¡Más letal que las leyendas! El brutal récord con el que Miguel Borja ya supera a goleadores del América

El delantero se ha posicionado como uno de los mejores del Apertura 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El impacto inmediato de Miguel Borja con el Club América durante el Torneo Apertura 2026 ya arroja cifras dignas de análisis histórico. El delantero colombiano, quien arribó a Coapa con la etiqueta de refuerzo estelar para potenciar el ataque azulcrema, ha firmado una cuota de seis anotaciones en apenas nueve partidos disputados, registro que cobra una relevancia extraordinaria al considerar que únicamente ha acumulado 399 minutos sobre el terreno de juego.

Aunque la cifra total de goles del atacante cafetalero pudiera parecer discreta a primera vista, su tasa de conversión por minuto lo coloca por encima del rendimiento inicial que ofrecieron cuatro de los delanteros extranjeros más emblemáticos en la historia reciente del americanismo dentro de los torneos cortos: el chileno Iván Zamorano, el argentino Claudio “Piojo” López, el paraguayo Salvador Cabañas y el ecuatoriano Christian “Chucho” Benítez.

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Las Águilas se mantienen en la cima de la tabla general gracias a sus números. (EFE/José Méndez)

El implacable promedio del “Colibrí” en el Apertura 2026

En sus primeras nueve apariciones con la camiseta de las Águilas, Miguel Borja ostenta un promedio de 0.67 goles por encuentro. Sin embargo, el indicador que realmente dimensiona su contundencia frente al marco rival es la frecuencia con la que envía el balón al fondo de las redes: el colombiano convierte un gol cada 66.5 minutos.

Al contrastar esta métrica con el primer semestre de los históricos artilleros sudamericanos que triunfaron en el Nido, queda en evidencia que ningún otro delantero de esta élite necesitó tan poco tiempo en cancha para producir anotaciones con esa regularidad durante su torneo de presentación.

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El análisis detallado del torneo debut de cada uno de estos cinco atacantes permite observar la diferencia entre el volumen total de minutos jugados y la efectividad pura frente al arco:

Iván Zamorano (Verano 2001): El legendario atacante andino es quien mayor cantidad absoluta de tantos logró en su presentación, con nueve conquistas en 13 compromisos (0.69 goles por duelo). No obstante, para alcanzar dicha cifra disputó 1,146 minutos —747 minutos más que Borja—, promediando un tanto cada 127.3 minutos.

Christian “Chucho” Benítez (Apertura 2011): El recordado goleador ecuatoriano cerró su primer campeonato con ocho anotaciones en 15 encuentros y 1,292 minutos jugados, lo que representa un gol cada 161.5 minutos (0.53 por partido). A diferencia de Borja, Benítez complementó su producción con seis asistencias, participando directamente en 14 goles del equipo.

Salvador Cabañas (Apertura 2006): El “Mariscal” paraguayo inició su idilio con la afición azulcrema firmando ocho dianas en 16 partidos y 1,341 minutos acumulados. Su frecuencia fue de un gol cada 167.6 minutos (0.50 por juego), superando la marca actual de Borja por dos tantos, pero con 942 minutos adicionales en el campo.

Claudio “Piojo” López (Apertura 2004): Pese a haber tenido la mayor participación en cuanto a encuentros (17) y minutos (1,309), el extremo argentino registró cuatro anotaciones en su semestre inicial, arrojando una frecuencia de un gol cada 327.3 minutos, la más baja entre los cinco referentes comparados.

El inicio que ha tenido con los azulcrema superó a varias de las leyendas americanistas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El reto pendiente de Miguel Borja en Coapa

Con la fase regular del Apertura 2026 prácticamente concluida y un solo partido restante antes de la Liguilla, luce complicado que Miguel Borja logre igualar o superar la marca absoluta de ocho o nueve anotaciones que establecieron Zamorano, Cabañas y Benítez en su primer torneo, principalmente debido a la diferencia de minutos disputados.

Sin embargo, el verdadero parámetro para consolidar su nombre junto a estas figuras pasará por el éxito colectivo. Mientras que Zamorano (Verano 2002), Claudio López (Clausura 2005) y Christian Benítez (Clausura 2013) lograron coronarse campeones de la Liga MX tras su torneo de adaptación —hazaña que se le negó a Salvador Cabañas—, el “Colibrí” tiene ante sí la oportunidad de respaldar su histórica efectividad individual levantando el título de liga con el conjunto azulcrema.

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