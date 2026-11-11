Latin Grammy 2026: fecha, horario y dónde seguir en vivo desde México

México extenderá su presencia en la gala con figuras consolidadas como Édgar Barrera y Carín León, además de voces jóvenes como las de Silvana Estrada y Macario Martínez. (Composición: Raúl A. González / Infobae México)

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Hay noches que se siguen por los ganadores y otras que se viven desde mucho antes de que se abra el primer sobre con un ganador.

Los Latin Grammy 2026 prometen reunir música, reencuentros, atuendos, homenajes y una extensa presencia de México en una ceremonia que volverá a colocar a Las Vegas bajo los reflectores de la industria latina.

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Édgar Barrera volverá a encabezar la presencia mexicana por su labor en los estudios con artistas como Karol G, además de que llevará el segmento musical dedicado a la obra del compositor José Alfredo Jiménez. REUTERS/Ronda Churchill

Desde los primeros artistas que crucen la alfombra roja hasta el último número musical de la gala, la edición 27 llega con figuras consolidadas, voces de nuevas generaciones y una celebración dedicada a algunas de las plumas más queridas de la música mexicana.

Los Latin Grammy arrancarán con la Premiere y la alfombra roja antes de la gala principal

Los premios no comenzarán cuando se enciendan las cámaras de la gala nocturna. Desde las 14:00 horas, la Academia Latina de la Grabación entregará la mayoría de las 60 categorías en una ceremonia digital que podrá verse por YouTube, Facebook y X.

Lila Downs será una de las conductoras de la Premiere junto con Daniela Mercury y Niña Pastori . La artista oaxaqueña llega después de recibir el Premio a la Excelencia Musical y con una candidatura a Mejor Álbum Folclórico por Cambias mi mundo .

La transmisión previa también contará con el mexicano Kakalo , nominado por De parte mía en Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea .

A las 16:00 horas comenzará una primera cobertura digital de la alfombra roja . Desde las 18:00 horas , la previa televisiva mostrará la llegada de los invitados, los looks y las entrevistas antes de la ceremonia.

La gala central iniciará a las 19:00 horas y tendrá una duración aproximada de tres horas. Roselyn Sánchez volverá a conducir el programa por décima ocasión .

La transmisión en vivo estará disponible por TNT y HBO Max en México. Las Estrellas tendrá una repetición el sábado 14 de noviembre, a las 18:00 horas, para quienes no puedan seguir el evento.

Lila Downs presentará la ceremonia previa de los Latin Grammy tras recibir el Premio a la Excelencia Musical. REUTERS/Mario Anzuoni

Así, la transmisión no comenzará con la primera estatuilla. Desde la tarde, el público en México podrá seguir el camino que va de los premios y las primeras actuaciones a la alfombra roja, hasta que Las Vegas abra paso a los reconocimientos que concentran todas las miradas.

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México tendrá artistas en escena, presentadores y un homenaje propio para José Alfredo Jiménez

La delegación mexicana no se limitará a las ternas. El escenario reunirá voces de pop, regional mexicano, rock y música urbana, mientras la ceremonia reservará uno de sus momentos para celebrar la obra de José Alfredo Jiménez.

Carín León , Cristian Castro , Camila Fernández , Grupo Frontera , Reik , Sofía Reyes , Banda Los Recoditos , Vivir Quintana , Silvana Estrada , The Warning y Xavi forman parte de los artistas mexicanos anunciados para actuar.

Édgar Barrera también tendrá presencia en la gala. Además de encabezar las candidaturas, producirá el número dedicado a José Alfredo Jiménez , autor de El rey , Si nos dejan y Camino de Guanajuato .

Memo Ochoa subirá al escenario como uno de los presentadores de categorías. El exarquero mundialista compartirá esa tarea con figuras como Camila Cabello , Pablo Alborán , Ryan Castro , Greeicy , Trueno y Joaquina .

Mon Laferte , cantante chilena nacionalizada mexicana, también está anunciada entre las intérpretes de la noche. Su álbum FEMME FATALE y la canción del mismo nombre la colocan entre las artistas con seis nominaciones .

La gala también incluirá un tributo a Willie Colón con Fonseca, Nathy Peluso, Grupo Niche y Ángel “Cucco” Peña.

José Alfredo Jiménez será homenajeado en los Latin Grammy 2026 por el centenario de su nacimiento. (Foto: Facebook/José Alfredo Jiménez Oficial)

Entre las voces del regional, el pop, el rock y el homenaje al “El Rey de la Canción Ranchera”, el país tendrá una noche para aparecer en distintos momentos y con distintas generaciones sobre el mismo escenario.

De Édgar Barrera a Silvana Estrada y Macario Martínez, los mexicanos aparecen con nominaciones en todos los géneros

Barrera llega como el nombre mexicano con mayor número de candidaturas. Sus 10 nominaciones incluyen participaciones en Álbum, Grabación y Canción del Año, además de las categorías de Productor del Año y Compositor del Año.

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Carín León compite por Álbum del Año con MUDA y por Grabación del Año con Desde que te tengo .

Silvana Estrada suma seis menciones , mientras Marco Antonio Solís aparece en las categorías generales por Coleccionando heridas .

En Mejor Nuevo Artista estarán los mexicanos Arath Herce y Macario Martínez . La categoría reúne a intérpretes que buscan su primer Latin Grammy en una de las ternas más observadas de la premiación.

El regional mexicano tendrá candidatos como Pepe Aguilar , Christian Nodal , Camila Fernández , Edén Muñoz , Grupo Frontera , Calibre 50 , Duelo , Joss Favela , Peso Pluma , Tito Double P , Xavi y Yahritza y Su Esencia .

Kinky competirá por Mejor Interpretación de Música Electrónica; BRUSES aparece en categorías de alternativa y pop/rock; The Warning buscará Mejor Canción de Rock con Ego; Sofía Reyes está nominada por Uñas afiladas.

La cantautora mexicana Silvana Estrada competirá con seis nominaciones por su álbum Vendrán suaves lluvias y el tema “Dime”. REUTERS/Mario Anzuoni

Las estatuillas en Las Vegas decidirán a los ganadores; el acento mexicano ya estará repartido por toda la noche: desde el trabajo de estudio de Édgar Barrera y las canciones de Silvana Estrada hasta el regional de Carín León y Grupo Frontera, el rock de The Warning y las voces que buscan abrirse paso como Macario Martínez.