Ricardo Monreal insiste en llegar a un acuerdo con la oposición para poder designar a la nueva presidencia del INE

El diputado de Morena Ricardo Monreal considera necesario que haya un consenso con la oposición para designar a la nueva presidencia del INE. Crédito: X/ Cámara de Diputados.

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Este jueves, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que aún busca llegar a un acuerdo con la oposición para la designación de la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, el también coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro aseguró que para la convocatoria de la nueva presidenta del árbitro electoral desea que salga por consenso con los diferentes grupos parlamentarios para que la presidencia “no nazca muerta”.

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Ricardo Monreal insiste en un acuerdo con la oposición para la designación de la nueva consejera presidenta del INE

En conferencia de prensa, el legislador zacatecano reveló que, aunque el PRI ha dicho que no acompañará la propuesta, hablará con ellos el próximo lunes; mientras que el PAN sigue analizando la propuesta, donde busca adicionar ocho puntos a la convocatoria.

“Nosotros vamos a insistir en el acuerdo para que la convocatoria surja en este periodo de sesiones, nos quedan noviembre y diciembre, y hay la intención plena, la voluntad política del grupo parlamentario de Morena de suscribir el acuerdo, pero nosotros creemos que es importante sea un acuerdo amplio con todos los grupos parlamentarios.

“Estoy en consulta con ellos. El PRI ha dicho que no la acompañará, pero voy a hablar con ellos el lunes. El PAN ha dicho que a la convocatoria le adicionemos ocho puntos, algunos de ellos son de carácter modificatorio a la Constitución y a la ley; estamos revisándolo y les daremos una respuesta en la semana de lo que puede admitirse de esos puntos dentro de la convocatoria, pero no hemos desechado la posibilidad de nombrar a la presidenta del INE”, dijo el morenista.

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Auditoría Superior de la Federación sigue la red de corrupción entre trabajadores y proveedores del INE. (Foto: Cuartoscuro)

No quieren que nueva presidencia del INE sea cuestionada rumbo a las elecciones de 2027

Sobre la insistencia de que haya consenso entre las diferentes bancadas de la Cámara Baja, Monreal Ávila explicó que “no queremos que esta presidencia del INE pueda nacer cuestionada por la mitad de partidos que van a actuar en el 2027. Nosotros no queremos que haya dudas en la honorabilidad de quien resulte por mayoría calificada, nombrada presidenta del INE”.

Desde la perspectiva del zacatecano, no debe existir nada de incertidumbre, ni zozobra en materia electoral, porque, actualmente, el órgano autónomo está funcionando bien con 10 consejeros, además está la plenitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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Acuerdo tenía que estár listo este jueves

Cabe señalar que el acuerdo para la convocatoria que definirá a la nueva presidenta del INE estaba previsto para este jueves. Pero como no se llegó a un pleno consenso con las fuerzas políticas, en particular PRI y PAN, el documento no se presentó.

La vacante surgió tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del instituto. La salida ocurrió después de conocerse presuntas irregularidades en contrataciones con proveedores favorecidos durante su gestión.

FGR llevó a cabo primer cateo en oficinas del INE por corrupción de Taddei

La FGR ejecutó un primer cateo en las oficinas del INE tras el escándalo de corrupción que provocó la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei. La inspección se enfocó en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del instituto, ubicada en el complejo Torre Zafiro II, al sur de la Ciudad de México, y arrancó el miércoles 11 de noviembre.

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Una grabación del 16 de febrero muestra a la expresidenta del INE y a su contratista revisando en una libreta los montos que les tocarían de un contrato de 71 millones de dólares, vigente hasta 2031. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Visita de la Fiscalía inició el miércoles y continuó hasta hoy

Personal de la Fiscalía General de la República acudió a la Torre Zafiro II para revisar documentación de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. Fuentes del INE confirmaron a Infobae México que la diligencia continió este día. Se trataría del primer cateo registrado en las oficinas del órgano electoral.

Esta redacción consultó a la FGR para conocer detalles sobre el operativo, pero la dependencia no respondió a la solicitud.

Escándalo surge por un presunto conflicto de interés con un proveedor

La inspección se da después de que se difundiera una presunta red de corrupción vinculada a Taddei. La entonces consejera presidenta mantenía, de acuerdo con la información divulgada, un conflicto de interés con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, dueño de Cajas Graf.

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Cajas Graf es proveedora de materiales electorales y mantenía contratos con el INE desde hace más de 20 años. Ante las irregularidades detectadas, el propio instituto presentó una denuncia ante la FGR el pasado 6 de noviembre para que se investiguen “posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes”, según un comunicado del organismo.

Dos fiscalías especializadas participan en el operativo

El área bajo inspección estaba a cargo, hasta hace unas semanas, de Mario Alfonso Burciaga Esparza. El funcionario presentó su renuncia después de aparecer en un video difundido por Latinus, en el que comparte una mesa con el empresario Hernández Casillas, la expresidenta consejera Taddei y otros funcionarios del instituto.

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El INE deberá adaptarse al presupuesto que le aprobarán en el Congreso. Crédito: INE

De acuerdo con información de La Jornada, el cateo lo ejecutaron elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

En medio de la crisis que vive el INE, Ricardo Monreal busca que la designación de la nueva consejera presidenta, en la Cámara de Diputados, sea por medio de un acuerdo pleno con la oposición.