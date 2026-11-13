El Komander regresa a los escenarios tras la muerte de su bebé y rompe en llanto al cantar “Descansa mi amor”

El cantante mexicano El Komander interpreta un tema musical con un micrófono frente al público durante una presentación en vivo. (@soyelkomander1)

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El Komander regresó a los escenarios tras la muerte de su hijo menor y rompió en llanto al interpretar por primera vez en vivo “Descansa mi amor”, canción que habla de la despedida de un ser querido. El momento ocurrió el fin de semana durante su presentación en la Feria de la Frontera Sur Expofer 2026, en Santiago Miahuatlán, Puebla.

El cantante, cuyo nombre real es Alfredo Ríos, animaba al público de forma habitual cuando comenzó a cantar el tema. Conforme avanzaba la letra, la emoción lo venció y terminó llorando frente a sus seguidores, aunque en ningún momento soltó el micrófono.

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Pese a que la canción no fue escrita originalmente para algún familiar cercano, es evidente que la situación por la que atraviesa el cantante junto a su familia lo hizo conmoverse hasta las lágrimas, y ahora el peso de la canción tiene otro significado.

El cantante de música regional mexicana El Komander interpreta un tema con un micrófono en la mano durante un recital. (@soyelkomander1)

La canción fue escrita originalmente para el hijo de un amigo del cantante

“Descansa mi amor” forma parte del álbum Románticas, publicado en 2016. La pieza fue compuesta originalmente para el hijo de un amigo de El Komander, quien falleció a causa de cáncer.

La letra aborda el dolor de despedir a un ser querido y la esperanza de encontrar consuelo en la fe. Entre los versos que marcaron la presentación están: “Descansa, campeón, que todo está bien. Descansa, mi cielo, ya pasó todo” y “Mi niñito, mi bebé adorado, regalito que Dios me mandó. Tengo el corazón hecho pedazos”.

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Otro fragmento de la canción interpretado esa noche es: “No perdiste, supiste ganar, mil batallas pudiste enfrentar, pero Dios te quería con cariño, y por eso, mi niño, te quiso llevar”.

El cantante El Komander canta ante el público desde el escenario durante una presentación musical nocturna. (@soyelkomander1)

El bebé José Eliseo falleció el 30 de octubre

El hijo del cantante, José Eliseo Ríos Ávila, murió el 30 de octubre, cuando tenía apenas unos meses de nacido. La noticia se confirmó mediante un comunicado difundido por el equipo de trabajo del artista en redes sociales, acompañado de una fotografía del menor y una esquela.

Ni el cantante ni sus representantes han revelado las causas del fallecimiento. Tras la noticia, Alfredo Ríos compartió un video de la despedida en el que se observaban arreglos florales y coronas, y escribió: “Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho. Te amamos, mijo. Todos. Gracias por todo”.

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El cantante canceló su presentación del 31 de octubre en Nuevo León

Tras la muerte de su hijo, El Komander suspendió compromisos profesionales para permanecer con su familia. Entre las fechas afectadas estuvo una presentación programada para el 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León, cuya cancelación anunció su equipo de trabajo.

El cantante Alfredo Ríos, conocido como El Komander, compartió fotografías en memoria de su hijo junto a una ofrenda floral fúnebre. (Instagram: Komander)

Días después, el intérprete de regional mexicano retomó su actividad en redes sociales y volvió a presentarse en vivo en Puebla, donde cobró relevancia su interpretación de “Descansa mi amor”. Los videos del momento se volvieron virales y numerosos usuarios expresaron mensajes de apoyo para el cantante y su familia.

Las próximas fechas del Rancho de Rancho Tour

El Komander tiene programadas nuevas presentaciones como parte de su Rancho de Rancho Tour. La siguiente será este 13 de noviembre en Atlautla, Estado de México, y posteriormente, el 15 de noviembre, en Montemorelos, Nuevo León.

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Para sus seguidores, verlo romper en llanto mientras cantaba fue una muestra de lo difícil que resulta continuar con las actividades profesionales después de una pérdida familiar como la que atraviesa el cantante sinaloense.

El cantante El Komander sostiene un sombrero y un micrófono durante una presentación en un escenario iluminado. (@soyelkomander1)

¿Cuántos hijos tiene el Komander?

Alfredo Ríos, conocido como El Komander, tiene actualmente siete hijos: Anahí, Kenia, Alfredo, Emiliano, Alejandro, Vicente y Perla.

El cantante llegó a tener ocho con el nacimiento de José Eliseo, su hijo menor. El bebé falleció a los pocos meses de nacido, lo cual confirmó el propio artista a través de redes sociales el 31 de octubre.

De sus siete hijos, los que más presencia pública tienen son Anahí, influencer y creadora de contenido, y Kenia, quien sigue la carrera musical de su padre pero enfocada en baladas románticas. El resto de los hijos se mantiene alejado de los medios.

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