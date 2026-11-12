Ejército Mexicano se enfrenta con civiles armados en Ocotlán: gobierno local suspende clases

Una de las unidades donde se trasladaban los presuntos criminales fue impactada con un vehículo oficial y se volteó. Crédito: Redes Sociales

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Elementos del Ejército Mexicano se enfrentaron con civiles armados este 12 de noviembre en el municipio de Ocotlán, Jalisco, en la zona de Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad. Tras los hechos, el Gobierno municipal pidió a los habitantes, mediante un mensaje en sus redes oficiales, permanecer resguardados y evitar trasladarse por las inmediaciones.

El enfrentamiento derivó en la suspensión de las actividades presenciales en los planteles educativos que aún no habían iniciado clases.

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Autoridades reportaron que el tiroteo terminó, aunque el despliegue militar y policial se mantiene en la zona. El comunicado oficial detalló que unidades de emergencia llegaron al lugar y permanecieron con presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Un video difundido en redes sociales mostró parte del enfrentamiento

Una cámara de vigilancia ubicada en la zona captó el instante en que elementos del Ejército tomaron posiciones de cobertura en plena calle. Según la videograbación difundida en redes sociales, el hecho ocurrió a las 13:11 horas.

Una cámara de seguridad en la zona captó el momento en que una de las camionetas de los presuntos criminales se voltea tras ser impactada por militares. Crédito: Redes sociales

Las imágenes muestran dos camionetas negras, al parecer tipo Chevrolet Tahoe, que circulaban por la calle con los presuntos criminales a bordo. Una de las unidades logró salir de la zona, mientras la otra realizó un giro y fue impactada al un costado por una unidad militar, que la volteó.

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Elementos castrenses que viajaban en la batea del vehículo militar resultaron heridos tras el impacto. El material muestra también vehículos civiles estacionados y motocicletas sobre la banqueta, en un tramo con locales comerciales.

Después de que la camioneta quedó volteada, con las llantas hacia arriba, se registraron detonaciones de arma de fuego. Un militar cayó tras los balazos, se cubrió la pierna y se arrastró por la zona, mientras el resto de los elementos se cubría de los disparos.

La camioneta de los presuntos criminales quedó volteada. Crédito: Redes sociales

Según las imágenes reveladas, el punto exacto donde se registró el enfrentamiento fue el cruce de las calles Adalia y Río Colorado, frente a la sucursal de Dulcería de los Altos. El lugar se encuentra a pocas calles de la avenida Río Santiago y cerca del Hospital General de Zona número 6 del IMSS en Ocotlán.

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Hasta el momento no se ha reportado un saldo oficial tras el enfrentamiento. Según el video, fueron dos unidades del Ejército Mexicano las involucradas en el hecho, entre ellas la número 5004691.

En redes sociales circularon datos no confirmados, que apuntan a la detención de un extranjero en el sitio y dos sujetos abatidos. Además, se reportó un presunto narcobloqueo en la carretera Zapotlanejo-Atotonilco el Alto, donde un tractocamión de carga pesada fue incendiado a la altura del entronque de la caseta, en la colonia La Selva.

El Gobierno de Ocotlán coordinó la respuesta con autoridades estatales y federales

El Ayuntamiento informó que estableció coordinación con instancias estatales y federales para atender el hecho y proteger a la población. La dependencia solicitó a quienes se encontraban cerca de la zona permanecer resguardados y seguir las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

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El comunicado también pidió a los vecinos permitir el paso de las unidades de emergencia, no acercarse al punto del enfrentamiento y evitar difundir información sin verificar. Para cualquier emergencia relacionada, el gobierno municipal remitió a la población a llamar al número 911.

En los planteles donde alumnos y personal ya se encontraban dentro de las instalaciones al momento del hecho, la indicación inicial fue permanecer resguardados hasta recibir instrucciones para un traslado seguro.

En una actualización posterior, señalaron que la situación se encontraba controlada y que la salida de las escuelas podía realizarse de manera ordenada, siguiendo las indicaciones del personal educativo.

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El gobierno municipal reportó que la situación ya se encuentra bajo control de las autoridades. Crédito: Facebook - Gobierno de Ocotlán

La zona donde ocurrieron los hechos quedó resguardada para los peritajes de la Fiscalía General de la República.

El Ayuntamiento de Ocotlán informó que continuará difundiendo actualizaciones sobre el operativo a través de sus canales oficiales.

La Universidad de Guadalajara suspendió actividades en sus sedes de Atotonilco y La Barca

El Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), de la Universidad de Guadalajara, informó a su comunidad que suspendió las actividades presenciales en sus sedes de Atotonilco y La Barca a partir de la publicación de su comunicado -a las 14:17 horas- y hasta nuevo aviso.

Comunicado compartido tras el enfrentamiento. Crédito: Facebook - Centro Universitario de la Ciénega UdeG

La institución explicó que la medida respondió al propósito de salvaguardar la integridad y seguridad de la comunidad universitaria, atendiendo las indicaciones emitidas por las autoridades.

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El CUCiénega exhortó a estudiantes y personal a seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse atentos a sus canales oficiales, a través de los cuales informaría sobre la reanudación de actividades.

El Escuadrón Aerotáctico Titán sobrevoló la zona tras el enfrentamiento

Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad de Jalisco patrulló la zona después del enfrentamiento, con el objetivo de localizar a otros implicados en la agresión y resguardar el perímetro. La aeronave sobrevoló el tramo donde ocurrieron los hechos, entre calles con comercios y viviendas de la zona de Maravillas y Lázaro Cárdenas.

Personal del Escuadrón Aerotáctico Titán brindó apoyo en la zona. Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, un elemento adscrito al Escuadrón Aerotáctico Titán verificó la zona desde el helicóptero con un rifle Barret calibre 50 en las manos. Las imágenes muestran al operador asomado por la puerta de la aeronave, apuntando hacia el área donde minutos antes se había registrado el intercambio de disparos.

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En el video se observa que ya había ambulancias en el sitio. La unidad de los presuntos criminales permanecía volteada sobre la calle, con varios vehículos y motocicletas detenidos alrededor, mientras continuaba el operativo de búsqueda en la zona.