otra escena, mostró un cinturón mundial auténtico ante el accesorio que llevaba el actor.

Aquella colaboración tuvo a Canelo Álvarez y Silvester Stallone frente a frente aunque se trató de una producción comercial y no una escena de una película de la saga.

El debut de Saúl Canelo Álvarez en la franquicia con Creed III, sin compartir escena con Silvester Stallone

Saúl Canelo Álvarez con traje azul estampado abraza a un hombre de espaldas frente a un cartel negro y junto a una mujer con vestido oscuro.
El boxeador mexicano abraza a Michel B. Jordan que actúa como Adonis Creed (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boxeador mexicano, Santos Saúl Álvarez Barragán, se integró de manera oficial al canon cinematográfico de la saga derivada de Rocky en marzo del 2023. El jalisciense realizó un cameo interpretarse a sí mismo en Creed III, cinta dirigida y protagonizada por Michael B. Jordan, actual ganador del Óscar a Mejor Actor en la edición 98 de los Premios de la Academia

En la secuencia, Canelo aparece acompañado de su esposa, Fernanda Gómez, durante una gala previa a la pelea estelar de Michael B. Jordan, quien encarna a Adonis Creed. El papel del mexicano fue breve dado que pausó momentáneamente su campamento de preparación y y apareció como invitado en un evento público.

Silvester Stallone no apareció como Rocky Balboa en esa entrega. El actor de 80 años se mantuvo acreditado como productor, pero se apartó del elenco tras sus diferencias con el rumbo creativo del proyecto. Por esa razón, Creed III enlaza a Canelo con la franquicia de Stallone sin reunir a las dos leyendas en la misma pantalla

El homenaje a Rocky Balboa con banda sinaloense rumbo a la pelea del Canelo en Arabia Saudita

Saúl Canelo Álvarez en camiseta blanca junto a varios músicos de mariachi con trajes negros e instrumentos musicales frente a un panel.
El boxeador mexicano llegó a Riad para enfrentar a Christian Mbilli por el título CMB (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guiño más reciente a la cultura de Rocky Balboa ocurrió en octubre del 2026, días antes de la pelea de Saúl Álvarez contra Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. El tapatío llegó a Medio Oriente y fue recibido por un grupo de mariachis que hicieron sonar la melodía motivacional que alude al personaje interpretado por Silvester Stallone.

Además, el tributo coincidió con el 50 aniversario de la película original y el lanzamiento de Yo soy Rocky, Inclusive, Saúl Canelo Álvarez protagonizó un comercial en el que parodia los clásicos montajes de entrenamiento de la saga de Balboa al ritmo de una banda sinaloense, destruyendo muebles y entrenando en condiciones extremas dentro de una habitación.

Sylvester Stallone y Canelo Álvarez han construido un vínculo profesional asentado en el boxeo, la disciplina y la figura del peleador que se impone ante la adversidad. Sus colaboraciones los unieron como referentes del ring en dos versiones del ring: Stallone desde la ficción de Rocky Balboa y Canelo desde una carrera de campeonatos del mundo.

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