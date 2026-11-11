Camila Fernández comparte lo que significaría ganar un Latin Grammy durante su embarazo: ”Sería un sueño cumplido”

La hija de Alejandro Fernández podría ganar por La Fernández este jueves 12 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Camila Fernández, intérprete mexicana de 28 años, sueña con su primer Latin Grammy por su álbum musical La Fernández mientras atraviesa su segundo embarazo y comparte escenarios con su padre, Alejandro Fernández, una cercanía que ha fortalecido su vínculo personal y artístico de acuerdo a la cantante.

Camila se presentó ayer (miércoles) en los Leading Ladies of Entertainment, llevado a cabo en el MGM Grand Conference Center, de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos para expresar el significado de esta nominación en un breve encuentro con los medios de comunicación.

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“Bueno, representa muchísimo. Es un sueño cumplido, es todo el trabajo invertido, tiempo invertido, esfuerzo, pasión. Es tantas cosas de tanto tiempo que he construido también. Es un reconocimiento nada más para mí, sino que para todos los que están detrás de mí y todos los que formaron también parte de toda mi carrera. Es el cúmulo de muchas cosas, muchas memorias, muchos días de esfuerzo, noches de esfuerzo, de sudor, de lágrimas, de llanto, de todo”, compartió Camila Fernández.

La intérprete compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en la 27.ª edición de los Latin Grammy. La nominación reconoce a La Fernández como un disco en el que profundiza en el mariachi y en los sonidos de la música regional mexicana.Su candidatura es la primera que recibe en la historia del evento más importante de la música Latina.

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La cantante mexicana está nominada por La Fernández (camifdzoficial )

Fernández definió el 2026 como un año de “sorpresas muy bonitas”, marcado por reconocimientos, nuevos proyectos y presentaciones con localidades agotadas. La intérprete festejó haber recibido un Premio Juventud y un Premio Lo Nuestro, además de su primera nominación a los Latin Grammy.

La cantante también destacó el lanzamiento de un álbum junto al compositor Martín Urieta, una colaboración que calificó como “un sueño cumplido”. A ello se sumaron sus conciertos en Guadalajara, ciudad a la que considera su casa y en la Ciudad de México, donde registró sold out.

“Gran año, la verdad es que tuve también mi premio Juventud, mi premio Lo Nuestro, estuve en la televisión, lancé un álbum con Martín Urieta, que también fue un sueño para mí. Tuve sold out en Guadalajara, que es mi casa, en Ciudad de México, unos shows increíbles. Salí nominada y embarazada al mismo tiempo casi, casi. entonces, ha sido un año de sorpresas muy bonitas”, indicó Camila Fernández.

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De igual forma, la artista mexicana agradeció el respaldo de su público ya que el acompañamiento de sus seguidores le ha dado fuerza para transitar esta etapa y celebrar cada uno de sus logros. “Es una parte que la verdad estoy tomando una fuerza muy bonita gracias a la gente que se ha dedicado a estar ahí conmigo. Entonces, es algo que, que le agradezco simplemente al público”, señaló.

El mariachi marca el camino musical de Camila Fernández

La mexicana vive su segundo embarazo. (Instagram)

El álbum La Fernández representa una etapa de reafirmación dentro de la música mexicana. Camila Fernández ha explicado que el proyecto buscó dialogar con la tradición del mariachi sin dejar de lado una mirada generacional y femenina sobre el género. Su vínculo familiar está profundamente relacionado con el repertorio ranchero.

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Camila es hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, dos figuras asociadas a la expansión internacional de la música mexicana en distintas generaciones. Ese origen ha colocado sobre ella una expectativa particular, aunque Camila ha buscado definir su propio lugar como solista. Su nominación al Latin Grammy llega desde un álbum que lleva como título el apellido familiar, pero que está firmado por ella.

Fernández aseguró que el respaldo del público le confirma que el esfuerzo detrás de su carrera musical ha dado frutos y cómo ha sabido conectar con su público, algo que desea mantener con el paso del tiempo para que, al momento de nacer, su hija se sienta orgullosa de ella.

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mientras hablaba de los avances que ha tenido en su carrera. Siento que todo mi trabajo ha valido la pena, porque justo trabajo para que ese tipo de cosas sucedan. Estoy feliz a veces no me la creo que estoy, por ejemplo, en mis mismos shows me di cuenta que ya la gente se sabía hasta las nuevas canciones y me impactó. Son cositas que me hacen más grande el corazón, que espero que mi hija también algún día esté orgullosa de mí“, expresó.

Una nominación a los Latin Grammy que reúne trabajo, familia y maternidad

La mexicana podría obtener el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. (Instagram: @camifdzoficial)

Para Camila Fernández, la posibilidad de ganar el Latin Grammy rebasa el resultado de una noche. La cantante mexicana lo asocia con “muchas memorias, muchos días de esfuerzo, noches de esfuerzo, de sudor, de lágrimas, de llanto, de todo”. La frase resume una etapa en la que su carrera, su familia y el embarazo avanzan en paralelo.

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Fernández ha dicho que, si recibiera el premio, pensaría en las personas que participaron en el desarrollo de su música y en quienes la han acompañado desde sus primeros pasos. La candidatura de La Fernández le permite competir por primera vez en los Latin Grammy dentro de la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. El resultado definirá si ese primer registro en la Academia Latina se transforma también en su primer gramófono.

La gala de los Latin Grammy 2026 se realizará este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada. La ceremonia se transmitirá en vivo a partir de las 19:00 horas. (tiempo del centro de la República Mexicana) y se podrá sintonizar por el canal de TNT en televisión de paga y por HBO Max en servicio de streaming.

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