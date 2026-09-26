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Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, recuerda el partido contra México como el más inolvidable: “Fue simplemente increíble”

El jugador del Real Madrid considera aquel duelo ante el Tri como el más memorable de su carrera, tras superar la altitud y jugar con diez hombres

El mediocampista inglés anotó dos veces en el Estadio Azteca y guió a su selección pese a la expulsión en una noche que recuerda como inolvidable. REUTERS/Paul Childs
El mediocampista inglés anotó dos veces en el Estadio Azteca y guió a su selección pese a la expulsión en una noche que recuerda como inolvidable. REUTERS/Paul Childs
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El futbol mundial está lleno de noches que se convierten en leyenda, pero pocas logran marcar tanto al mundo y a un jugador como aquella en la que Jude Bellingham enfrentó a México en el mítico Estadio Azteca.

El mediocampista del Real Madrid, líder de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026, convirtió ese duelo en un recuerdo imborrable.

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Jude Bellingham calificó el partido contra México en el Mundial 2026 como el encuentro más memorable de su temporada internacional. REUTERS/Eloisa Sanchez
Jude Bellingham calificó el partido contra México en el Mundial 2026 como el encuentro más memorable de su temporada internacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

En el marco de su elección como Mejor Jugador del Año de su país, Bellingham confesó que el partido contra la Selección Mexicana fue “una ocasión enorme” y que “jamás lo olvidará”. Sus palabras no sólo evocan la intensidad de aquella noche, sino también la carga histórica y emocional que acompañó a los ingleses en su regreso al Coloso de Santa Úrsula.

“De lejos en México, sin duda”: el recuerdo imborrable del Azteca

La magnitud de aquel partido quedó grabada en la memoria de Bellingham. En sus declaraciones, el inglés subrayó que “Lejos en México, sin duda” fue el encuentro más inolvidable de su carrera.

Destacó además la altitud de la Ciudad de México y el dominio histórico del Tri en el Azteca como factores adversos que hicieron especial la victoria.

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La victoria en el Estadio Azteca significó una revancha simbólica para todos los ingleses por todos los antecedentes adversos en su historia con el recinto. REUTERS/Eloisa Sanchez
La victoria en el Estadio Azteca significó una revancha simbólica para todos los ingleses por todos los antecedentes adversos en su historia con el recinto. REUTERS/Eloisa Sanchez

Subrayó que haber tenido un impacto personal con su doblete fue “simplemente increíble”. Recordó también la adversidad de jugar con un hombre menos tras la expulsión de Jarrell Quansah y la satisfacción de superar un reto que llevaba consigo la memoria de 1986, cuando Inglaterra perdió en cuartos de final contra Argentina en ese mismo recinto.

Así, la interpretación general fue que ese triunfo representó una revancha más que simbólica para los ingleses, reforzando el peso emocional del partido. Para Bellingham, aquella noche no fue soló un triunfo deportivo, sino una forma de resiliencia y de conexión con la historia del futbol inglés.

El reconocimiento a los jugadores mexicanos que trascendió el marcador

Más allá de sus goles y su actuación redonda aquella noche, Bellingham mostró respeto hacia los jugadores mexicanos y dejó gestos que trascendieron el marcador y las aficiones.

Tras el silbatazo final, sorprendió al hablar en español en la zona mixta para declarar: “Ese mediocentro corre mucho, muy fuerte, juega con mucho corazón. Es un placer haber jugado aquí contra ellos”, refiriéndose a Erik Lira.

El capitán de Cruz Azul, por su parte, reveló tiempo después que el astro inglés le dijo personalmente en la cancha: “Sigue trabajando, eres muy bueno”, palabras que lo ayudaron a competir sin complejos.

Bellingham reconoció el esfuerzo de Erik Lira en el encuentro, destacando la gran entrega y corazón con la que juega. REUTERS/Paul Childs
Bellingham reconoció el esfuerzo de Erik Lira en el encuentro, destacando la gran entrega y corazón con la que juega. REUTERS/Paul Childs

Por otro lado, con Gilberto Mora, la joya de Xolos de apenas 17 años, Jude lo abrazó en el túnel, lo consoló y pidió su camiseta, un gesto que el juvenil definió como todo un sueño cumplido.

Las imágenes del abrazo y el intercambio se viralizaron, convirtiéndose en un símbolo empatía y validación a las promesas en medio de la eliminación mexicana.

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