Alumnos viajaban de paseo a la CDMX y fueron impactados por tráiler: difunden video del choque en la México-Querétaro

Una grabación de una cámara de seguridad mostró el momento en el que un tráiler provocó un accidente múltiple en la autopista México - Querétaro que causó el cierre de la vialidad por más de cuatro horas con dirección a la CDMX, se reportaron al menos 27 lesionados entre ellos menores de edad (X/ @luismiguelbaraa)

Guardar

La Autopista México-Querétaro reabrió la circulación hacia la Ciudad de México tras casi cuatro horas de cierre por un choque múltiple entre un tractocamión y tres autobuses que transportaban alumnos de kínder y primaria, quienes se encontraban de excursión y se dirigían al Bosque de Chapultepec, en la capital mexicana.

El accidente ocurrió la mañana del jueves 12 de noviembre en Coyotepec, Estado de México, el incidente dejó al menos 27 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad.

PUBLICIDAD

Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó la reapertura de la vía con dirección a la capital y advirtió a los conductores extremar precauciones por la carga vehicular que persiste en el tramo.

El percance ocurrió después de las 0900 horas en condiciones de lluvia, pavimento mojado y tramos con neblina. Las filas de vehículos superaron los 12 kilómetros mientras las autoridades atendían la emergencia.

Difunden imágenes del momento del accidente en la México - Querétaro

Se difundieron imágenes posteriores al accidente entre un tráiler y autobuses de pasajeros donde viajaban estudiantes de primera, el incidente ocurrió en la autopista México-Querétaro, se observan camiones con afectaciones en las cabinas, barreras de contención metálicas dobladas y escombros dispersos sobre el pavimento mojado (Redes sociales)

Fue por medio de redes sociales que dieron a conocer imágenes de cómo el tráiler que manejaba a gran velocidad impactó a uno de los autobuses escolares y provocó el accidente.

Los tres autobuses de turismo partieron de Atitalaquia, Hidalgo, con destino al Bosque de Chapultepec, donde los estudiantes del kínder School House Safari realizarían una actividad de esparcimiento. Viajaban en caravana cuando ocurrió el choque múltiple con el tractocamión.

PUBLICIDAD

Versiones no confirmadas por las autoridades señalan que el tractocamión pudo perder el control por las condiciones de la carretera y alcanzar a una de las unidades. Dos autobuses más de la misma empresa también colisionaron durante el recorrido.

En las imágenes que se viralizaron en redes se puede apreciar cómo un tráiler se salió de su carril y golpeó la parte lateral del autobús, esto generó que ambas unidades perdieran el control; el pavimento mojado y la velocidad fueron factores para que las unidades chocaran entre sí. Se puede observar que la cabina del tráiler terminó golpeando un segundo autobús al perder el control.

PUBLICIDAD

Debido a que las unidades viajaban en caravana, al momento del impacto no tuvieron el tiempo suficiente para frenar y evitar la colisión. Uno de los autobuses volcó y quedó recostado sobre uno de sus costados. Pobladores de la región fueron los primeros en auxiliar a los pasajeros: rompieron el parabrisas de la unidad para sacar a los menores, en medio del riesgo que representaba el escurrimiento de diésel y aceite en la zona.

Captan el momento del accidente en la México - Querétaro (X/ @luismiguelbaraa)

Al tratarse de menores de edad, de inmediato solicitaron el auxilio de unidades de rescate para la atención médica de los heridos. Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, bomberos, policía estatal y Capufe participaron en el operativo de rescate.

PUBLICIDAD

La alcaldía de Tepotzotlán informó que una mujer y su nieto fueron trasladados al Hospital del ISSSTE de Tultitlán, mientras otra mujer con traumatismos en cuello y columna, reportados inicialmente como no graves, fue llevada al IMSS de Tepeji del Río, en Hidalgo. En el reporte de las autoridades fueron en total 27 lesionados, entre ellos algunos menores de edad que viajaban en los autobuses.

Reapertura y afectaciones viales en dirección a la Ciudad de México

El siniestro provocó el cierre de todos los carriles con dirección a la Ciudad de México por varias horas, pues además de atender a los heridos tenían que retirar los fragmentos de los autobuses así como el diésel y aceite que se regó en la zona.

PUBLICIDAD

Grúas retiraron los vehículos involucrados mientras los cuerpos de emergencia realizaron maniobras para separar las unidades y limpiar la carpeta asfáltica. Algunos rescatistas avanzaron en sentido contrario para llegar al punto del choque ante el cierre total de la vialidad.

Tras el retiro de los vehículos y las labores de limpieza, la autopista retomó su operación normal hacia la Ciudad de México, aunque los conductores aún enfrentan carga vehicular en el tramo afectado.