De superar las adicciones a la actuación: Karina Torres debuta como actriz en una producción de Televisa

Karina Torres posa frente a una pared decorativa con un vestido morado bordado y deja a la vista sus tatuajes en el pecho y el cuello. (@karina.torrea)

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Karina Torres confirma su debut como actriz en dos producciones de Televisa: la serie “Inocencia”, producida y dirigida por Miriam Osorio, así como una película mexicana junto a Consuelo Duval y Roxana Castellanos, proyecto que ya había adelantado la influencer desde hace varios meses.

La influencer originaria de León, Guanajuato, superó más de 14 años de adicción y hoy suma proyectos en televisión, cine y plataformas digitales, destacando su reciente participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde se quedó con el tercer lugar.

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Karina Torres se integra al elenco de “Inocencia”

Karina Torres reveló a sus millones de seguidores que fue invitada formalmente a sumarse al elenco de una nueva producción televisiva de Miriam Osorio, lo que marcará su debut en la pantalla chica. Se trata de “Inocencia”, serie que perfila como protagonista a la actriz y cantante Biby Gaytán.

La creadora de contenido Karina Torres habla frente a la cámara sobre su incorporación a la serie televisiva Inocencia, producida por Miriam Osorio. La figura de internet comparte detalles de su participación en el elenco del proyecto protagonizado por Biby Gaytán. (@karina.torrea)

“Les comento que ya llegué a Inocencia a darlo todo, claro que sí, como actriz, aunque se ataquen y soporten”, declaró Torres a través de sus redes sociales.

La influencer explicó, en entrevista para Televisa, que las grabaciones de la serie están por arrancar en las próximas semanas. “A darlo todo y a disfrutarlo, la verdad. Muy contenta, creo que son cosas muy bonitas, experiencias que me voy a llevar en la vida. Siempre se han portado súper lindos conmigo, estoy muy agradecida”, agregó.

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En el elenco de la serie figuran, además de Gaytán, Daniel Elbittar, Michel Duval, Natalia Madero, Lola Merino y Beng Zeng. La producción y dirección corre a cargo de Miriam Osorio.

El salto al cine junto a Consuelo Duval y Roxana Castellanos

A la televisión se suma un compromiso en el cine. Karina Torres confirmó que está por estrenarse en salas una película mexicana en la que compartió créditos y filmación con las actrices y comediantes Consuelo Duval y Roxana Castellanos, además de María Elisa Camargo.

El filme se perfila para estreno a principios de 2027, según adelantó la propia Torres meses atrás. Durante su paso por La Casa de los Famosos México, en julio pasado, la influencer ya había mencionado que participó en “otro reality show y una película mexicana” aún sin fecha de estreno confirmada.

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De la rehabilitación a la pantalla: la historia detrás de “La Licenciada”

Karina Torres enfrentó una adicción severa durante 14 años, que inició a los 15 años de edad. En ese periodo consumió solventes, marihuana y cristal, lo que desencadenó episodios graves de psicosis y la llevó a vivir en situación de calle y a pasar seis meses y medio en prisión.

La influencer ya cambió de look y este es el resultado final (X/soykaritorres)

“Toqué fondo en el momento en el que pasé por un trastorno de psicosis, porque pasé 14 años drogándome”, compartió la influencer al medio TVyNovelas. Las crisis derivadas de su consumo la llevaron a atentar contra su vida, lo que obligó a su familia a internarla de manera obligatoria en el centro de rehabilitación Casa Gratitud.

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En ese espacio comenzó sus primeras transmisiones en vivo, el punto de partida de su carrera como creadora de contenido. Actualmente mantiene más de seis años de sobriedad.

La proyección de Karina Torres tras su paso por el reality

Karina Torres llegó al tercer lugar de La Casa de los Famosos México 4, competencia ganada por Mariana Ochoa. Tras su salida, su representante Joel Echeverría calificó el resultado como una injusticia y anticipó un incremento en la carga de trabajo de la influencer.

Pese a los señalamientos de fraude expresados por su círculo cercano, Karina Torres agradeció el respaldo de la audiencia en la gala final del programa. (karina.torrea)

“Te robaron la corona, pero la que más trabajo tendrá serás tú. De eso yo me encargo”, declaró el mánager.

A los compromisos en televisión y cine, Torres suma un podcast de entretenimiento junto a sus compañeras de Las Perdidas, Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa Labios 4K. La influencer adelantó además una colaboración musical con un artista cuya identidad no reveló.

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Torres también compaginará estos proyectos con presentaciones en vivo y shows pactados en distintos puntos de la República Mexicana y en el extranjero. Antes de su debut actoral, participó en más de treinta funciones de la obra de teatro “Tenorio Cómico”, donde interpretó a Doña Inés.