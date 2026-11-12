Bobby Pulido gana Latin Grammy 2026 y anuncia retiro de la música: “Hay que usar la voz para otra cosa”

Bobby Pulido gana el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Tejana y anuncia su retiro definitivo de los escenarios. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

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El cantante tejano Bobby Pulido ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Tejana el 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas y anunció desde el escenario su retiro definitivo de la música, días después de haber derrotado en las elecciones de medio término a la congresista republicana Monica De La Cruz por el Distrito 15 de Texas.

El galardón, entregado en la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy desde el MGM Grand Garden Arena, corresponde al álbum Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). Con este triunfo, Bobby Pulido acumula tres premios Latin Grammy: los anteriores los obtuvo en 2022, con Para Que Baile Mi Pueblo, y en 2025, con Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo), ambos también en la categoría de Mejor Álbum Tejano.

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Bobby Pulido se despide “con mucho amor” tras tres décadas en la música

El cantante acumula tres premios Latin Grammy tras sus victorias conseguidas en 2022, 2025 y 2026. (Instagram: Bobby Pulido)

En su discurso, pronunciado en español, Bobby Pulido anunció su retiro de la industria musical. “La música es algo muy hermoso”, dijo Bobby Pulido ante el público reunido en Las Vegas. “Estoy muy, muy orgulloso de ser de Texas, de ser tejano y de representar esta música. La música tejana está en muy buenas manos.”

Bobby Pulido también adelantó que usará su voz de una manera distinta a partir de ahora: “Hay que representar y hay que ponerse a trabajar y utilizar la voz para otra cosa, gracias”.

La ceremonia fue conducida por la actriz Roselyn Sánchez y se transmitió en vivo por Univision a partir de las 7 p.m. En la categoría de Mejor Álbum Tejano, Bobby Pulido compitió contra Jay Perez, Destiny Navaira, Kevin Aguilar y la banda Vilax.

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Bobby Pulido derrotó a Monica De La Cruz con el 62% de los votos en Texas

Pulido vence a la congresista republicana Monica De La Cruz con el 62% de los votos en el Distrito 15 de Texas. (@bobbypulidofortexas / Instagram)

El triunfo en los Latin Grammy llegó apenas diez días después de que Bobby Pulido obtuviera el 62% de los votos totales en las elecciones legislativas del 4 de noviembre de 2026, con las que arrebató al Partido Republicano el Distrito Congressional 15, una franja geográfica que se extiende al este de San Antonio hasta el Valle del Río Grande.

Monica De La Cruz, la incumbente republicana que ocupaba ese escaño, había intentado hacer de la trayectoria artística de Bobby Pulido un argumento en su contra. En marzo de 2026, Monica De La Cruz lo llamó “celebridad plagada de escándalos” y afirmó que “esta elección no se trata de a quién quieres en la quinceañera de tu sobrina”, según reportó el Texas Tribune. Bobby Pulido respondió con una convocatoria abierta en redes sociales para actuar en quinceañeras dentro del Distrito 15.

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“En el sur de Texas, una quinceañera no es solo una pachanga. Es un rito de paso que une a familias y vecinos”, dijo Bobby Pulido en un video publicado en TikTok el 10 de marzo de 2026. “Y honestamente, de eso se trata esta campaña. Queremos unir a las personas, no separarlas.”

Bobby Pulido será el primer congresista de Estados Unidos con tres Latin Grammy

Bobby Pulido ganó el Latin Grammy 2025 por su reciente disco. (Captura de video)

Cuando Bobby Pulido asuma su cargo en enero de 2027, será el primer miembro del Congreso de Estados Unidos en haber ganado tres Latin Grammy. Su victoria en el Distrito 15 también revirtió una estrategia de redistribución electoral impulsada en 2025 por el presidente Donald Trump, que buscaba diluir el voto latino en la región para favorecer a candidatos republicanos.

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Bobby Pulido anunció su candidatura al Congreso en julio de 2025 a través de Instagram, tras recibir el impulso de Lorena Saenz González, esposa del representante demócrata Vicente González de Texas. En una entrevista con Los Angeles Times en julio de 2025, Bobby Pulido explicó que quería conducir “una campaña basada en los temas” con foco en inmigración, economía y salud, y que no iba a presentarse bajo la plataforma de “voten por mí porque soy famoso”.

Bobby Pulido da fin a una carrera musical iniciada en 1995 durante el auge del tejano

La victoria demócrata en el sur de Texas revierte la redistribución electoral impulsada por Donald Trump en 2025. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Bobby Pulido nació en Edinburg, Texas, ciudad donde también celebró el 17 de octubre de 2026 su último concierto, titulado La Última Desvelada. Esa noche ofreció un mensaje en video que luego publicó en Instagram: “Les doy mi palabra esta noche de que nunca olvidaré de dónde vine.”

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Bobby Pulido lanzó su carrera musical de forma independiente en 1995, durante lo que se considera la época dorada de la música tejana, en la que figuraban artistas como Patsy Torres, Little Joe y La Familia y Selena Quintanilla. Su tema debut “Desvelado”, una cumbia grabada ese mismo año, se convirtió en su canción más reconocida. Otros éxitos de esa etapa inicial, como “Se Murió de Amor”, “Le Pediré” y “Enséñame”, consolidaron su lugar dentro del género.

Bobby Pulido es hijo de Roberto Pulido, músico al que se le atribuye la modernización de la música tejana mediante la incorporación de instrumentos de viento, lo que permitió tender puentes entre las corrientes tejana y conjunto.

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Bobby Pulido competirá en la Cámara de Representantes desde enero de 2027

La carrera musical de Pulido comenzó en 1995 con la cumbia Desvelado durante el auge del género tejano. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

La victoria electoral de Bobby Pulido en el Distrito 15 se enmarca en un resultado más amplio del Partido Demócrata en Texas durante las elecciones de medio término de noviembre de 2026, en las que también ganaron el senador electo James Talarico y la gobernadora electa Gina Hinojosa. Con el triunfo de Bobby Pulido, el Partido Republicano de Texas perderá un escaño en la Cámara de Representantes cuando se instale el nuevo Congreso en enero de 2027.

La noche del 4 de noviembre, mientras llegaban los resultados electorales que lo favorecían, Bobby Pulido publicó en X una expresión en español de asombro. Al día siguiente, compartió en Instagram un fragmento de su discurso final en el concierto del 17 de octubre. “Hice música por mí, pero me postulo al Congreso por ustedes”, dijo Bobby Pulido en ese video. “Porque no voy a Washington a servir a un partido político, voy a servirles a ustedes.”

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Bobby Pulido obtuvo sus tres Latin Grammy consecutivamente en 2022, 2025 y 2026, todos en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana.