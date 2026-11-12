Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

Erik Lira no pierde su sueño de jugar en Europa y buscará aprovechar su convocatoria con la Selección Mexicana en esta fecha FIFA (REUTERS)

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Erik Lira no pierde su sueño de jugar en Europa y buscará aprovechar su convocatoria con la Selección Mexicana en esta fecha FIFA para volver al radar de algún equipo del Viejo Continente tras su fichaje fallido con el Mónaco en la temporada pasada.

El mediocampista de Cruz Azul forma parte de la convocatoria de Rafa Márquez para los partidos que disputará el Tricolor contra Jamaica por los Cuartos de Final de la Nations League.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Leon - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Cruz Azul's Erik Lira in action with Leon's Juan Pablo Dominguez REUTERS/Luis Cortes

Erik Lira no renuncia a su sueño de jugar en Europa

Erik Lira busca una salida de Cruz Azul rumbo a Europa durante el mercado de invierno de 2027. El mediocampista mexicano mantiene el objetivo de competir fuera de la Liga MX y de acuerdo con diversos reportes, su entorno ya habría retomado contactos con equipos del Viejo Continente.

La posibilidad de una transferencia depende de que llegue una oferta que satisfaga a Cruz Azul. La directiva cementera tendría disposición para negociar su salida, siempre que la propuesta permita encaminar una operación conveniente para el club y para el jugador.

Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Erik Lira during training REUTERS/Raquel Cunha

Lira y su fichaje fallido con el Mónaco

Lira estuvo cerca de incorporarse al Mónaco en el mercado previo. Existió un acuerdo verbal por una cifra de 8,000,000 de euros, más 3,000,000 en variables y 20% de una futura venta, aunque la operación no alcanzó la etapa de firmas.

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El movimiento se frenó porque el club francés debía liberar una plaza en su plantel. El mediocampista permaneció en La Máquina y volvió a asumir un lugar regular en la zona central. Su caso queda abierto para la próxima ventana, sin un club interesado confirmado ni una negociación formal anunciada.

Erik Lira celebra tras anotar el primer gol en el triunfo de Cruz Azul sobre América en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 12 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Cruz Azul mantiene abierta la salida de Lira

La renovación de Amaury García aparece como una alternativa interna ante una eventual baja. El joven mediocampista podría ocupar parte de las funciones de Lira, mientras Cruz Azul analiza opciones para mantener equilibrio en su plantilla si el jugador de 26 años concreta su paso al futbol europeo.

En la temporada 2026-27, Lira suma 22 partidos, 2 goles, 2 asistencias y 1,759 minutos con Cruz Azul en todas las competencias. Este torneo en Liga MX registra 13 apariciones, con un gol y una asistencia.

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El futbolista mexicano lleva la capitanía en el Club de Futbol Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lira disputó cuatro partidos, todos como titular, durante el Mundial 2026; acumula 346 minutos, aportó una asistencia y no marca goles. El volante juega los encuentros ante Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa, Ecuador e Inglaterra en el recorrido del Tri.