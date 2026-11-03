Selección Mexicana Femenil presenta lista preliminar para el Campeonato Concacaf 2026: Charlyn Corral, Scarlett Camberos y Ovalle entre los nombres

La Selección Mexicana Femenil está por afrontar uno de los torneos más importantes, el Campeonato Concacaf W 2026 será una competencia crucial que definirá la representación en otras instancias internacionales, el Tri no solo buscarán la clasificación a la Copa Mundial 2027, sino que también aspiran a lograr un lugar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
México no clasifica al torneo femenil de futbol de unos Juegos Olímpicos desde Atenas 2004, que es hasta ahora su única participación en la categoría. A partir de entonces, el Tricolor femenil ha quedado fuera de Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.
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Con las actuales figuras del futbol femenil, el equipo dirigido por Pedro López se prepara para enfrentar a Haití el sábado 28 de noviembre en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026: una victoria le dará el pase directo al Mundial Femenino de Brasil 2027.
Las jugadoras que destacan en la prelista de México
Pedro López, director técnico de México, entregó a Concacaf una lista de 60 jugadoras convocables a la Selección Nacional, pero de esta preliminar solo 23 futbolistas conformarán la lista definitiva que estará compitiendo en los cuartos de final.
El estratega incluyó en la prelista a figuras como Charlyn Corral y Scarlett Camberos, dos delanteras mexicanas que han tomado protagonismo internacional por su participación en la gala del Balón de Oro 2026; la goleadora de las Tuzas de Pachuca se llevó el máximo reconocimiento con el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera de la temporada junto a Harry Kane.
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Otro de los nombres que aparecen son Kiana Palacios, Kenti Robles, Rebeca Bernal, Lizbeth Ovalle, Montse Saldívar y Diana Ordóñez. La lista también contempla una amplia presencia de los clubes regiomontanos. De Tigres Femenil aparecen Stephany Mayor, María Sánchez y Cecilia Santiago, entre otras; por Rayadas fueron consideradas Alice Soto, Alexandra Godínez, Carol Cázares, Diana García, Fátima Servín, Nicole Pérez y Lourdes Bosch.
Bernal figura en el registro tras su paso de Rayadas al Manchester United, y Jacqueline Ovalle, exjugadora de Tigres que ahora milita en el Orlando Pride, también fue incluida. El registro publicado por Concacaf no es la convocatoria definitiva: cada selección deberá reducir su lista a 23 jugadoras antes del inicio de la competencia.
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Lista completa de jugadoras para el Campeonato Concacaf W 2026
Porteras
- Itzel Velasco — Club América Femenil
- Blanca Félix — CD Guadalajara
- Esthefanny Barreras — CF Pachuca Femenil
- Paola Manrique — CF Monterrey Femenil
- Wendy Toledo — Pumas Femenil
- Cecilia Santiago — Tigres Femenil
- Celeste Espino — Club América Femenil
- Itzel González — Tigres Femenil.
Defensas
- Kenti Robles — CF Pachuca Femenil
- Rebeca Bernal — Manchester United FC
- Reyna Reyes — Portland Thorns FC
- Alexandra Godínez — CF Monterrey Femenil
- Ana Mendoza — Pumas UNAM
- Jana Gutiérrez — Club América Femenil
- Kimberly Rodríguez — Club América Femenil
- Anika Rodríguez — Tigres Femenil
- Natalia Colín — CD Guadalajara
- Karina Rodríguez — Club América Femenil
- Cristina Ferral — CD Guadalajara
- Carol Cázares — CF Monterrey Femenil
- Jimena López — Tigres Femenil
- Daniela Monroy — CF Monterrey Femenil
- Damaris Godínez — CD Guadalajara
- Tanna Sánchez — Cruz Azul
- Karla Martínez — Toluca FC
- Berenice Ibarra — CF Pachuca Femenil
Mediocampistas
- Aaliyah Farmer — Chicago Red Stars
- Alice Soto — CF Monterrey Femenil
- Alexia Delgado — Tigres Femenil
- Jacqueline Ovalle — Orlando Pride
- Karla Nieto — CF Pachuca Femenil
- Nancy Antonio — Club América Femenil
- Montserrat Saldívar — Club América Femenil
- Maricarmen Reyes — Tigres Femenil
- Diana García — CF Monterrey Femenil
- Ella Sánchez — CF Pachuca Femenil
- Fátima Servín — CF Monterrey Femenil
- Nicole Pérez — CF Monterrey Femenil
- Stephany Mayor — Tigres Femenil
- Valerie Vargas — CF Monterrey Femenil
- Mayalu Rausch — Club León
- Lourdes Bosch — CF Monterrey Femenil
- Sabrina Enciso — Tigres Femenil
- Noemí Granados — FC Juárez
- Aylin Aviléz — Club América Femenil
- Alejandra Lomelí — Cruz Azul
- Xcaret Pineda — Club América Femenil.
Delanteras
- Scarlett Camberos — Club América Femenil
- Charlyn Corral — CF Pachuca Femenil
- Kiana Palacios — Utah Royals FC
- Jasmine Casárez — CD Guadalajara
- Nicolette Hernández — Boston Legacy
- Diana Ordóñez — Tigres Femenil
- Myra Delgadillo — Tigres Femenil
- Alicia Cervantes — CD Guadalajara
- María Sánchez — Tigres Femenil
- Mayra Pelayo — CD Guadalajara
- Natalia Mauleón — CD Guadalajara
- Paola García — CF Pachuca Femenil
- Denise Castro — CD Guadalajara.
¿Cuándo juega la Selección Mexicana Femenil?
El partido se disputará el sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas (centro de México) en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas. El duelo también abre la ruta del representativo mexicano hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
México busca volver a la máxima competencia de la FIFA tras no clasificar a las ediciones de Francia 2019 ni de Australia-Nueva Zelanda 2023. Haití es el primer obstáculo en un certamen que reúne a ocho selecciones de la región.
Los cuatro equipos que ganen sus partidos de cuartos de final obtendrán lugar directo en Brasil 2027. Las selecciones eliminadas tendrán una ronda adicional que entregará dos sitios para el repechaje intercontinental.
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El torneo también repartirá tres boletos olímpicos: el campeón, el subcampeón y el tercer lugar clasificarán a Los Ángeles 2028. Concacaf programó las semifinales para el 1 de diciembre, mientras que el partido por el tercer lugar y la final se disputarán el 5 de diciembre en Houston; Estados Unidos ya tiene asegurada su plaza como anfitrión.
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