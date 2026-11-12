México

Incautaron cerca de medio millón de pastillas de fentanilo en sillas plegables en Arizona provenientes de México

51 kilos de fentanilo venían ocultos arriba de una camioneta que conducía un ciudadano estadounidense

Cerca de medio millón de pastillas de fentanilo fueron incautadas en sillas plegables que iban en la camioneta de un ciudadano estadounidense proveniente de México Foto: CBP
Cerca de medio millón de pastillas de fentanilo fueron incautadas en sillas plegables que iban en la camioneta de un ciudadano estadounidense proveniente de México Foto: CBP
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La CBP (Customs and Border Protection u Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) incautó más de 51 kilos de fentanilo ocultos en sillas plegables en el puerto de entrada DeConcini, en Nogales, Arizona. La droga, equivalente a cerca de medio millón de pastillas, fue localizada el 3 de noviembre de 2026 en una camioneta que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

La incautación evitó que los narcóticos llegaran a comunidades estadounidenses. Roque Caza, director de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Tucson, señaló que la detección fue posible por la combinación de tecnología de inspección no intrusiva, unidades caninas y la experiencia de los agentes.

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El funcionario afirmó que la operación mostró la vigilancia del personal fronterizo y el trabajo de los binomios caninos. También sostuvo que las autoridades estaban frenando los intentos de las redes criminales transnacionales para introducir narcóticos a Estados Unidos.

El caso permaneció bajo investigación después de que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) acudieron al puerto de entrada. La CBP incautó tanto el vehículo como el cargamento localizado en su interior.

Una vista de cerca de numerosas pastillas redondas de color azul claro y blanco con la marca M30 en relieve, esparcidas sobre una superficie oscura.
Una pila de pastillas azules y blancas, identificadas con la marca M30, que a menudo son réplicas de fentanilo ilícito, representando un grave riesgo para la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 300 paquetes fueron localizados en las sillas

Los agentes remitieron a una inspección secundaria a un ciudadano estadounidense de 36 años que manejaba una camioneta Nissan Titan modelo 2006. El vehículo transportaba las sillas plegables en la caja.

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La tecnología de inspección no intrusiva detectó anomalías en los muebles. Después, una unidad canina de la CBP alertó sobre la posible presencia de narcóticos, por lo que los agentes realizaron una revisión física.

Durante la inspección encontraron más de 300 paquetes de fentanilo ocultos dentro de las sillas de plástico. El cargamento pesaba más de 112 libras, equivalentes aproximadamente a 51 kilogramos.

La autoridad indicó que el resultado derivó de un control integral en la frontera suroeste. El procedimiento combinó herramientas tecnológicas, unidades caninas y la intervención de agentes para detectar el contrabando en el cruce fronterizo de Nogales.

La Patrulla Fronteriza de EEUU incautó cerca de 10 millones de dólares en cocaína

Cocaína incautada en EEUU Foto: (CBP)
Cocaína incautada en EEUU Foto: (CBP)

El 25 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos asignados al sector de San Diego incautaron más de 650 kilogramos de cocaína, valorados en 9.8 millones de dólares, durante dos inspecciones de vehículos realizadas con solo tres minutos de diferencia en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza de San Clemente.

Los agentes remitieron ambos vehículos a una inspección secundaria tras observar un comportamiento sospechoso, incluido el intento de un conductor de salir marcha atrás del puesto de control.

Un perro policía de la Patrulla Fronteriza alertó a los agentes sobre la presencia de ambos vehículos, lo que permitió descubrir 550 paquetes sellados al vacío ocultos en bolsas de basura negras. Una prueba de campo arrojó un resultado presuntamente positivo para cocaína.

“Con esta incautación, nos encaminamos a un año récord en interdicciones de narcóticos aquí en el puesto de control de San Clemente”, dijo JD Scott, agente a cargo de la Patrulla Fronteriza de la Estación de San Clemente. “Hace unos años, nuestros agentes fueron desplegados en la frontera inmediata y procesaron a cientos de inmigrantes indocumentados. Con los ingresos ilegales por la frontera en San Diego en mínimos históricos, ahora tenemos los agentes necesarios para mantener nuestro puesto de control abierto por más tiempo y para mantener una fuerte presencia de la Patrulla Fronteriza a lo largo de nuestro corredor de la I-5”.

El cargamento es equivalenmte a 10 millones de dólares Foto: (CBP)
El cargamento es equivalenmte a 10 millones de dólares Foto: (CBP)

Los agentes arrestaron a ambos conductores. La Administración para el Control de Drogas (DEA) tomó custodia de los individuos y de los presuntos narcóticos, a la espera de un procesamiento federal.

La Patrulla Fronteriza de EE. UU. incauta casi 10 millones de dólares en cocaína en dos operativos consecutivos.

Para prevenir el contrabando ilícito de personas, drogas y otros artículos ilegales, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. mantiene una vigilancia constante en los corredores de salida que se alejan de las fronteras del país. Para reportar actividades sospechosas a la Patrulla Fronteriza de EE. UU., comuníquese con el Sector de San Diego al 619-498-9900.

El comunicado del CBP indicvó que bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump y del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, los dedicados hombres y mujeres de la institución, junto con sus socios encargados de hacer cumplir la ley y con la ayuda del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, están eliminando cárteles criminales, bandas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales, redes de tráfico de personas y de narcotráfico.

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