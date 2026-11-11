México

INE activa ruta para ajustarse al recorte de 6 mmdp en su presupuesto: organización de elecciones y los trabajadores, entre las prioridades

El Instituto Nacional Electoral llevará a cabo la gestión de los próximos comicios, donde se elegirán más de 19 mil cargos públicos

INE activa ruta para ajustarse al recorte de 6 mmdp en su presupuesto. (Foto: X/@C_Humphrey_J)
INE activa ruta para ajustarse al recorte de 6 mmdp en su presupuesto. (Foto: X/@C_Humphrey_J)
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Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto de 47 mil 700 millones de pesos para operar el próximo año, las y los diputados le metieron un recorte de 6 mil millones, mismo que se reasignó a rubros como educación, búsqueda de personas, atención a mujeres y medio ambiente, todo a propuesta de la alianza oficialista y con el respaldo en lo general de Movimiento Ciudadano (MC).

La reducción presupuestal llega en un momento donde el organismo electoral se ve presionado por dos factores:

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  • El escándalo de corrupción que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del Consejo General.
  • Y la demanda de mejores condiciones laborales por parte de los trabajadores de módulos de atención.

¿Qué será prioridad para el INE ante el recorte de 6 mmdp?

Tras la aprobación en lo general y lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027, el INE se quedó con menos recursos para operar en un año donde los comicios llevarán a la renovación de 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales en el país.

La consejera electoral del INE, Carla Humphrey, detalló que luego de la notificación por parte de la Cámara de Diputados, el organismo electoral mantiene dos temas como prioridad para ejercer el presupuesto:

  • Lo comicios de 2027.
  • Las y los trabajadores del Instituto.

Advirtió que el Consejo General iniciará la activación de la “ruta institucional para analizar las alternativas que nos permitan garantizar el cabal cumplimiento de todas las actividades del proceso electoral y que las casillas se instalen el próximo 6 de junio para que las y los mexicanos con derecho a voto, puedan ejercerlo libremente”.

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Carla Humphrey destacó que el INE iniciará la ruta para definir prioridades ante el recorte presupuestal. (Foto: X/@C_Humphrey_J)
Carla Humphrey destacó que el INE iniciará la ruta para definir prioridades ante el recorte presupuestal. (Foto: X/@C_Humphrey_J)

En la Cámara de Diputados todos se fueron contra el INE

Tras el escándalo de Guadalupe Taddei con proveedores que obtuvieron contratos de manera irregular a través de esquemas como empresas fantasma, factureras y subcontratación; los diputados propusieron recortes bajo el argumento de que “no afecta la operación del INE”.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presentó como propuesta final la disminución de seis mil millones de pesos, mismo que permitiría:

  • No pondría en riesgo el ejercicio de las funciones del INE;
  • Continuar con la organización del proceso electoral federal concurrente 2026-2027;
  • Garantizar las prerrogativas de los partidos políticos y el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El proyecto aprobado reorganizó los recursos a otros rubros, como:

  • Educación – 3 mil millones de pesos al programa La Escuela es Nuestra, para mejorar infraestructura, equipamiento y condiciones de los planteles educativos.
  • Medio ambiente – Mil millones de pesos para fortalecer acciones de conservación, protección ambiental, vigilancia y desarrollo sustentable, distribuidos así:
    • 163.2 millones de pesos para el sector central de la SEMARNAT.
    • 189 millones de pesos a la CONANP.
    • 200 millones de pesos a la PROFEPA.
    • 168 millones de pesos a la ASEA.
    • 129.8 millones de pesos a la CONAFOR.
    • 50 millones de pesos al IMTA.
    • 100 millones de pesos al INECC.
  • Búsqueda de personas desaparecidas – 300 millones de pesos para fortalecer subsidios de búsqueda y localización de personas.
  • Infraestructura, comunicaciones y transportes – 700 millones de pesos a la AFAC, para consolidar capacidades operativas, institucionales y de supervisión del sector aeronáutico.
  • Primera infancia – 618 millones de pesos para reforzar becas y apoyos durante los primeros mil días de vida de las infancias.
  • Secretaría de las Mujeres – 362 millones de pesos al programa de atención integral para el bienestar, con el fin de robustecer la autonomía económica de las mujeres.
  • Turismo – 20 millones de pesos para fomento y promoción del turismo.
Diputados se avientan sesión maratónica en discusión del Presupuesto 2027 con más de mil reservas: INE, medicamentos y agua en Jalisco. (Captura de pantalla)
Diputados se avientan sesión maratónica en discusión del Presupuesto 2027 con más de mil reservas: INE, medicamentos y agua en Jalisco. (Captura de pantalla)

Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) votó en contra del proyecto, también presentaron reservas para hacerle otro ajuste al presupuesto y atender el tema de agua en estados como Jalisco, sin embargo, el dictamen ya contemplaba la reasignación de 6 mil 500 millones de pesos para esta problemática.

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