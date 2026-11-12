Psicólogo de Aleks Syntek actualiza el estado del cantante: está cerca de completar su recuperación

El cantautor Aleks Syntek posa en un estudio de grabación frente a equipos de audio, paneles acústicos y una pantalla de computadora. (@syntekoficial)

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El psicólogo Fernando Núñez afirma que Aleks Syntek está “al 99%” de su recuperación tras el episodio que el cantante sufrió durante un concierto el pasado 15 de septiembre, provocado por un brote de estrés.

Núñez detalla el proceso en entrevista para Ventaneando, donde explica que evitó el internamiento psiquiátrico que otros especialistas habían recomendado.

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Además, el psicólogo contó que el contacto con Syntek se dio a través del comediante Ricardo O’Farrill, quien aconsejó a la hija del cantante que acudiera con Núñez para atender la situación que atravesaba su padre.

La actriz Natalia Coronado posa en un paseo peatonal arbolado situado junto a una barandilla frente al agua. (@natcoronadoe)

Fue Natalia Coronado, hija del cantante, quien buscó al psicólogo por recomendación de Ricardo O’Farril. Antes de llegar con Núñez, a la familia le habían sugerido internar a Syntek en un hospital psiquiátrico durante seis meses.

“Me dicen que recomiendan que lo internen en un lugar hospital psiquiátrico durante seis meses. Y yo les dije: ‘Pero bueno, ¿quién hizo esa valoración?’”, relató Núñez a Ventaneando.

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Aleks Syntek aceptó el tratamiento en casa sin necesidad de internamiento

Tras conocer al cantante en su propio domicilio, Núñez le propuso una alternativa. “Hay una opción que no es internamiento, te puedo traer el tratamiento a tu casa si tú estás dispuesto y estás en la disposición de obedecer, de hacer, de llevar el tratamiento, de todo”, le dijo, según su relato a Ventaneando.

Aleks Syntek reconoce brote de ansiedad e ira en show del 15 de septiembre y amenaza con contar su verdad (RS)

Aleks Syntek aceptó de inmediato. “Él me dice: ‘Sí, perfecto’. Y entonces empezamos a hacer el tratamiento en casa, que no tenía la necesidad de ser internado”, explicó el psicólogo.

El doctor Solís diagnosticó un brote de estrés con ataque de ira

La valoración psiquiátrica la realizó el doctor Solís, quien identificó el origen del episodio. “Esto es un brote de estrés provocado por estrés y se desarrolló o desató un ataque de ira. Lo vemos diario, muy comúnmente en taxistas que se salen y se pelean, o un coche otro y se bajan con un ataque de ira”, detalló Núñez en la entrevista.

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El cantante lleva 25 años sin alcohol y nunca ha probado drogas

Fernando Núñez señala que el internamiento previo del cantante, ocurrido hace aproximadamente un año, respondió a una causa emocional y no a problemas de adicciones. “Él estuvo internado por justamente una cosa emocional”, afirmó a Ventaneando.

Aleks Syntek llora la muerte de Peter Byrne (Instagram/@syntekoficial)

El especialista destacó un dato que lo sorprendió al conocer al artista. “A mí me sorprendió cuando lo conozco saber que lleva 25 años sin tomar una gota de alcohol, no porque fuera alcohólico, sino porque cuando él empezó su matrimonio decidió que el alcohol no era para él. Nunca ha probado drogas”, dijo Núñez.

El tratamiento incluye a toda la familia de Aleks Syntek

Para Núñez, la recuperación no depende únicamente del paciente. “Yo quiero que entienda la gente que cuando hay un problema de ansiedad, depresión, adicciones, no hay un problema en la familia, hay un sistema familiar que no está funcionando”, explicó.

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El psicólogo integró a los familiares del cantante al proceso terapéutico. “No es que ellos estén haciendo algo mal, pero yo los incluyo a todos en el tratamiento para que todos en conjunto hagamos un equipo y tengamos el ambiente óptimo para una recuperación”, agregó.

Fernando Núñez acompaña a Syntek a sus conciertos para monitorear factores de estrés

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

El seguimiento se mantiene de forma constante. Núñez ve al cantante casi a diario y lo acompaña en sus presentaciones públicas para identificar posibles detonantes.

“Yo estoy viendo a Aleks casi diario, me estoy yendo con él a los conciertos y vamos cuidando todo lo que puede provocar estrés. Pero Aleks ahorita está literal al 99%, o sea, muy estable. Estamos bien”, concluyó el psicólogo en su entrevista con Ventaneando.

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Trayectoria de Aleks Syntek

Raúl Alejandro Escajadillo Peña nace el 29 de septiembre de 1969 en Mérida, Yucatán. Su familia se traslada a la Ciudad de México, donde desde niño participa en comerciales de televisión y en el programa infantil “Alegrías de medio día”, que después deriva en “Chiquilladas”, transmitido por Televisa durante la primera mitad de los años ochenta.

Tras dejar la actuación infantil, se dedica por completo a la música. Trabaja como asistente y programador en estudios de grabación, donde aprende síntesis, secuenciación y producción de forma autodidacta.

Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation

El origen del nombre “Syntek”

En esa época no cuenta con dinero para comprar un teclado propio, por lo que los pide prestados a sus amigos. Esa costumbre le gana el apodo de “El Sin Teclados”, que con el tiempo deriva en “Syntek”, su nombre artístico definitivo, reflejo también de su pasión por los sintetizadores.

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Antes de consolidarse como solista, Syntek participa en varios proyectos:

Colabora con integrantes de Caifanes en la banda “Pistolas de Platino”.

Es tecladista de Kenny y los Eléctricos.

En 1987 funda su propio grupo, Aleks Syntek y la Gente Normal, junto con León Chiprut y Michel Rojkind.

Con esta agrupación lanza los álbumes “Hey Tú!” (1990) y “Más Fuerte de lo Que Pensaba” (1993), con temas como “Mis impulsos sobre ti” y “El Camino”, que lo colocan en el mapa del pop mexicano.

Carrera como solista

En 1999 inicia su trayectoria individual con “Bienvenido a la Vida”. Ese mismo año compone la banda sonora de la película “Sexo, pudor y lágrimas”, trabajo que le vale el Premio Ariel a Mejor Música Original.

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

Discografía posterior como solista:

“De Noche en la Ciudad” (2001)

“Mundo Lite” (2004), con el dueto “Duele el Amor” junto a Ana Torroja, que le otorga dos premios Billboard Latino

“Lección de Vuelo” (2007), con el sencillo “Intocable”

“Métodos de Placer Instantáneo” (2009), con la colaboración “Mujer Animal” junto a Rubén Blades

“Syntek + Syntek” (2012), bajo el sello Sony Music tras 22 años en EMI Televisa Music

“Romántico Desliz” (2014)

“Trasatlántico” (2017), tributo a los éxitos ochenteros con invitados como David Summers y Ana Torroja

Colaboraciones destacadas

A lo largo de su carrera trabaja con Enrique Iglesias, Kylie Minogue, Miguel Bosé, Juan Gabriel, Alejandro Sanz, Cristian Castro, Laura Pausini, Jesse y Joy, David Bisbal, Fito Páez y Bon Jovi, entre otros. En 2012 comparte escenario con Elton John en un concierto por la paz en Guadalajara.

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Cine, doblaje y teatro

Además de la música, participa en el doblaje al español de películas como “Robots”, “Mi villano favorito”, “Toy Story 3” y “Trolls”. En teatro musical interviene en la adaptación de “El Rey León” junto a Armando Manzanero. En televisión es jurado de “La Voz México” junto a Alejandro Sanz, Lucero y Espinoza Paz.

El entrenador del programa La Voz Kids contó la historia de su nombre artístico - crédito Aleks Syntek/ Instagram

Reconocimientos

Acumula siete nominaciones al Grammy Latino, una al Grammy anglosajón, el Premio Ariel, premios Billboard Latino y el Premio Oye! al Mejor Cantante Masculino. También es nombrado Embajador de UNICEF por su trabajo en causas sociales ligadas a infancia y medio ambiente.