Erik Lira finalmente cuenta cómo vivió su fichaje caído en el AS Mónaco y envía mensaje a Rafa Márquez

El Pitbull reconoce que el proceso le dejó autocrítica sobre su nivel, por lo que trabajará para volver a tocar la puerta de Europa desde La Máquina y la Selección Máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de meses de tensión, el mediocampista mexicano Erik Lira rompió el silencio sobre uno de los capítulos más polémicos de su carrera: el fichaje frustrado con el AS Mónaco.

Tras semanas de incertidumbre, el capitán de Cruz Azul habló con madurez, reconociendo que han sido “dos meses bastante complicados”, pero también reafirmando su compromiso con La Máquina y con la Selección Mexicana.

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El Pitbull agradece a la institución y al plantel de Cruz Azul, asegurndo que nunca estuvo enojado ni decepcionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conferencia de prensa previa a la Campeones Cup contra el Inter Miami, el “Pitbull” dejó frases que reflejan gratitud y ambición. Su discurso no sólo cerró el capítulo europeo, sino que también envió un mensaje de respaldo a Rafael Márquez, nuevo entrenador del Tri rumbo al Mundial 2030.

Del fichaje frustrado al liderazgo con La Máquina

El intento de llegar al AS Mónaco se cayó por factores administrativos, pero Lira asumió el golpe con serenidad: “Sí, fueron semanas y meses bastante complicados en lo personal, pero la verdad que me debo a Cruz Azul”.

En sus palabras: “Estoy muy agradecido con la institución, con Joel, con mis compañeros… englobo a todo Cruz Azul porque no quiero saltarme a una persona”.

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Su gol en el Clásico Joven contra el América refuerza su liderazgo con Cruz Azul y lo perfila como referente del Tri. REUTERS/Eloisa Sanchez

Además, reconoció que el proceso lo llevó a reflexionar sobre su nivel actual: “Me di cuenta que capaz no me iba a alcanzar o me faltaban cosas, entonces voy a trabajar en ello”.

En este sentido, el mensaje fue claro: el sueño europeo sigue vivo, pero no a costa de su presente con La Máquina. Para Erik, la prioridad inmediata es competir y ganar títulos con el club que lo respaldó en el momento más difícil.

Compromiso con Cruz Azul y el Tri

Tras el fichaje caído, Erik reafirmó su vínculo con La Máquina: “En ningún momento estuve enojado ni decepcionado, estoy sumamente contento, comprometido y agradecido de pertenecer a Cruz Azul”.

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Ha conquistado ya cuatro títulos con el club (Supercopa 2022, Concacaf Champions Cup 2025, Clausura 2026 y Campeón de Campeones 2026).

Busca ahora un quinto trofeo en la Campeones Cup , enfrentando al Inter Miami de Lionel Messi .

Su gol en el Clásico Joven contra el América lo reafirmó como líder y figura del equipo.

El jugador suma cuatro títulos con La Máquina y busca un quinto trofeo en la Campeones Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

En paralelo, su rol en la Selección Mexicana se fortalece. Tras ser titular indiscutible en el Mundial 2026, se proyecta como pieza clave en el mediocampo del nuevo ciclo. Su liderazgo como capitán de Cruz Azul lo convierte así en referente natural para el Tri.

Messi y el respaldo a Rafa Márquez

Previo al duelo internacional, Lira habló de la inmejorable oportunidad de enfrentar a Lionel Messi: “Crecí viéndolo y es para todos alguien muy importante en la historia del futbol. Vamos a respetarlo, pero no vamos a dar ninguna pelota por perdida”.

Al mismo tiempo, envió un mensaje de confianza hacia el nuevo técnico nacional, quien también fue referente en el club francés: “De Rafa Márquez sabemos lo que es para el futbol mexicano. Está preparado y quiere ser el mejor entrenador”.

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También recordó su influencia como auxiliar de Javier Aguirre: “Era el que tenía la última palabra antes de salir a la cancha, el que te ponía la piel chinita”, y agregó: “Estoy muy emocionado de que sea el entrenador de la Selección y estoy seguro de que lo va a hacer muy bien”.

Erik Lira respalda a Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030 y recuerda su influencia junto a Javier Aguirre. REUTERS/Henry Romero

Este respaldo confirma que el “Pitbull” no sólo piensa en su presente con Cruz Azul, sino también en el futuro del Tri rumbo al Mundial 2030. Su voz se suma a la confianza que el vestidor nacional deposita en el “Káiser” para liderar un proceso renovador.

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Hoy, Erik se consolida como uno de los líderes más sólidos del futbol mexicano: un jugador que convierte la adversidad en motivación, que respeta a los grandes como Messi, pero que también se atreve a soñar con escribir historia en Cruz Azul y el Tri.