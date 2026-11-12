México

De dónde viene y cuál es la importancia del avistamiento de dos cigüeñas americanas en el lago de Texcoco

La dependencia atribuye el nuevo registro al fortalecimiento del monitoreo y la recuperación de humedales, acciones implementadas desde que el sitio recibió protección federal el 22 de marzo de 2022

Un tántalo americano de plumaje blanco y negro vuela sobre el agua con las alas y las patas extendidas.
Un tántalo americano avanza en vuelo a baja altura con las alas extendidas sobre la superficie de una laguna. (Audubon.com) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pasado 5 de noviembre un avistamiento fuera de lo común se posó en el Lago de Texcoco como una palmada en los hombros de quienes han trabajado arduamente por realizar un rescate, restauración y conservación de lo que aún se conserva del cuerpo de agua.

Se trató de dos ejemplares de cigüeña americana, un ave que no había sido vista en épocas recientes en la zona, lo cual se ha tomado somo un signo de que las labores de rescate siguen dando frutos, pues la sanidad del ecosistema invita a nuevas especies a usarlo como refugio durante esta temporada de invierno.

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El avistamiento fue a dado a conocer en las redes sociales del Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco (APRN) donde ser subieron fotos de los ejemplares descansando en el apacible lago.

La etapa más reciente de conservación de la zona comenzó con mayor formalidad el 22 de marzo de 2022, cuando la zona fue decretada Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco. Desde entonces han transcurrido aproximadamente 4 años de acciones bajo esa figura de protección, incluidas la restauración de humedales, el monitoreo de fauna y la recuperación de cuerpos de agua, los cuales han dado ya importantes resultados, tales como este avistamiento.

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Cigueña americana en el lago de Texcoco
Cigueña americana en el lago de Texcoco (APRN Lago de Texcoco)

“Este avistamiento forma parte de un nuevo registro para el ANP y para nuestra brigada de Vigilancia y Monitoreo Comunitario del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST) de la CONANP.

El fortalecimiento de estas acciones de monitoreo y de restauración, han permitido que el Lago de Texcoco siga siendo refugio para miles de aves y el regreso de aquellas que derivado de la desecación y construcción del NAICM no se habían vuelto a avistar.

Desde la CONANP y de la mano con nuestras comunidades lacustres continuaremos fortaleciendo lazos, restaurando y protegiendo el Lago de Texcoco." señalaron en redes sociales.

Para saber más sobre esta especie, cuya presencia podría volverse habitual en el lago, te contamos sobre ella.

Cigueña americana en el lago de Texcoco
Cigueña americana en el lago de Texcoco (APRN Lago de Texcoco)

Cigüeña Americana: un ave amante de los cuerpos de agua de baja profundidad

La cigüeña americana (Mycteria americana), también llamada tántalo americano, cigüeña de cabeza pelada o wood stork en inglés, es un ave zancuda grande de la familia de las cigüeñas.

  • Aspecto: mide cerca de un metro de alto, tiene plumaje mayormente blanco, alas con plumas negras, patas largas y una cabeza gris oscura sin plumas. Su pico, largo y curvado hacia abajo, le sirve para capturar presas en el agua.
  • Origen y distribución: es una especie nativa de América. Se distribuye desde el sur de Estados Unidos —sobre todo Florida y zonas costeras del sureste—, México, Centroamérica y el Caribe, hasta gran parte de Sudamérica, incluida Argentina. Habita principalmente humedales tropicales y subtropicales.
  • Hábitos: vive en pantanos, lagunas, esteros, manglares, arrozales y riberas de ríos. Suele alimentarse en aguas poco profundas, caminando lentamente con el pico sumergido. Es gregaria: puede reunirse en grupos numerosos, especialmente durante la reproducción y cuando baja el nivel del agua y las presas se concentran. Forma colonias para anidar, generalmente en árboles ubicados sobre o cerca del agua.
  • Alimentación: come sobre todo peces pequeños, pero también consume ranas, renacuajos, crustáceos, insectos acuáticos, moluscos y, ocasionalmente, pequeños reptiles. Detecta a sus presas principalmente por el tacto: mantiene el pico abierto bajo el agua y lo cierra con rapidez cuando siente movimiento.

La disponibilidad de agua y alimento es clave para su reproducción: en muchas zonas anida durante la estación seca, cuando los peces quedan más concentrados en charcas y canales poco profundos.

Cigüeña americana
Cigüeña americana (Wikipedia)

Otras especies y aves que han sido rescatadas tras los programas de conservación en el lago de Texcoco

Los programas de recuperación hídrica, restauración de humedales y protección del Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco han favorecido el regreso o la presencia de numerosas especies.

Se trata de especies que han recuperado hábitat o vuelven a utilizar el lago como refugio, sitio de alimentación o escala migratoria.

Entre las aves destacadas se encuentran:

  • Cigüeña americana (Mycteria americana): en noviembre de 2026 se registraron por primera vez dos ejemplares en el área protegida, cerca de San Salvador Atenco. El avistamiento se interpreta como un posible uso del sitio para descanso durante sus desplazamientos.
  • Pato mexicano (Anas diazi): una de las especies emblemáticas del humedal y de la diversidad avifaunística local.
  • Gallareta americana (Fulica americana): su presencia se ha asociado a la recuperación parcial de los cuerpos de agua, tras haber disminuido con la desecación histórica del lago.
  • Gaviota de cola hendida (Xema sabini, según el registro citado) y zambullidor menor (Tachybaptus dominicus): figuran entre las aves observadas en el sistema lacustre.
  • Halcón aplomado (Falco femoralis): rapaz registrada en la zona.
  • Bisbita llanero (Anthus spragueii): especie considerada vulnerable a escala internacional y mencionada entre la fauna de interés para la conservación en Texcoco.
  • Además, el lago recibe patos, garzas, chichicuilotes —nombre común de varios playeros— y otras aves acuáticas migratorias.

En términos generales, el área es refugio de más de 150.000 aves migratorias y se han documentado cientos de especies de fauna. Un reporte reciente señala que, con el regreso de la cigüeña americana, son 20 las especies de aves que han vuelto a registrarse o que visitan por primera vez el Lago de Texcoco tras las labores de recuperación y las inundaciones favorables de los últimos años.

No solo se han beneficiado aves. Entre otras especies prioritarias o en riesgo presentes en el área están:

  • Ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexicanum), en peligro crítico.
  • Lagarto caimán de cuello rugoso (Barisia rudicollis), en peligro de extinción.
  • Pez de aleta partida de Chapultepec (Girardinichthys viviparus), también en peligro de extinción.

Las acciones incluyen rehabilitación de humedales, mejora de la calidad del agua mediante sistemas naturales, monitoreo de aves y fauna, restauración con especies nativas y control de especies exóticas invasoras.

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