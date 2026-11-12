México

Grecia Quiroz pide protección para aspirantes a un cargo público en la contienda rumbo a 2027: descarta utilidad del Plan Michoacán

El pasado 11 de noviembre se registraron dos ataques armados en el estado, donde Eduardo Valdovinos, aspirante municipal de Morena falleció

Cientos de personas se manifiestan en Michoacán, vestidos de blanco en la marcha por la paz
Grecia Quiroz pide protección para aspirantes a un cargo público en la contienda rumbo a 2027. (Crédito: Cuartoscuro)
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Tras el inicio del Proceso Electoral 2027 y la violencia registrada en las últimas semanas en contra de políticos que han mostrado sus aspiración para sumarse a la contienda, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, pidió mayor seguridad para las y los políticos.

A través de un mensaje en sus redes sociales este 12 de noviembre de 2026, destacó los últimos ataques armados en contra de morenistas y un integrante del Movimiento del Sombrero en Tijuana, advirtiendo la violencia que prevalece en el país.

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“Aspiraciones políticas no deberían costar la vida”

La mandataria local recordó el crimen contra Eduardo Valdovinos, quien fue asesinado a balazos al finalizar un evento público en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el pasado miércoles. El político morenista que buscaba contender por la coordinación municipal fue increpado por hombres que le dispararon al finalizar una cabalgata.

También se refirió al otro ataque a balazos que vivió Eduardo Martínez Guzmán, alcalde de Contepec, en el mismo estado y día, donde su escolta repelió la agresión y el político salió resultó ileso.

Asesinan a tiros a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. RRSS

Hizo mención que en el marco del aniversario luctuoso de Carlos Manzo, el coordinador municipal del Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana, Baja California, José Alfredo García Gutiérrez, fue asesinado a balazos la noche del domingo 1 de noviembre.

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Ante la violencia registrada, la dirigente del Sombrero aseguró que conoce el dolor que deja la violencia política en su máxima expresión, “sabemos lo que es despedir a alguien que solo quería que su tierra viviera en paz, y lo que eso deja en una familia, en un equipo y en una comunidad entera”.

Reiteró que este tipo de violencia busca implantar el miedo, como un mensaje intimidatorio para las y los aspirantes a cargos públicos a través del voto popular, con la finalidad de inhibir la participación:

“Sabemos que el miedo es justo lo que buscan sembrar para que la gente buena deje de participar”.

La agresión fue repelida por un escolta del edil. Crédito: Facebook - Eduardo Martínez Guzmán
La agresión fue repelida por un escolta del edil. Crédito: Facebook - Eduardo Martínez Guzmán

Estrategia de seguridad no protege a los aspirantes

El Plan Michoacán, mismo que fue impulsado tras el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025, no alcanza para brindar protección a los políticos que buscan contender en los próximos comicios, precisa la alcaldesa de Uruapan en su mensaje:

“A un año de su arranque, el Plan Michoacán no ha logrado proteger a quienes dan la cara por su gente. Hubo anuncios, despliegues y conferencias, pero no la tranquilidad que se prometió”.

Ante los más de 19 mil cargos que se disputarán en las próximas elecciones, Quiroz refirió que la violencia “ya busca imponer sus condiciones”, advirtiendo que se trata de un número considerable de aspirantes que caminarán las colonias y veredas para buscar el voto, “muchos lo harán por primera vez, con más convicción que recursos y sin la certeza de volver a casa”.

José Alfredo García fue asesinado horas después de participar en una marcha para recordar a Carlos Manzo.
José Alfredo García fue asesinado horas después de participar en una marcha para recordar a Carlos Manzo.

Grecia Quiroz exige más seguridad para políticos

Desde que el Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó el proceso que llevará a las boletas a miles de aspirantes el 6 de junio del próximo año, Infobae México ha registrado por lo menos ocho asesinatos de políticos, entre dirigentes locales y estatales.

En su mensaje, Grecia Quiroz exigió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y al del estado, encabezado por Alfredo Bedolla, garantizar la seguridad “de quienes aspiren a un cargo, desde ahora y no hasta que arranquen las campañas”.

Pidió protocolos “claros y accesibles” para los aspirantes, sin importar el partido, bastando solo la solicitud de quienes busquen protección:

“Que haya coordinación real con las autoridades electorales para identificar los municipios de mayor riesgo. Y que cada agresión se investigue hasta el final, sin carpetas archivadas. No es un favor: es su obligación”.

Reiteró que nadie debería tener que elegir entre “su seguridad y su derecho a participar” en la política, donde tanto en el estado como en el país “se compita con ideas, no con miedo”.

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