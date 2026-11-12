Natalia Alcocer confiesa que dejó La Granja VIP por el ambiente “tóxico” y conversaciones que la hicieron sentir “sin dignidad”

La actriz mexicana explicó las variadas razones por las que abandonó el programa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El viernes 6 de noviembre surgieron los rumores sobre el posible abandono de Natalia Alcocer en La Granja VIP, pues dejó de aparecer en la transmisión 24/7. Aunque su equipo de trabajo desmintió esa información, dos días después la actriz y conductora mexicana pidió oficialmente su salida durante la gala de eliminación del programa de TV Azteca.

En una vigente charla virtual, Natalia Alcocer amplió los motivos de su decisión para dejar La Granja VIP. La pareja de Pablo Montero relacionó su desgaste no solo en la convivencia del encierro, sino a comentarios y dinámicas que consideró ofensivas y alejadas de los valores que desea transmitir a sus hijas.

PUBLICIDAD

“Me gusta dar y me vi de Bebeshita y me sentí sin dignidad, me sentí sucia, me sentí prostituida”, manifestó Natalia Alcocer. La actriz cuando escuchó los fuegos artificiales, los interpretó como una señal de su gente para que volviera a mostrarse tal como es: “Brilla, pero brilla como tú brillas”.

La exparticipante de La Granja VIP afirmó que la convivencia con ciertas personas terminó por afectar su autoestima. “Cuando uno convive tanto con gente tan tóxica, con gente sin alma, porque de verdad estos personajes no tienen alma. Yo oí cosas tan bajas, tan repugnantes, de cómo alguien puede hablar así de su cuerpo, de su privacidad, de no tener pudor, a mí me señalaban mucho”, declaró durante el encuentro por videollamada.

PUBLICIDAD

Natalia Alcocer permanece frente a las cámaras durante una emisión del programa de telerrealidad La Granja VIP.

Natalia Alcocer cuestionó que se hablaran temas que, desde su perspectiva, no correspondían con la audiencia o las plataformas donde se difunde el reality. También rechazó las críticas por haber mantenido límites físicos en su relación dentro de La Granja VIP. Dijo que algunas personas calificaban su actitud como si estuviera “haciéndose la presa” por no tomar de la mano a su pareja.

“No, es pudor, porque creo que todos tenemos algo de pudor y algo que tenemos en nuestra casa, que solamente tú lo haces con tu pareja o tú solo, y ver estos seres humanos tan vendidos, tan robotizados, sin ser humanos, hablando de temas que me apenaban mucho, que me dolían mucho”, reclamó “La Vikinga”.

PUBLICIDAD

La conductora señaló que no se considera una mujer perfecta y reconoció que ha compartido episodios personales de su vida, incluyendo conflictos familiares. Natalia Alcocer explicó que ha hablado de esos temas con la intención de que sirvan como aprendizaje para las personas que la siguen.

“soy una mujer que ha tenido muchas situaciones en su vida y todas las he compartido, que he pasado por muchas situaciones que fueron públicas, pero que las hemos superado, que hemos evolucionado y que hoy somos dos seres humanos que queremos darle un buen ejemplo a nuestras hijas, que he tenido temas con mi mamá, pero que siempre han sido en un tema de evolución y de crecimiento para la gente que me sigue”, indicó.

PUBLICIDAD

La ausencia de Natalia Alcocer desató las primeras especulaciones de su salida de La Granja VIP

La actriz expresó los maltratos que ha vivido de parte de su ex pareja (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Natalia Alcocer dejó de aparecer durante las transmisiones 24/7, desatando las primeras especulaciones sobre dejar el reality. Una noche, la actriz recibió una señal de su público por medio de fuegos artificiales. El contenido del mensaje no fue revelado públicamente, pero el hecho habría alterado a la participante, quien pidió ingresar al entrevistadero.

Durante las horas posteriores, el tiempo que la actriz no apareció ante las cámaras de La Granja VIP, llevó a sus followers a cuestionar si seguía dentro de la competencia. Niurka Marcos y Manelyk González comentaron en la transmisión que no la habían visto durante esa jornada.

PUBLICIDAD

Las especulaciones aumentaron porque Alcocer ya había atravesado momentos de llanto y angustia dentro de la casa. En otro instante, la actriz mexicana expresó ante sus compañeros cuánto extrañaba a sus hijas. La preocupación de sus seguidores se mezcló con las discusiones que mantuvo en La Granja y con su nominación en una etapa avanzada de la segunda temporada.

Natalia Alcocer estuvo nominada junto a Mono Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Ivonne Montero y Fernando Lozada cuando se produjo su salida definitiva de La Granja VIP. Algunos usuarios interpretaron su ausencia como una estrategia para no enfrentar una posible eliminación, mientras otros pidieron respeto por su decisión.

PUBLICIDAD

¿Quién es Natalia Alcocer, exparticipante de La Granja VIP 2?

La actriz mexicana continúa en el reality pese a los rumores de su salida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Natalia Alcocer, de 37 años, es actriz, conductora y creadora de contenido originaria de la Ciudad de México. Estudió Diseño de Modas en Madrid, Comunicación en la Universidad Iberoamericana y se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa. En televisión fue coconductora de Zona Ruda y conductora web de Big Brother México en 2015. También participó en La Casa de los Famosos de Telemundo

Su mayor exposición en realities llegó con Survivor México en 2021, donde integró el equipo de los Halcones. Carlos Guerrero, “El Warrior”, le dio el apodo de “La Vikinga” por su fortaleza en las pruebas y su personalidad directa. Tras los rumores sobre su ausencia, Natalia Alcocer pidió oficialmente salir de La Granja VIP durante la gala de eliminación del domingo 8 de noviembre, por lo que su permanencia en el programa ya no dependía de las votaciones.

PUBLICIDAD

Durante su estancia en La Granja VIP, Natalia Alcocer también encontró el amor. La actriz construyó una cercanía con el cantante mexicano, Pablo Montero, que trascendió la convivencia del programa. La relación entre ambos se volvió uno de los temas que generó mayor interés en su público. Ahora que terminó su experiencia en el reality, afirma retomar la comunicación con el actor mexicano, de quien está “enamorada”.