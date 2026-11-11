Confirman renuncia de Dámaso Castro, exvicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU de presuntos nexos con Los Chapitos

Dámaso Castro Zaavedra. (Fiscalía de Sinaloa)

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La fiscal general del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reveló en entrevista con medios de comunicación la renuncia del exvicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra, presentada el 5 de noviembre al concluir el plazo legal de seis meses de licencia sin goce de sueldo que el funcionario solicitó por señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos vínculos criminales con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hermanos Iván y Alfredo Guzmán Salazar.

“Él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre”, declaró la fiscal.

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Castro Zaavedra había solicitado la licencia en mayo para atender los requerimientos institucionales relacionados con las acusaciones en su contra por presuntamente recibir sobornos mensuales a cambio de protección y filtración de información sobre operativos, y por su presunta participación en una red de tráfico de narcóticos y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La fiscal detalló cómo opera la Vicefiscalía desde la licencia de Castro Zaavedra

Sánchez Kondo explicó que, desde el momento en que se autorizó la licencia sin goce de sueldo de Castro Zaavedra, se nombró a una persona encargada de la Vicefiscalía General del estado. Precisó que esa designación se mantiene vigente pese a la renuncia ya formalizada, y que la persona continúa al frente del despacho con el mismo carácter provisional.

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Cuestionada sobre si habrá un nombramiento definitivo para la titularidad de la Vicefiscalía, Sánchez Kondo no dio una fecha ni adelantó un proceso para cubrir la plaza.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general del estado de Sinaloa. (Cortesía)

En agosto, la fiscal ya había adelantado que solo una renuncia voluntaria del propio funcionario podría adelantar su salida definitiva de la institución. “La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, declaró entonces.

El encargado del despacho de la Vicefiscalía General es José Roberto Quiñónez Coronado, designado al frente del área desde el 5 de mayo, fecha en que Castro Zaavedra se separó del cargo.

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