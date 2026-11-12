México

Muere profesor dentro de las instalaciones del CCH Sur de la UNAM en alcaldía Coyoacán

Israel González Villegas fue profesor de Educación Física, coordinador deportivo y encargado de los equipos de vóleibol femenil y varonil

Dos placas doradas con los escudos de la UNAM y del CCH Plantel Sur fijadas sobre una pared de madera con vetas verticales.
Un maestro de la institución murió dentro de las instalaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La comunidad del CCH plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está de luto tras la muerte del profesor Israel González Villegas, dentro de sus instalaciones escolares en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México.

La Dirección del plantel Sur activó los protocolos institucionales y notificó a las autoridades competentes, sin informar una causa oficial del deceso. “Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo ante esta irreparable pérdida. Exhortamos a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales del plantel”, dice su boletín.

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El Colegio de Ciencias y Humanidades es el sistema de educación media superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. La información pública disponible al 12 de noviembre se limita al boletín del Plantel Sur, una esquela de la Dirección General del CCH y reportes periodísticos posteriores.

La identidad del docente fue dada a conocer horas más tarde por la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades. Se trata de Israel González Villegas, profesor de Educación Física del Plantel Sur de la UNAM, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Nació en 1976 y falleció dentro de las instalaciones del plantel el 11 de noviembre.

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Hasta el momento, la universidad no ha difundido un reporte médico, ministerial o pericial que establezca públicamente la causa de muerte. Las versiones preliminares indican un posible infarto, pero esa hipótesis no ha sido confirmada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). ni por la Dirección del Plantel Sur.

Maestro del CCH Sur desarrollaba tareas de Educación Física y deporte

Esquela con fondo azul, logotipos institucionales, un listón negro y un texto luctuoso dedicado al profesor Israel González Villegas
La Dirección General expresa condolencias por la muerte del docente (CCH Sur Oficial)

El profesor Israel González Villegas tenía alrededor de 50 años y su labor estaba vinculada con la Educación Física y el deporte. Formaba parte del Departamento de Educación Física y se desempeñaba como coordinador deportivo de la institución. Impartía la materia en el turno matutino y acompañaba a los equipos representativos del vóleibol femenil y varonil.

Tras darse a conocer el fallecimiento del docente, integrantes de la comunidad estudiantil despidieron a Israel González con mensajes enviados desde sus cuentas de internet. Esas publicaciones describen el vínculo del docente con las actividades deportivas y formativas del plantel.

Las diligencias por la muerte del profesor Israel quedaron a cargo de las autoridades

Documento membretado del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur con un texto titulado Boletín sobre el fallecimiento de un docente
El Colegio de Ciencias y Humanidades expresó condolencias a los familiares del docente (UNAM)

El boletín del CCH Sur precisa que corresponde a las autoridades competentes en realizar las diligencias pertinentes. Esa formulación confirma que la dirección escolar dio aviso sobre el fallecimiento del maestro Israel González, pero no precisa qué dependencias participaron ni si se abrió una carpeta de investigación.

Según información difundida por medios de comunicación, se notificó a las autoridades ministeriales y se solicitó la intervención de servicios periciales. La causa de muerte y otros elementos sobre lo ocurrido en las instalaciones del CCH Sur de la UNAM dependerán de la información que difundan las autoridades encargadas de las diligencias.

La Dirección del Plantel Sur pidió a la comunidad atender sus canales oficiales como una recomendación para evitar la circulación de versiones no verificadas, incluidas las que atribuyen el fallecimiento a una causa médica sin confirmación de la universidad.

El plantel no anunció una suspensión general de actividades tras el fallecimiento del docente

Reja metálica amarilla cerrada bajo un letrero verde con inscripciones doradas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Murió profesor en las instalaciones del plantel Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes disponibles indican que las actividades académicas no fueron suspendidas de forma general, Las clases continuaron con normalidad pese a confirmar que el profesor, Israel González Villegas, murió en el interior de sus instalaciones. su comunicado no incluyó un aviso sobre cancelación de actividades ni cambios en el calendario escolar.

El mensaje se concentró en informar sobre el deceso del profesor de educación física. La información difundida por la Dirección General del CCH Sur identifica al profesor como Israel González Villegas (1976-2026) y transmite condolencias a sus familiares, amistades y alumnado, mientras las diligencias permanecen a cargo de las autoridades correspondientes.

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