Para qué sirve mezclar la crema azul con aceite de oliva y cómo hacerlo para obtener sus beneficios

Un recipiente metálico azul contiene crema blanca mezclada con aceite de oliva junto a una botella de vidrio y una rama de olivo sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La famosa crema que las abuelas usaban para tener una piel hermosa, mejor conocida por muchos como la crema azul guarda muchos secretos para potencializar aún más sus beneficios.

Entre ellos se encuentra el secreto de mezclarla con aceite de oliva puede ayudar a humectar y suavizar la piel reseca, sobre todo en talones, rodillas, codos y manos.

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Esta preparación casera funciona como un bálsamo corporal para zonas afectadas por el frío, el contacto constante con agua y el uso de productos de limpieza.

La textura densa de la mezcla permite usarla por la noche, cuando la piel necesita mayor humectación que puede aliviar la aspereza, mejorar la sensación de tirantez y ayudar a prevenir grietas en las áreas más maltratadas.

La preparación no debe aplicarse en el rostro porque puede tapar los poros y causar granitos o acné.

Tampoco se recomienda utilizarla sobre heridas abiertas o piel irritada; antes de extenderla en áreas grandes, conviene probar una pequeña cantidad en el antebrazo para descartar una reacción alérgica.

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Un recipiente azul contiene crema cosmética combinada con aceite de oliva junto a una aceitera y una rama de olivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mezclar y aplicar la crema azul con aceite de oliva en el cuerpo para obtener mayor hidratación

Para buscar más hidratación, no guardes una mezcla hecha en un frasco. Combina ambos productos únicamente en la palma de tu mano antes de aplicarlos.

Cómo hacerlo

Báñate con agua tibia, no caliente, y seca el cuerpo con toques suaves. Deja la piel apenas húmeda. Toma una porción de la crema azul equivalente a una moneda pequeña. Añade 1 a 3 gotas de aceite de oliva. Empieza con una sola gota, sobre todo si es la primera vez. Frota las manos unos segundos y extiende la mezcla sobre zonas resecas: piernas, brazos, codos, rodillas, manos, talones y pies. Masajea hasta que se absorba. En talones o codos muy secos, úsala por la noche y ponte calcetines o ropa de algodón limpia.

La crema funciona mejor sobre piel húmeda porque ayuda a retener el agua que queda tras el baño.

La crema azul ya contiene glicerina, aceite mineral y petrolato, ingredientes que forman una capa protectora; el aceite de oliva añade una sensación más emoliente, pero usar demasiado puede dejar la piel pegajosa o manchar la ropa.

Una mujer en bata gris aplica crema hidratante de un envase azul sobre su brazo en el interior de un cuarto de baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones

Úsala en el cuerpo , no necesariamente en la cara: puede sentirse muy pesada, favorecer brotes en piel propensa al acné o irritar por la fragancia de la crema.

Haz una prueba en una zona pequeña durante 24 horas antes de aplicarla en áreas extensas.

Evítala si tienes eczema, dermatitis, piel lastimada, ardor, enrojecimiento o comezón. Para esos casos suele convenir una crema espesa sin fragancia.

No apliques aceite en el piso de la regadera ni sobre los pies antes de caminar descalza: puede provocar resbalones.

Para resequedad intensa, aplícala una vez al día después del baño. Si la piel se agrieta, sangra o no mejora pese a hidratarla, consulta a un dermatólogo.

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