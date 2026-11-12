Sheinbaum recibe a Greg Brockman, cofundador de OpenAI: dialogan sobre inteligencia artificial y salud

Sheinbaum recibió al presidente y cofundador de OpenAI en Palacio Nacional. (Claudia Sheinbaum)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, para conversar sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA), particularmente en el sector salud.

La mandataria informó que durante la reunión se abordaron los posibles beneficios de esta tecnología para mejorar la atención médica.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Sheinbaum dio a conocer el encuentro, en el que también participaron integrantes del equipo de Brockman.

La publicación estuvo acompañada de fotografías de la reunión celebrada este 11 de noviembre de 2026.

La presidenta señaló que ambas partes coincidieron en que el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial puede contribuir a generar beneficios en los servicios de salud, aunque no presentó detalles sobre posibles acuerdos o proyectos derivados de la conversación.

¿De qué hablaron Sheinbaum y Greg Brockman en Palacio Nacional?

De acuerdo con la información compartida por la mandataria, el tema central de la reunión fue el uso de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, con especial atención en sus aplicaciones dentro del sector sanitario.

PUBLICIDAD

Sheinbaum destacó que estas herramientas pueden representar una oportunidad para mejorar la atención médica.

Sin embargo, no especificó qué sistemas o productos de OpenAI podrían utilizarse en México ni si existe una propuesta concreta para incorporarlos a las instituciones públicas.

El encuentro reunió a la titular del Ejecutivo federal con uno de los principales directivos de la compañía estadounidense, dedicada al desarrollo e investigación de inteligencia artificial.

Hasta el momento, la información difundida por Sheinbaum se limita a los temas abordados durante la conversación, no se anunciaron inversiones, convenios de colaboración ni fechas para desarrollar iniciativas conjuntas.

¿Quién es Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI?

Greg Brockman es un empresario e ingeniero de software estadounidense, reconocido por ser uno de los fundadores de OpenAI y ocupar la presidencia de la compañía.

PUBLICIDAD

Antes de participar en la creación de esta organización, desarrolló parte de su trayectoria profesional en Stripe, empresa dedicada al procesamiento de pagos, donde comenzó como uno de sus primeros integrantes y posteriormente asumió la dirección tecnológica.

En 2015 dejó esa compañía para participar en la fundación de OpenAI, junto con Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever y otros integrantes del sector tecnológico.

Desde entonces, Brockman ha desempeñado funciones relacionadas con la dirección y estrategia de la organización, que ha desarrollado herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y diferentes modelos de procesamiento de lenguaje.

OpenAI tiene como objetivo desarrollar sistemas de inteligencia artificial y promover que sus beneficios puedan llegar a distintos sectores de la sociedad.

Sheinbaum ha planteado discutir la regulación de la inteligencia artificial en México

La reunión con Brockman ocurre después de que la presidenta se pronunciara sobre la necesidad de analizar los alcances y posibles riesgos de la inteligencia artificial, así como establecer criterios para su utilización en el país.

PUBLICIDAD

En septiembre de 2026, Sheinbaum planteó abrir una discusión nacional sobre esta tecnología, con la participación de especialistas, académicos y ciudadanos, para evaluar sus efectos y determinar qué aspectos deberían regularse.

La mandataria sostuvo que el objetivo no sería prohibir el desarrollo de estas herramientas, sino establecer límites y definir las condiciones bajo las cuales podrían utilizarse.

También señaló que las decisiones sobre este tema no deberían tomarse únicamente desde el Gobierno, sino mediante un proceso de consulta que permita conocer distintas perspectivas.

En ese momento, México todavía no contaba con una legislación general sobre inteligencia artificial, aunque en el Congreso se habían revisado distintas propuestas relacionadas con la materia.

PUBLICIDAD

¿Qué busca México con el desarrollo de la inteligencia artificial?

El Gobierno federal también ha impulsado iniciativas relacionadas con la incorporación de nuevas tecnologías en actividades públicas, la capacitación de personal y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Entre los proyectos mencionados en la estrategia gubernamental se encuentra el desarrollo de capacidades nacionales de supercómputo, así como programas de formación para preparar a estudiantes y trabajadores en áreas relacionadas con inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad.

En materia de salud, el uso de estas herramientas también se ha considerado para apoyar procesos administrativos y mejorar la distribución de insumos médicos.

De acuerdo con la información proporcionada sobre las iniciativas federales, entre las aplicaciones contempladas se encuentran:

Supercómputo : Desarrollo de infraestructura tecnológica para procesar grandes cantidades de información.

Capacitación : Cursos gratuitos en línea mediante el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial .

Servicios públicos : Incorporación de asistentes virtuales para facilitar consultas y trámites.

Abasto médico : Desarrollo de herramientas automatizadas para monitorear inventarios y necesidades de medicamentos e insumos.

Protección de datos: Discusión de criterios para establecer condiciones de uso y supervisión de estas tecnologías.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Gobierno mexicano para ampliar el uso de herramientas digitales en distintos sectores.

Inteligencia artificial en la salud, uno de los temas abordados por Sheinbaum

La conversación con Greg Brockman coloca nuevamente a la inteligencia artificial dentro de los temas de interés del Gobierno federal, particularmente por sus posibles aplicaciones en los servicios médicos.

PUBLICIDAD

Aunque Sheinbaum destacó que esta tecnología puede generar beneficios para la atención de pacientes, no detalló qué mecanismos permitirían llevar esas aplicaciones a hospitales o centros de salud en México.

Tampoco se informó si el encuentro tendrá continuidad mediante mesas de trabajo, acuerdos institucionales o proyectos específicos con OpenAI.

Por ahora, la presidenta únicamente confirmó el diálogo con Brockman y su equipo, así como el interés compartido en explorar las posibilidades de la inteligencia artificial para el sector sanitario.