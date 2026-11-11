Brilla Fest 2026: tendrá luces, trenes, desfiles y espectáculos navideños para toda la familia

El festival opera de lunes a domingo durante toda la temporada, del 13 de noviembre al 2 de enero de 2027. (Facebook/BrillaFest)

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Brilla Fest 2026 llega a Atlixco, Puebla, con una propuesta navideña que incluye trenes iluminados, desfiles nocturnos, obras de teatro, recorridos inmersivos y espectáculos de luces para toda la familia.

El festival se realizará del viernes 13 de noviembre de 2026 al sábado 2 de enero de 2027 en el Centro de Convenciones ubicado en avenida Nicolás Bravo 411, en el centro del municipio.

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La edición 2026 coincide además con la temporada de Villa Iluminada en Atlixco, que estará disponible del 20 de noviembre al 6 de enero de 2027, por lo que los visitantes podrán disfrutar de ambas experiencias navideñas durante una misma estancia en el Pueblo Mágico.

El Boleto VIP incluye acceso a las primeras dos filas del Gran Desfile de Nikolaus. (Facebook/BrillaFest)

Para el Buen Fin, del 13 al 16 de noviembre, los boletos estarán disponibles a mitad de precio, de acuerdo con la página oficial del evento.

El Gran Desfile de Nikolaus es el momento más esperado del festival

Brilla Fest vuelve al Centro de Convenciones de Atlixco, el mismo espacio donde nació el Gran Desfile de Nikolaus.

Cada función inicia con un trayecto a bordo del Expreso de Nikolaus, un tren que recorre el parque completo entre luces y decorados, con vagones diseñados para que familias enteras —abuelos, padres, hijos— vivan el recorrido juntos.

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El desfile de Nikolaus nació en el Centro de Convenciones de Atlixco, la misma sede que recupera el festival en su edición 2026. (Facebook/BrillaFest)

El desfile nocturno de Nikolaus es el atractivo central del programa. Se trata de un espectáculo en vivo donde los asistentes pueden acercarse a la figura navideña entre luces, música y decoraciones en movimiento.

El festival lo describe como una tradición que “nos recuerda que la Navidad cobra vida cuando la compartimos con quienes más amamos”.

Pastorela, Túnel Boreal, Bosque Encantado y Jardín de los Deseos completan la experiencia

La Pastorela es una obra de teatro con humor, música y sorpresas pensada para toda la familia.

El Túnel Boreal traslada al visitante a un entorno completamente iluminado donde los sentidos se activan con la ambientación navideña.

El Bosque Encantado funciona con juegos ópticos que generan profundidad tridimensional en figuras y decoraciones.

El Jardín de los Deseos está incluido en los tres niveles de boleto: Clásico, Especial y VIP. (Facebook/BrillaFest)

El Jardín de los Deseos ofrece un recorrido inmersivo con naturaleza, luces y proyecciones especiales que crean un escenario navideño de principio a fin.

Para quienes buscan mayor comodidad, la Zona VIP incluye área de descanso, servicio de alimentos y una copa de vino por persona, todo dentro del mismo recinto.

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El Boleto Clásico cuesta 400 pesos más cargos e incluye entrada general, gradas para el Desfile de Nikolaus, Pastorela y Jardín de los Deseos.

El Boleto Especial, a 660 pesos más cargos, agrega acceso a Zona Central Preferente, Bosque Encantado y Túnel Boreal.

El Boleto VIP, a 1,100 pesos más cargos, suma las primeras dos filas del desfile, paseo en el Expreso Nikolaus y Terraza VIP con copa de vino de cortesía.

Cómo llegar al Centro de Convenciones de Atlixco

El festival se ubica en avenida Nicolás Bravo 411, en el centro de Atlixco, Puebla.

Desde la Ciudad de México, la ruta más directa en automóvil es por la autopista México-Puebla (150D); antes de entrar a la capital poblana, se toma la desviación hacia el Periférico Ecológico en dirección a Cholula y se continúa por la Vía Atlixcáyotl (carretera de cuota 438D).

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El trayecto toma aproximadamente dos horas y media según el aforo vehicular.

El municipio de Atlixco forma parte del programa federal Pueblos Mágicos de México. (Facebook/BrillaFest)

Quienes prefieran el transporte público pueden abordar un autobús desde la Terminal de Autobuses del Sur (Taxqueña) o la TAPO con destino directo a Atlixco.

También es posible viajar hasta la CAPU en Puebla capital y desde ahí tomar una combi o unidad local que llega a Atlixco en aproximadamente 40 minutos.

Atlixco, un Pueblo Mágico que se ilumina cada diciembre

Atlixco es uno de los municipios más visitados de Puebla durante la temporada decembrina.

Además de Brilla Fest y Villa Iluminada, el municipio es reconocido a nivel nacional por su producción de flores de Nochebuena: para 2026 se estima una cosecha de 2.3 millones de plantas, cultivadas por alrededor de 90 productores locales que ofrecen más de 30 variedades en distintos colores y tamaños.

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La temporada de flores de Nochebuena en Atlixco coincide con las fechas de Brilla Fest, entre noviembre y enero. (Facebook/BrillaFest)

La combinación de festivales de luces, tradiciones navideñas y oferta gastronómica convierte a Atlixco en uno de los destinos de invierno con mayor afluencia turística en el centro del país.

El municipio cuenta con hoteles, restaurantes y mercados artesanales en su zona centro, a pocos minutos del Centro de Convenciones donde se realiza el festival.