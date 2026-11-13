Alejandra Guzmán no piensa devolver pago e insiste en reponer concierto en Veracruz

Alejandra Guzmán fija postura tras la cancelación definitiva de su concierto en Boca del Río y revira a las exigencias financieras del promotor local. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

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La cantante Alejandra Guzmán rechazó las acusaciones del promotor en Veracruz, negó la existencia de un contrato firmado para reponer su concierto y denunció la cancelación previa de dos presentaciones en Acapulco y Pachuca.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los compradores tienen derecho a la devolución total del boleto más una compensación mínima del 20% cuando la suspensión definitiva de un acto masivo resulta atribuible a las empresas proveedoras.

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Guzmán aseguró que la controversia financiera no detiene sus compromisos en el país.

Su presentación del próximo 27 de noviembre en la Arena CDMX continúa firme dentro de la gira que encabeza.

Guzmán acusó falta de contrato y cobros inflados

La intérprete sostuvo que al concluir la relación con su agencia anterior de representación descubrió irregularidades administrativas en la fecha pactada para el World Trade Center de Boca del Río.

Guzmán afirmó que el empresario local carece de sustento legal para amagar con acciones judiciales. “Descubrí que también este promotor que está queriéndome demandar no tiene ningún contrato y me canceló otros dos, que fue Acapulco y Pachuca”, declaró la cantante.

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La artista explicó que los organizadores fijaron precios de taquilla superiores a las tarifas habituales de sus presentaciones. Sostuvo que la empresa buscó obtener ventajas económicas extraordinarias a raíz de la suspensión inicial.

“Cuando te das cuenta de que no hay contratos, cuando te das cuenta de que están cobrando lo que no cobro normalmente y de que se quieren aprovechar de esta situación, pues ya no me gusta”, argumentó.

La cantante sostiene que la empresa organizadora infló los precios de las entradas y carece de un contrato formal para sustentar amagos de demanda. (IG: laguzmanmx)

El promotor exigió la restitución total de los recursos

La postura de la cantante contrastó con los señalamientos del empresario local Bernardo Barrios, representante de Grupo B-ONE Espectáculos.

La promotora afirmó que liquidó la totalidad de la fecha en el World Trade Center de Boca del Río desde el pasado 19 de septiembre.

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Barrios exigió que Guzmán reintegre los recursos transferidos a su administración para poder iniciar el proceso de reembolso a las personas que adquirieron boletos en los salones Tajín 1 y 2.

El organizador sostuvo que la empresa boletera carece de liquidez inmediata debido a que los ingresos brutos de las entradas quedaron en manos del equipo de la cantante antes de la suspensión inicial.

La promotora reconoció además que la baja demanda de localidades generó pérdidas operativas semanas antes del espectáculo. Para contrarrestar la lentitud en taquilla, los organizadores implementaron promociones al dos por uno sin lograr las metas comerciales previstas.

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El empresario Bernardo Barrios sostiene que la fecha quedó liquidada desde septiembre y reclama la entrega de los fondos para reembolsar los boletos al público. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Disputa por el pago de logística y viáticos

Guzmán afirmó que asumió compromisos económicos para facilitar el reencuentro con sus seguidores tras la luxación sufrida. La cantante sostuvo que absorbió pagos de transportación aérea y nóminas de sus músicos y bailarines.

“Yo soy la que pago, que no debería de pagarlo, eso es obligación de otra persona, de los aviones, de todo lo que le pago a mi staff”, sostuvo la intérprete sobre los costos de traslado cubiertos.

El empresario local aseguró que existía un convenio de gastos compartidos pactado con los anteriores representantes de la cantante. Según Barrios, la oficina de Guzmán debía cubrir el equipo de sonido, la iluminación y el recinto.

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La empresa de Veracruz mantenía el compromiso de costear las vallas, el montaje de escenario, la seguridad privada, las ambulancias y los permisos emitidos por las autoridades municipales de protección civil. El acuerdo quedó roto tras el cambio en el equipo de contratación de la artista.

Guzmán afirma que absorbió los costos de vuelos y nóminas de su equipo técnico para intentar rescatar la fecha cancelada en Veracruz. (Archivo)

El antecedente médico en el escenario de Boca del Río

La fecha prevista para este 14 de noviembre buscaba compensar al público tras la interrupción del concierto del 19 de septiembre. En esa función, la cantante sufrió un percance físico en la cadera minutos después de iniciar el concierto en Veracruz.

Guzmán defendió su condición de salud frente a los cuestionamientos que surgieron tras el accidente en el escenario. La cantante recordó que debió ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica urgente.

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“No se vale que juzguen de alguien que tuvo un accidente, cualquiera puede tenerlo”, afirmó la cantante al explicar que determinados movimientos corporales provocan que la articulación se desplace de su posición anatómica.

La presentación del 19 de septiembre en el World Trade Center se interrumpió a los pocos minutos luego de que la intérprete sufriera una luxación de cadera. (Foto AP/Lynne Sladky)

La intérprete reiteró que su intención original consistía en presentarse nuevamente en el puerto para saldar el compromiso artístico. “Yo la verdad quiero cumplirle a mi público, eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo prometí”, subrayó la interprete de “Eternamente Bella”.

Las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor vigilan el proceso para garantizar que la empresa boletera y los promotores procedan a la devolución formal del costo de los boletos.

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Mientras el promotor insiste en emprender acciones legales por el dinero transferido y la boletera frena los reembolsos, Guzmán descartó cualquier nuevo acuerdo con la empresa local y dejó en el aire su regreso a los escenarios jarochos.