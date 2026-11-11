Latin Grammy 2026: fecha, horario y dónde seguir en vivo desde México

Hay noches que se siguen por los ganadores y otras que se viven desde mucho antes de que se abra el primer sobre con un ganador.
Los Latin Grammy 2026 prometen reunir música, reencuentros, atuendos, homenajes y una extensa presencia de México en una ceremonia que volverá a colocar a Las Vegas bajo los reflectores de la industria latina.
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Desde los primeros artistas que crucen la alfombra roja hasta el último número musical de la gala, la edición 27 llega con figuras consolidadas, voces de nuevas generaciones y una celebración dedicada a algunas de las plumas más queridas de la música mexicana.
Los Latin Grammy arrancarán con la Premiere y la alfombra roja antes de la gala principal
Los premios no comenzarán cuando se enciendan las cámaras de la gala nocturna. Desde las 14:00 horas, la Academia Latina de la Grabación entregará la mayoría de las 60 categorías en una ceremonia digital que podrá verse por YouTube, Facebook y X.
- Lila Downs será una de las conductoras de la Premiere junto con Daniela Mercury y Niña Pastori. La artista oaxaqueña llega después de recibir el Premio a la Excelencia Musical y con una candidatura a Mejor Álbum Folclórico por Cambias mi mundo.
- La transmisión previa también contará con el mexicano Kakalo, nominado por De parte mía en Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.
- A las 16:00 horas comenzará una primera cobertura digital de la alfombra roja. Desde las 18:00 horas, la previa televisiva mostrará la llegada de los invitados, los looks y las entrevistas antes de la ceremonia.
- La gala central iniciará a las 19:00 horas y tendrá una duración aproximada de tres horas. Roselyn Sánchez volverá a conducir el programa por décima ocasión.
- La transmisión en vivo estará disponible por TNT y HBO Max en México. Las Estrellas tendrá una repetición el sábado 14 de noviembre, a las 18:00 horas, para quienes no puedan seguir el evento.
Así, la transmisión no comenzará con la primera estatuilla. Desde la tarde, el público en México podrá seguir el camino que va de los premios y las primeras actuaciones a la alfombra roja, hasta que Las Vegas abra paso a los reconocimientos que concentran todas las miradas.
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México tendrá artistas en escena, presentadores y un homenaje propio para José Alfredo Jiménez
La delegación mexicana no se limitará a las ternas. El escenario reunirá voces de pop, regional mexicano, rock y música urbana, mientras la ceremonia reservará uno de sus momentos para celebrar la obra de José Alfredo Jiménez.
- Carín León, Cristian Castro, Camila Fernández, Grupo Frontera, Reik, Sofía Reyes, Banda Los Recoditos, Vivir Quintana, Silvana Estrada, The Warning y Xavi forman parte de los artistas mexicanos anunciados para actuar.
- Édgar Barrera también tendrá presencia en la gala. Además de encabezar las candidaturas, producirá el número dedicado a José Alfredo Jiménez, autor de El rey, Si nos dejan y Camino de Guanajuato.
- Memo Ochoa subirá al escenario como uno de los presentadores de categorías. El exarquero mundialista compartirá esa tarea con figuras como Camila Cabello, Pablo Alborán, Ryan Castro, Greeicy, Trueno y Joaquina.
- Mon Laferte, cantante chilena nacionalizada mexicana, también está anunciada entre las intérpretes de la noche. Su álbum FEMME FATALE y la canción del mismo nombre la colocan entre las artistas con seis nominaciones.
- La gala también incluirá un tributo a Willie Colón con Fonseca, Nathy Peluso, Grupo Niche y Ángel “Cucco” Peña.
Entre las voces del regional, el pop, el rock y el homenaje al “El Rey de la Canción Ranchera”, el país tendrá una noche para aparecer en distintos momentos y con distintas generaciones sobre el mismo escenario.
De Édgar Barrera a Silvana Estrada y Macario Martínez, los mexicanos aparecen con nominaciones en todos los géneros
Barrera llega como el nombre mexicano con mayor número de candidaturas. Sus 10 nominaciones incluyen participaciones en Álbum, Grabación y Canción del Año, además de las categorías de Productor del Año y Compositor del Año.
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- Carín León compite por Álbum del Año con MUDA y por Grabación del Año con Desde que te tengo.
- Silvana Estrada suma seis menciones, mientras Marco Antonio Solís aparece en las categorías generales por Coleccionando heridas.
- En Mejor Nuevo Artista estarán los mexicanos Arath Herce y Macario Martínez. La categoría reúne a intérpretes que buscan su primer Latin Grammy en una de las ternas más observadas de la premiación.
- El regional mexicano tendrá candidatos como Pepe Aguilar, Christian Nodal, Camila Fernández, Edén Muñoz, Grupo Frontera, Calibre 50, Duelo, Joss Favela, Peso Pluma, Tito Double P, Xavi y Yahritza y Su Esencia.
- Kinky competirá por Mejor Interpretación de Música Electrónica; BRUSES aparece en categorías de alternativa y pop/rock; The Warning buscará Mejor Canción de Rock con Ego; Sofía Reyes está nominada por Uñas afiladas.
Las estatuillas en Las Vegas decidirán a los ganadores; el acento mexicano ya estará repartido por toda la noche: desde el trabajo de estudio de Édgar Barrera y las canciones de Silvana Estrada hasta el regional de Carín León y Grupo Frontera, el rock de The Warning y las voces que buscan abrirse paso como Macario Martínez.
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