Iván de la Rioja es acusado de acoso sexual: la razón de la separación de Daniel, Me Estás Matando

Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, integrantes del dúo musical Daniel, me estás matando, posan juntos para un autorretrato en el interior de un edificio. (@danielmeestasmatando)

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Iván de la Rioja enfrenta señalamientos de presunto acoso sexual después de que varias mujeres compartieran testimonios en redes sociales, lo que confirma la razón detrás de la separación del dueto Daniel, Me Estás Matando.

Los relatos comenzaron a circular este 11 de noviembre a través de una cuenta creada específicamente para reunirlos. Hasta el momento ya van 7 testimonios de diferentes mujeres, una de ellas narrando hechos que ocurrieron cuando era menor de edad.

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Tras los testimonios de acoso, Daniel Zepeda lanzó un comunicado en sus redes sociales deslindándose de las acusaciones de acoso, asegurando que desconocía de estos hechos hasta hace poco, confirmando que esa fue una de las razones de la separación con Iván.

(Instagram)

Los testimonios contra Iván de la Rioja en una cuenta de Instagram

La cuenta @ivandelarioja.testimonioss reunió relatos de mujeres que aseguran haber vivido experiencias incómodas con el músico. Los testimonios datan desde 2019 hasta la actualidad, con casos que incluyen solicitudes de fotografías íntimas y conversaciones de contenido sexual no solicitado.

Uno de los relatos más delicados señala que una joven recibió un video de contenido sexual sin haberlo pedido. Según su versión, el material mostraba al músico manteniendo relaciones sexuales con otra persona.

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Entre los testimonios publicados aparecen frases como “me contactó para subirme al camerino” y “después de que me insistiera pidiéndome más fotos, lo dejé en visto”. Otro relato describe un vínculo que inició cuando la denunciante tenía 16 años.

Cuenta de supuestos testimonios de acoso sexual de Iván de la Rioja

Daniel Zepeda confirma que desconocía los casos hasta hace poco

Daniel Zepeda, quien formó el dueto junto a de la Rioja en 2018, publicó un comunicado desde la cuenta oficial de Daniel, Me Estás Matando en Instagram. En el texto explica que su vínculo personal y profesional con Iván ya se había roto antes de que los señalamientos se hicieran públicos.

“Mi relación profesional y personal con Iván terminó hace tiempo por dinámicas que fueron insostenibles, pero que a su vez, yo no tenía conocimiento de estos casos hasta hace muy poco tiempo”, escribió Zepeda. Añadió que esa fue la razón por la que el rompimiento del proyecto musical resultó “tan tajante e inesperado”.

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Zepeda cerró el mensaje con un agradecimiento a los seguidores que acompañaron al dueto durante ocho años. “Estoy genuinamente agradecido por el apoyo todos estos años y por haber formado parte de este vínculo tan real con la música romántica, no los merezco”, apuntó.

Daniel Zepeda expone en un comunicado los motivos de su distanciamiento profesional con Iván y el cierre del proyecto musical. (@danielmeestasmatando)

La separación del dueto se formalizó a principios de 2026

El quiebre entre ambos músicos se dio a conocer a principios de 2026, aunque las tensiones ya venían de antes. Tras la ruptura, cada uno continuó su carrera por separado.

Iván de la Rioja comenzó a colaborar con la cantante XEL desde abril de 2026. El 23 de agosto, ambos concedieron una entrevista conjunta en la que hablaron sobre su nueva etapa musical, sin mencionar entonces los motivos reales detrás de la salida de de la Rioja del proyecto original.

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Iván de la Rioja no se ha pronunciado sobre las acusaciones

Hasta el momento, Iván de la Rioja no ofrece una respuesta pública que aborde directamente los señalamientos difundidos por las mujeres. Su última publicación en Instagram, fechada hace siete días, no hace referencia al tema.

El músico Iván de la Rioja, exintegrante del grupo Daniel, Me Estás Matando, sostiene un bajo eléctrico en un estudio de grabación. (@danielmeestasmatando)

Tampoco existe una resolución judicial relacionada con estos testimonios ni una denuncia formal registrada ante las autoridades. Los relatos conocidos hasta ahora provienen exclusivamente de publicaciones en redes sociales, sin que se haya iniciado un proceso legal confirmado públicamente.

Queda pendiente conocer si las mujeres que compartieron sus experiencias decidirán llevar sus señalamientos ante instancias judiciales, así como la versión de Iván de la Rioja sobre los hechos que se le atribuyen.

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Quién es Iván de la Rioja

Iván de la Rioja (su nombre real es Fernando Iván Martínez Sosa) es músico mexicano, conocido por haber sido integrante del dueto Daniel, Me Estás Matando, que formó junto a Daniel Zepeda en 2016. El proyecto combina bolero tradicional con sonidos modernos, electrónica y sintetizadores, estilo que ambos bautizaron como boleroglam.

El músico Iván de la Rioja sostiene collares metálicos frente a un estuche abierto y una maleta sobre una mesa. (@danielmeestasmatando)

Entre sus canciones más conocidas están ¿Qué se siente que me gustes tanto?, Lo hice, te dejé, Somos algo y Hoy no, esta última con Mon Laferte.

A principios de 2026 terminó su relación profesional y personal con Daniel Zepeda. De la Rioja continuó como solista bajo el sello INMDRZ Records, lanzando temas como SOLX junto a XEL, en un estilo que él mismo describe como “sexytriste”. Prepara un EP llamado La Insoportable Levedad de Volar.

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El 11 de noviembre su nombre volvió a cobrar relevancia luego de que circularan en redes sociales testimonios de varias mujeres que lo señalan por presunto acoso y abuso sexual. Los relatos, reunidos en una cuenta de Instagram creada específicamente para ello (@ivandelarioja.testimonioss), datan de 2019 a la actualidad.

El músico Iván de la Rioja ajusta su reloj de pulsera en un camerino mientras viste un traje formal de color lila. (@danielmeestasmatando)

De acuerdo con un comunicado atribuido a Daniel Zepeda, estos señalamientos habrían sido el motivo real de la separación del dueto, anunciada en mayo pasado.