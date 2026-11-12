Jorge Durán abandonó La Mansión VIP tras un día de haber ingresado y sustituir a Dani Dlow: qué le pasó al influencer

La retirada del joven convierte su breve participación en la segunda baja voluntaria de la temporada, luego de que el reguetonero desertará. (Instagram/ @jorgedurancs)

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Las puertas de La Mansión VIP 2 apenas se habían abierto para Jorge Durán cuando el creador de contenido decidió que no podía seguir.

Había llegado como el reemplazo de Dani Flow, con la expectativa de sumar una nueva energía a la casa, pero el encierro terminó por rebasarlo antes de que lograra adaptarse a la convivencia.

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Jorge Durán abandonó el reality showde HotSpanish tras permanecer apenas cerca de 24 horas en la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, luego de permanecer cerca de 24 horas en el reality de HotSpanish, Durán se despidió de sus compañeros, reconoció que no se sentía preparado y dejó la segunda baja voluntaria de la temporada en apenas unos días.

Jorge Durán pidió salir antes de completar su segunda noche

La salida no estuvo ligada a una eliminación ni a una discusión confirmada con otro habitante. El influencer explicó que su decisión respondió al malestar que sintió desde el ingreso y al poco tiempo que tuvo para asumir una experiencia de encierro con cámaras encendidas de forma permanente.

Jorge Durán ingresó el martes 10 de noviembre para ocupar la vacante que dejó Dani Flow , quien había abandonado el programa durante las primeras horas de convivencia.

Durante su estancia, el joven participó en dinámicas de la producción, convivió con algunos habitantes y recibió mensajes de seguidores y familiares mediante las transmisiones del reality.

El miércoles 11 de noviembre , Jorge habría solicitado apoyo psicológico dentro de la casa tras sentirse mal. Luego de esa conversación, decidió que no continuaría en la competencia .

El creador de contenido permaneció en el cuarto de lavado mientras esperaba a que sus familiares fueran por él. Desde ahí comenzó a despedirse de quienes lograron acercarse durante su breve participación.

Su incorporación también generó reacciones por el saludo que tuvo con Karely Ruiz. En videos de su llegada, la influencer se mostró distante, aunque ninguno de los dos confirmó que existiera un problema previo.

El ingreso de Jorge Durán generó reacciones por el trato distante y gestos que matuvo Karely Ruiz hacia él. (Capturasde pantalla)

La salida de Jorge Durán dejó a La Mansión VIP 2 con otra vacante apenas iniciada la temporada. El influencer se fue sin señalar un conflicto directo con los habitantes y con una explicación que se sostuvo en el malestar por el encierro.

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El influencer eligió a Rod Contreras para explicar por qué se iba

Antes de abandonar la casa, Durán buscó a Rod Contreras para contarle que ya había tomado una decisión. Ambos lograron una cercanía desde su ingreso, por lo que el encuentro se convirtió en una de las últimas escenas de Jorge dentro del reality.

Durán le dijo a Rod Contreras que su salida ya estaba definida y que sus familiares iban por él: “Me la estoy pasando mal” , expresó.

El influencer señaló que su entrada ocurrió “de un día para otro” . La frase reflejó que el reemplazo de Dani Flow se concretó con poco margen para prepararse ante el cambio de rutina.

Rod intentó convencerlo de quedarse. El creador de contenido le compartió que él también había tenido momentos difíciles dentro de la competencia, aunque buscaba adaptarse poco a poco.

Jorge mantuvo su postura y relató que había tenido temblores durante el día: “Nunca había tenido ansiedad”.

El influencer llegó a la casa como sustituto de Dani Flow, quien también dejó el proyecto en los primeros días. (Captura de pantalla)

Cuando la conversación terminó, Jorge Durán ya tenía tomada la decisión. El abrazo con Rod Contreras cerró una estancia que duró poco más de un día y dejó al influencer fuera de la casa antes de que pudiera encontrar su lugar entre los habitantes.

El reemplazo de Dani Flow terminó en otra baja voluntaria

La participación de Durán en La Mansión VIP 2 marca una de sus primeras experiencias en un formato de encierro y transmisión constante. Su presencia digital se había construido en un terreno distinto: videos breves, tendencias y contenido para redes sociales.

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Jorge Durán Castro es un creador de contenido originario de Guadalajara, Jalisco , conocido por videos de bailes, lipsync, retos y humor en TikTok .

El influencer también incursionó en la música con temas como Chula , Maldivas , Rebote y Por esos ojitos , mientras mantenía actividad como streamer.

Durán es hermano de Fer Durán y Carol Castro , creadoras de contenido con presencia en redes sociales y cercanas a su trayectoria digital.

Su paso por el reality duró cerca de 24 horas, un tiempo menor al que había generado expectativa tras su llegada como sustituto de Dani Flow.

Jorge Durán cerró su participación en el programa con una conversación y un abrazo de Rod Contreras. (Captura de pantalla)

Con su retiro, HotSpanish sumó dos abandonos voluntarios en los primeros días de la segunda temporada y dejó abierto otro lugar dentro del elenco.

Su paso por la casa terminó entre el ruido de las transmisiones, una despedida con Rod Contreras y el regreso con su familia después de una noche que no logró superar.