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Carlos Hermosillo cuestiona el llamado de los delanteros a la Selección Mexicana para los partidos contra Jamaica : “Es para que vayan los mejores”

El exseleccionado señaló que Raúl Jiménez habría sido el elemento indicado para ese rol

Especial
Carlos Hermosillo cuestionó los llamados de delanteros de la Selección Mexicana para la serie ante Jamaica y sostuvo que las convocatorias deben concentrarse en futbolistas con ritmo y condiciones para competir (Mexsport e Imago7)
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Carlos Hermosillo cuestionó los llamados de delanteros de la Selección Mexicana para la serie ante Jamaica y sostuvo que las convocatorias deben concentrarse en futbolistas con ritmo y condiciones para competir. El exgoleador afirmó a Claro Sports: “Es para que vayan los mejores”.

La crítica ocurrió antes de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. México tiene programada una visita a Jamaica el sábado 14 de noviembre en Kingston y la vuelta se disputaría el 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

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Hermosillo centró parte de su postura en la ausencia de Raúl Jiménez. El delantero no está disponible por lesión y su baja abrió la discusión sobre el futbolista que debe ocupar el puesto de centrodelantero en el equipo de Rafael Márquez.

El zaguero azulcrema califica de "tóxico" el ambiente de constantes críticas y cuestionamientos que rodea a la Selección Mexicana. (Instagram/ @ramonjuarez91)
El zaguero azulcrema califica de "tóxico" el ambiente de constantes críticas y cuestionamientos que rodea a la Selección Mexicana. (Instagram/ @ramonjuarez91)

El exseleccionado señaló que Jiménez habría sido el elemento indicado para ese rol si hubiera estado en condiciones. “El jugador que debe jugar ahí en esa posición se llama Raúl Jiménez, indiscutiblemente”, afirmó.

Hermosillo pidió no convocar a jugadores sin ritmo

Carlos Hermosillo también se refirió a Santiago Giménez. El exfutbolista reconoció las condiciones del atacante, aunque consideró que no atraviesa su mejor etapa y cuestionó que la Selección Mexicana sea utilizada para que un jugador recupere confianza.

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“A mí me encanta cómo está Santi, pero Santi no está en su mejor momento y no ha estado en su mejor momento”, declaró.

El defensor recuerda que los partidos de México ante Estados Unidos antes unían a distintas aficiones bajo una misma camiseta. (Instagram/ ramonjuarez91)
El defensor recuerda que los partidos de México ante Estados Unidos antes unían a distintas aficiones bajo una misma camiseta. (Instagram/ ramonjuarez91)

El comentarista sostuvo que los futbolistas que necesitan recuperar ritmo debían resolver esa etapa fuera de las concentraciones de la selección. Su postura fue que las convocatorias debían responder al presente de cada elemento y no a la expectativa de una recuperación.

“¿Para qué lo llamas a la selección? No llamen a la selección a los jugadores que necesitan recuperar su ritmo y necesitan recuperar confianza”, señaló.

El exdelantero insistió en que el puesto de centrodelantero debe recaer en el atacante que se encuentra en mejores condiciones. En la transcripción de sus declaraciones mencionó a “Armadito” como el jugador que, desde su perspectiva, debe ocupar ese sitio ante las bajas y el momento de otros elementos.

“Yo hoy, el que debe ocupar el puesto de centrodelantero, nos guste o no nos guste, se llama Armadito”, sostuvo.

El Tri no logra romper la igualada en Los Ángeles. (X/ Selección Nacional)
El Tri no logra romper la igualada en Los Ángeles. (X/ Selección Nacional)

El exdelantero cuestionó el llamado de un atacante que jugaba en Croacia

Hermosillo también expresó dudas sobre la convocatoria de un delantero joven que militaba en Croacia. El exjugador no mencionó por nombre al futbolista en el fragmento de sus declaraciones, pero cuestionó que recibiera una oportunidad con el Tricolor.

“¿Cómo puedes llamar a un delantero que juega en Croacia, que es un joven? Sí, pero a mí me deja muy mala espina”, dijo.

El exseleccionado planteó preguntas sobre los criterios que se seguían para integrar las listas nacionales. En ese punto mencionó al representante de Nieto, a Rafa Márquez y al hijo de Nieto, quien, según sus dichos, trabajaba en las selecciones nacionales.

“¿La gente va porque realmente se lo merece o porque lo representa uno y entonces hay que llevarlo para que la gente lo vea?”, cuestionó.

Sus señalamientos se presentaron como una opinión y una interrogante del exfutbolista. En el fragmento no aportó pruebas de que la representación de un jugador hubiera influido en una convocatoria de la Selección Mexicana.

Hermosillo también rechazó que el equipo nacional convocara a jugadores que vienen de una lesión con el propósito de que recuperaran su nivel. Para él, la selección no debía convertirse en un espacio de rehabilitación deportiva.

“No estoy de acuerdo con que llamen a jugadores para recuperarlos de lesiones. Es una tontería”, afirmó.

La postura del exdelantero partió de un criterio de competencia inmediata. “La selección es para que vayan los mejores, no los que fueron mejores y vamos a ver si los recuperamos”, concluyó.

México enfrentará a Jamaica en una serie que marcaría el primer partido oficial de Rafael Márquez al frente del Tricolor. El ganador avanzará al Final Four de la Concacaf Nations League y obtendrá un boleto directo para la Copa Oro 2027.

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