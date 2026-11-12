Capturan en Culiacán a tres integrantes de "Los Chapitos", entre ellos un menor de edad. Sedena

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Un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y fuerzas estatales terminó con la captura de tres presuntos integrantes de la facción “Los Chapitos”, entre ellos un menor de edad, en la colonia Lomas del Sol VII, en Culiacán, Sinaloa.

Durante la intervención, realizada el 11 de noviembre, las autoridades incautaron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, una motocicleta y equipo de comunicaciones. Los arrestados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán.

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Cómo comenzó el operativo en Lomas del Sol VII

Los tres presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, fueron capturados en Culiacán el 11 de noviembre luego de que las autoridades recibieran un reporte del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) sobre personas armadas en la zona. La acción se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El aviso tuvo origen en una denuncia anónima a la línea 089, que alertó sobre civiles armados en una vivienda del sector. Esa información, canalizada al C-4, movilizó a elementos militares, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva.

Al arribar al domicilio señalado, agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (GOES) observaron a una persona dentro de la vivienda. En cuanto el sujeto notó la presencia de las patrullas, intentó escapar junto con otros dos acompañantes.

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Capturan en Culiacán a tres integrantes de "Los Chapitos", entre ellos un menor de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La huida no prosperó. Los elementos estatales y federales les dieron alcance en la misma calle y realizaron una inspección en el sitio, donde confirmaron la vinculación del grupo con la organización delictiva señalada.

Los recorridos posteriores al reporte del C-4 fueron ejecutados por el Grupo Interinstitucional, integrado por el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Policía Estatal Preventiva, que confirmó la captura de los tres sospechosos en el lugar.

Quiénes fueron capturados

Los tres implicados, uno de ellos un menor de edad, fueron señalados por su presunta pertenencia al Cártel de Sinaloa, en la facción identificada como “Los Chapitos”, organización vinculada a los menores, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los dos adultos arrestados ni mayores detalles sobre la situación jurídica del adolescente involucrado en el hecho.

El armamento y la droga asegurados

En el lugar de los hechos, el personal militar y de la Policía Estatal Preventiva encontró el material que los sospechosos resguardaban en la vivienda de Lomas del Sol VII.

Capturan en Culiacán a tres integrantes de "Los Chapitos", entre ellos un menor de edad. Sedena

Entre lo incautado se encuentra un fusil AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, una pistola calibre .45 y otra calibre .22. También fueron decomisados siete cargadores de diferentes calibres y 209 cartuchos útiles.

En cuanto a sustancias ilícitas, las autoridades reportaron el hallazgo de 165 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 88 gramos.

El operativo culminó además con el decomiso de una motocicleta y un equipo de radio de comunicación, elementos que quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

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Qué pasará con los detenidos y lo incautado

Los tres capturados, junto con el armamento, la droga, la motocicleta y el equipo de comunicaciones hallados, fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán.

Esa autoridad será la encargada de abrir la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica de los dos adultos y del menor involucrado en el operativo.

Por el momento no se ha informado sobre una resolución judicial respecto a la presunta participación de los arrestados en actividades de delincuencia organizada. La investigación continúa para esclarecer la posible vinculación del grupo con células delictivas que operan en la región sinaloense.

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El contexto de violencia en Sinaloa

La captura ocurrió en medio de los operativos federales desplegados en Sinaloa contra las organizaciones criminales que disputan el control territorial de la entidad, principalmente las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

Foto: X/@HSI_HQ

La confrontación entre ambas estructuras ha provocado enfrentamientos armados, homicidios, desapariciones y ataques contra corporaciones de seguridad en distintos municipios sinaloenses.

La colaboración ciudadana, a través de denuncias anónimas al 089, se sumó en este caso como un elemento determinante para la localización de los tres sospechosos en la colonia Lomas del Sol VII.