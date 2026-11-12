México

De México a Chile: detectan en el AICM camisas con cocaína líquida que pretendían enviar por paquetería

Con rayos X y el apoyo de un binomio canino se ubicó el paquete con aproximadamente 5 kilos de narcótico

Decomiso de ropa con cocaína en el AICM
Foto: Marina
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Un envío de paquetería en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue detenido por pretender trasladar ropa con cocaína líquida, luego de que las autoridades lo detectaron mediante rayos X y con el apoyo de un binomio canino.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), informó que el paquete pretendía ser enviado desde México a Chile, en el que se localizaron ocho prendas de vestir impregnadas con una sustancia ilícita en la sección aduanera del Centro Postal Mecanizado de la Aduana del aeropuerto.

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Durante labores de inspección en el área de exportación, el personal identificó mediante rayos X diversas irregularidades en la densidad de un paquete, por lo que solicitaron la intervención de un binomio canino que finalmente confirmó la alerta sobre la presencia de una sustancia ilícita.

Aseguran camisas con cocaína líquida en AICM
Foto: Marina

El personal realizó una inspección física en la mercancía, en la que localizó 19 prendas, de las cuales ocho eran playeras blancas que estaban impregnadas con una sustancia con peso aproximado de 5.34 kilos.

Luego del hallazgo, las autoridades tomaron una muestra de las prendas para su análisis con un dispositivo de identificación de sustancias, el cual arrojó como resultado preliminar positivo a cocaína.

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Aseguran camisas con cocaína líquida en AICM
Foto: Marina

Las prendas quedaron bajo resguardo de Correos de México, mientras que la muestra de la sustancia fue enviada a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo (UTAM) de la Aduana del AICM para su análisis.

Detienen en el AICM a cuatro hombres con más de 47 kilos de cocaína y metanfetamina que pretendían llegar a España y Corea del Sur

Esta acción se suma a la realizada a finales de octubre, cuando las autoridades detuvieron a cuatro personas en el AICM tras intentar transportar más de 47 kilogramos de cocaína y metanfetamina con destino a España y Corea del Sur, en dos acciones distintas. Las autoridades calcularon que el golpe económico a los grupos delictivos involucrados ascendió a aproximadamente 9 millones 125 mil pesos.

Las acciones fueron resultado de labores de inteligencia, inspección y vigilancia del personal de la Secretaría de Marina y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en distintos puntos de la terminal. Dos de los detenidos, vinculados al tráfico de drogas, llegaron al AICM en vuelos procedentes de Guadalajara, Jalisco.

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur. Semar

En el primer hecho, dos hombres de nacionalidad mexicana fueron detenidos en flagrancia cuando pretendían embarcar hacia España. Personal naval localizó 17 paquetes con un peso aproximado de 19.9 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína.

Una detención adicional se originó por reportes de usuarios sobre robo y sustracción de objetos en maletas facturadas. Personal de Marina identificó a un hombre de nacionalidad mexicana que manipulaba de forma inusual diversas maletas en el área de procesamiento de equipaje e intervino de inmediato.

En un tercer operativo, un hombre fue detenido en posesión de dos tipos de sustancia: portaba 18 paquetes con alrededor de 21.44 kilogramos de metanfetamina y cinco paquetes con cerca de 6.1 kilogramos de cocaína. Ambos cargamentos tenían como destino Corea del Sur.

Las cuatro personas detenidas fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quien determinará su situación legal.

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur. Semar
Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur. Semar

Las detenciones se suman a una serie de operativos en la terminal a lo largo de 2026. El 22 de octubre, el Gabinete de Seguridad reportó el hallazgo de cerca de 10 kilogramos de sulfato de pseudoefedrina y morfina en el equipaje de un pasajero procedente de Miami. Tres días después, 367 gramos de metanfetamina fueron detectados ocultos en bases de carga para controles de videojuego dentro de un paquete postal con destino a Reino Unido.

Entre otros casos documentados este año figuran 8.64 kilogramos de cocaína ocultos en artesanías provenientes de Lima, Perú, y un cargamento de 8.8 kilogramos de cocaína distribuidos en una silla de ruedas.

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