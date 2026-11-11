México

Un accidente de auto llevó a Frankie Muniz al hospital: ¿peligra su próxima visita a México?

El protagonista de Malcolm tuvo un percance durante unas prácticas en Florida

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Frankie Muniz sufre un accidente durante las prácticas en el Daytona International Speedway y es trasladado a un hospital de Florida.
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Frankie Muniz sufrió un accidente durante las prácticas de una carrera de exhibición en el Daytona International Speedway, Florida, el miércoles 11 de noviembre. El actor y piloto fue trasladado a un hospital local, aunque un portavoz de Ford confirmó que se encontraba despierto y alerta. El percance abre una incógnita sobre su visita programada a México a finales de este mes.

El accidente ocurrió durante los entrenamientos previos al evento denominado Proud to Honor Veterans Day Classic, una carrera de exhibición organizada por Ford junto con NASCAR para conmemorar el Día de los Veteranos y recaudar apoyo para integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias. Muniz formaba parte del Team Air Force dentro del certamen, en el que doce pilotos competían al volante de Mustang Dark Horse Type R con libreas que representaban ramas del ejército estadounidense.

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El portavoz de Ford confirmó que estaba “despierto y alerta”

Un portavoz de Ford confirma que el actor y piloto se encuentra despierto y alerta tras el percance en la pista.
Un portavoz de Ford confirma que el actor y piloto se encuentra despierto y alerta tras el percance en la pista.

Tras el incidente, los servicios de emergencia del circuito atendieron al piloto antes de trasladarlo a un centro médico cercano para una evaluación adicional. Ningún representante del equipo ni de la organización del evento entregó detalles sobre el tipo de lesiones ni sobre un diagnóstico preliminar. La única información oficial fue que Muniz se encontraba consciente al momento de ser evacuado.

El evento estaba programado para desarrollarse esa misma noche en el trazado de Daytona, por lo que el accidente sucedió apenas horas antes del banderazo de salida. Muniz había manifestado públicamente su interés en participar en la carrera por razones que van más allá de lo deportivo.

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Su familia tiene historia dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

La carrera de exhibición Proud to Honor Veterans Day Classic reúne a doce pilotos para apoyar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. (Instagram)
La carrera de exhibición Proud to Honor Veterans Day Classic reúne a doce pilotos para apoyar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. (Instagram)

Antes del accidente, el actor había conversado con medios estadounidenses sobre su vínculo personal con el servicio militar. Contó que su padre perteneció a la Fuerza Aérea y a la Marina de Estados Unidos, y que su abuelo también sirvió en la Marina. “Tenemos una gran deuda con nuestros veteranos, y el hecho de que pueda competir, generar conciencia y apoyar a tantas familias que han dado tanto por los estadounidenses hizo que quisiera participar, especialmente para honrar a mi padre y a mi abuelo”, señaló.

Muniz, de 40 años, también reveló que en su juventud llegó a considerar enrolarse en la Fuerza Aérea, y bromeó con la posibilidad de que eso se convierta en un capítulo futuro de su vida.

Frankie Muniz tiene una trayectoria como piloto que arrancó después de su carrera actoral

Frankie Muniz, actor de la serie Malcolm in the Middle
El servicio militar de su padre y de su abuelo motivó la participación del artista en la prueba automovilística de Daytona. (Instagram/Frankie Muniz)

Lejos de ser un novato al volante, Muniz lleva años compitiendo en categorías de automovilismo profesional. Su trayectoria dentro de NASCAR incluye participación en la NASCAR Craftsman Truck Series, donde pilota el automóvil número 33 de Vyper Ford. El 30 de octubre pasado participó en las sesiones de clasificación de una carrera en el Martinsville Speedway, lo que hace evidente que su actividad detrás del volante es constante y no circunstancial.

Para la jornada del 11 de noviembre, Muniz había anticipado además la presencia de Bryan Cranston en las gradas del circuito de Daytona, algo que describió como un momento que aguardaba con especial entusiasmo dentro de su carrera como piloto.

Su visita a Puebla, pactada para el 28 y 29 de noviembre, queda en suspenso

Frankie Muniz sonríe a la cámara con una camiseta blanca delante de una estantería con objetos decorativos
El choque en el circuito estadounidense deja en suspenso la visita del actor a la convención La ConPue en Puebla. (Instagram/La ConPue)

El actor tenía confirmada su participación en La ConPue, la primera convención de entretenimiento y cultura popular de Puebla, programada para el 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Centro Expositor Puebla, en la zona de Los Fuertes.

El propio Muniz había grabado un video dirigido a sus seguidores mexicanos para anunciar el evento: “Hola México, soy Frankie Muniz, también conocido como Malcolm. Estoy súper emocionado de anunciar que voy camino a Puebla, para la mismísima primera edición de La ConPue”, dijo en la grabación.

Por la información que circula, es poco probable que se cancela la presentación; sin embargo, te informaremos si esto llega a suceder.

La entrada general a La ConPue es gratuita, pero las experiencias con el actor tienen costo

Las actividades personalizadas con el intérprete en el Centro Expositor Puebla registran costos de hasta 2 mil 800 pesos. (Sela Shiloni/The New York Times)
Las actividades personalizadas con el intérprete en el Centro Expositor Puebla registran costos de hasta 2 mil 800 pesos. (Sela Shiloni/The New York Times)

Dentro de la convención, los asistentes tendrían acceso a un panel, sesiones de fotografías, autógrafos y un meet & greet con el actor. La entrada general al evento es gratuita, aunque requiere registro previo a través de la plataforma TicketApp. Las experiencias personalizadas con Muniz, en cambio, tienen costos que van desde mil 200 pesos por autógrafo o selfie hasta 2 mil 800 pesos por la Fan Experience completa. Algunos de esos paquetes ya figuran como agotados en la plataforma de venta.

Hasta el momento, ni la organización de La ConPue ni el equipo del actor comunicaron si el accidente afectará o no su asistencia al evento en Puebla. El encuentro estaba pensado para reunir propuestas de gaming, cosplay, anime, doblaje, música y cultura pop durante dos jornadas completas, con Muniz como figura principal de la convención.

La miniserie de Malcolm volvió a encender el interés del público mexicano por el actor

La expectativa en torno a su visita creció después de que, en abril de 2026, se estrenara Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, una miniserie de cuatro episodios que reunió nuevamente a Frankie Muniz con Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson y Justin Berfield. El reencuentro del elenco original disparó el interés de los seguidores latinoamericanos que crecieron con la serie, y volvió a posicionar al actor como una figura con alta demanda en convenciones y eventos de cultura popular en la región.

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