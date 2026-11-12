Metro CDMX confirma horario de apertura para este lunes 16 de noviembre por ser día feriado (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó a los usuarios sobre las modificaciones que habrá en su servicio el próximo lunes 16 de noviembre. Con motivo del descanso oficial correspondiente al inicio de la Revolución Mexicana, el Metro CDMX confirmó que todas sus líneas operarán con horario especial. por lo que pidió a las personas tomar precauciones al respecto.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, compartió detalles sobre cómo operarán las 12 líneas del Metro para este día feriado. Como es habitual, el servicio del Metro CDMX comenzará más tarde, en consecuencia, las personas que necesiten viajar de madrugada tendrán que tomar alternativas.

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Por otra parte, el director del Metro CDMX aclaró se permitirá el ingreso de bicicletas. “Estará vigente el programa ‘Tu bici viaja en Metro’, que permite el ingreso de bicicletas durante todo el horario de servicio”.

¿A qué hora abre el Metro CDMX en día feriado?

Un aviso oficial del Metro de la Ciudad de México informa el inicio del servicio a las siete de la mañana por día festivo y el acceso permitido con bicicletas. (X/ @AdrianRubalcava)

El próximo lunes 16 de noviembre, el STC Metro iniciará operaciones dos horas más tarde que su servicio habitual, por lo que el servicio comenzará a las 07:00 horas. Cuando es día feriado, la red del Metro inicia operaciones en ese horario y su cierre se mantiene hasta las 24:00 horas, es decir la media noche.

Por medio de un comunicado pidieron a la población considerar estos cambios en el servicio previstos para el lunes 16 de noviembre.

“Este lunes 16 de noviembre, el @MetroCDMX operará con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas, con motivo del descanso oficial por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, que se celebra el 20 de noviembre. También estará vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite el ingreso de bicicletas durante todo el horario de servicio. Invito a las personas usuarias a tomar previsiones y atender las indicaciones del personal del Sistema", se lee en la publicación.

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Horario del Metro CDMX en día feriado:

Apertura: 07:00 horas

Cierre: 24:00 horas

El próximo lunes 16 de noviembre, el STC Metro iniciará operaciones dos horas más tarde que su servicio habitual (X/ @MetroCDMX)

En cuanto al servicio durante el fin de semana, el sábado 14 de noviembre el servicio empezará a las 06:00 horas, mientras que el domingo 15 los primeros trenes saldrán a las 07:00 horas. Para evitar afectaciones a las actividades del fin de semana, todas las estaciones del Metro CDMX mantendrán operaciones de manera regular, solo será el lunes 16 cuando haya modificaciones en su servicio.

Horario del Metro CDMX para el fin de semana

sábado: de 06:00 hrs a 24:00 hrs

domingo: de 07:00 hrs a 24:00 hrs

Sindicato del Metro CDMX insiste en el deterioro de las instalaciones

El Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro solicitó una reunión urgente con la jefa de Gobierno Clara Brugada para exponer el deterioro de trenes e instalaciones y exigir recursos para mantenimiento, al advertir que las carencias materiales pondrían en riesgo a usuarios y trabajadores de la red.

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La organización, presidida por Fernando Espino Arévalo, incluso planteó la posibilidad de suspender el servicio en tramos de la Línea A donde no existan condiciones de seguridad. La medida sería preventiva para proteger la integridad de quienes utilizan y laboran en el Metro.

Sindicato del Metro CDMX insiste en el deterioro de las instalaciones (Especial)

La solicitud quedó asentada en el oficio CEN 378/2026, fechado el 4 de noviembre de 2026 y recibido ese mismo día en la Oficialía de Partes de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El documento fue firmado por Espino Arévalo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato.

El SNTSTC atribuyó el desgaste de la infraestructura a la insuficiencia de recursos para comprar materiales, refacciones y equipos necesarios para las labores de conservación. La agrupación busca instalar una mesa de diálogo con las autoridades capitalinas para identificar las necesidades inmediatas y acordar medidas de atención.

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“Esta situación requiere atención inmediata, toda vez que el deterioro de las instalaciones y la falta de insumos necesarios representan riesgos para la seguridad de las personas usuarias y de las y los trabajadores, así como para la confiabilidad y calidad del servicio que diariamente se brinda a millones de personas”, señaló el sindicato en su postura.