Selección Mexicana Femenil presenta lista preliminar para el Campeonato Concacaf 2026: Charlyn Corral, Scarlett Camberos y Ovalle entre los nombres

Selección Mexicana Femenil presenta lista preliminar para el Campeonato Concacaf 2026 (TW Selección Mexicana Femenil)

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La Selección Mexicana Femenil está por afrontar uno de los torneos más importantes, el Campeonato Concacaf W 2026 será una competencia crucial que definirá la representación en otras instancias internacionales, el Tri no solo buscarán la clasificación a la Copa Mundial 2027, sino que también aspiran a lograr un lugar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

México no clasifica al torneo femenil de futbol de unos Juegos Olímpicos desde Atenas 2004, que es hasta ahora su única participación en la categoría. A partir de entonces, el Tricolor femenil ha quedado fuera de Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

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Con las actuales figuras del futbol femenil, el equipo dirigido por Pedro López se prepara para enfrentar a Haití el sábado 28 de noviembre en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026: una victoria le dará el pase directo al Mundial Femenino de Brasil 2027.

Las jugadoras que destacan en la prelista de México

Charlyn Corral es una de las jugadoras consideradas por Pedro López (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pedro López, director técnico de México, entregó a Concacaf una lista de 60 jugadoras convocables a la Selección Nacional, pero de esta preliminar solo 23 futbolistas conformarán la lista definitiva que estará compitiendo en los cuartos de final.

El estratega incluyó en la prelista a figuras como Charlyn Corral y Scarlett Camberos, dos delanteras mexicanas que han tomado protagonismo internacional por su participación en la gala del Balón de Oro 2026; la goleadora de las Tuzas de Pachuca se llevó el máximo reconocimiento con el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera de la temporada junto a Harry Kane.

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Otro de los nombres que aparecen son Kiana Palacios, Kenti Robles, Rebeca Bernal, Lizbeth Ovalle, Montse Saldívar y Diana Ordóñez. La lista también contempla una amplia presencia de los clubes regiomontanos. De Tigres Femenil aparecen Stephany Mayor, María Sánchez y Cecilia Santiago, entre otras; por Rayadas fueron consideradas Alice Soto, Alexandra Godínez, Carol Cázares, Diana García, Fátima Servín, Nicole Pérez y Lourdes Bosch.

Bernal figura en el registro tras su paso de Rayadas al Manchester United, y Jacqueline Ovalle, exjugadora de Tigres que ahora milita en el Orlando Pride, también fue incluida. El registro publicado por Concacaf no es la convocatoria definitiva: cada selección deberá reducir su lista a 23 jugadoras antes del inicio de la competencia.

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La jugadora mexicana ya tiene un par de goles en su cuenta tras su llegada a la Premier League. (IG Rebeca Bernal)

Lista completa de jugadoras para el Campeonato Concacaf W 2026

Porteras

Itzel Velasco — Club América Femenil

Blanca Félix — CD Guadalajara

Esthefanny Barreras — CF Pachuca Femenil

Paola Manrique — CF Monterrey Femenil

Wendy Toledo — Pumas Femenil

Cecilia Santiago — Tigres Femenil

Celeste Espino — Club América Femenil

Itzel González — Tigres Femenil.

Defensas

Kenti Robles — CF Pachuca Femenil

Rebeca Bernal — Manchester United FC

Reyna Reyes — Portland Thorns FC

Alexandra Godínez — CF Monterrey Femenil

Ana Mendoza — Pumas UNAM

Jana Gutiérrez — Club América Femenil

Kimberly Rodríguez — Club América Femenil

Anika Rodríguez — Tigres Femenil

Natalia Colín — CD Guadalajara

Karina Rodríguez — Club América Femenil

Cristina Ferral — CD Guadalajara

Carol Cázares — CF Monterrey Femenil

Jimena López — Tigres Femenil

Daniela Monroy — CF Monterrey Femenil

Damaris Godínez — CD Guadalajara

Tanna Sánchez — Cruz Azul

Karla Martínez — Toluca FC

Berenice Ibarra — CF Pachuca Femenil

Soccer Football - Women's Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 18, 2026 America's Scarlett Camberos in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Mediocampistas

Aaliyah Farmer — Chicago Red Stars

Alice Soto — CF Monterrey Femenil

Alexia Delgado — Tigres Femenil

Jacqueline Ovalle — Orlando Pride

Karla Nieto — CF Pachuca Femenil

Nancy Antonio — Club América Femenil

Montserrat Saldívar — Club América Femenil

Maricarmen Reyes — Tigres Femenil

Diana García — CF Monterrey Femenil

Ella Sánchez — CF Pachuca Femenil

Fátima Servín — CF Monterrey Femenil

Nicole Pérez — CF Monterrey Femenil

Stephany Mayor — Tigres Femenil

Valerie Vargas — CF Monterrey Femenil

Mayalu Rausch — Club León

Lourdes Bosch — CF Monterrey Femenil

Sabrina Enciso — Tigres Femenil

Noemí Granados — FC Juárez

Aylin Aviléz — Club América Femenil

Alejandra Lomelí — Cruz Azul

Xcaret Pineda — Club América Femenil.

Delanteras

Scarlett Camberos — Club América Femenil

Charlyn Corral — CF Pachuca Femenil

Kiana Palacios — Utah Royals FC

Jasmine Casárez — CD Guadalajara

Nicolette Hernández — Boston Legacy

Diana Ordóñez — Tigres Femenil

Myra Delgadillo — Tigres Femenil

Alicia Cervantes — CD Guadalajara

María Sánchez — Tigres Femenil

Mayra Pelayo — CD Guadalajara

Natalia Mauleón — CD Guadalajara

Paola García — CF Pachuca Femenil

Denise Castro — CD Guadalajara.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana Femenil?

El partido se disputará el sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas (Alexander Ortiz/ Infobae México)

El partido se disputará el sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas (centro de México) en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas. El duelo también abre la ruta del representativo mexicano hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México busca volver a la máxima competencia de la FIFA tras no clasificar a las ediciones de Francia 2019 ni de Australia-Nueva Zelanda 2023. Haití es el primer obstáculo en un certamen que reúne a ocho selecciones de la región.

Los cuatro equipos que ganen sus partidos de cuartos de final obtendrán lugar directo en Brasil 2027. Las selecciones eliminadas tendrán una ronda adicional que entregará dos sitios para el repechaje intercontinental.

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El torneo también repartirá tres boletos olímpicos: el campeón, el subcampeón y el tercer lugar clasificarán a Los Ángeles 2028. Concacaf programó las semifinales para el 1 de diciembre, mientras que el partido por el tercer lugar y la final se disputarán el 5 de diciembre en Houston; Estados Unidos ya tiene asegurada su plaza como anfitrión.