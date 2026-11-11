Quién es Daira Martínez Mejía, la niña prodigio de México que a sus nueve años es científica y autora de cinco libros

He buscado fomentar la ciencia, llevar a más personas a entregar su disciplina, su amor por la ciencia, todo ello a través del proyecto Fénix (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Daira Martínez es una estudiante queretana de 9 años que estuvo presente en la Ciudad de México para el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, donde compartió una bonita trayectoria que incluye cinco libros, 47 conferencias y proyectos sobre astronautas análogos.

Frente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y autoridades capitalinas, Daira Martínez expuso sus trabajos de divulgación científica, su interés por la exploración espacial y su intención de acercar el conocimiento a miles de estudiantes, a través de un mensaje inspiracional que ayuda a la gente a “pensar en grande” sin que los límites sea un impedimento para cumplir sus sueños.

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“Soy un sueño que se construye cada día. Una niña que piensa en grande y comienza en pequeño, que busca aportar al cuerpo del conocimiento de forma sólida y desde la ciencia bien hecha, anticipar y resolver los retos que enfrentamos, no solo como humanidad, sino comprendiendo que somos parte de un ecosistema integral que busca llevar luz y mostrar la historia tal como ocurrió, rompiendo paradigmas y falsas posturas, buscando que la ciencia y el conocimiento estén al alcance de todos”, declaró.

La joven científica compartió que tres de sus cinco libros publicados ya están impresos y “han cruzado fronteras”. Su capacidad para dar conferencias la consagraron como la más joven en presentarse en el emblemático Castillo de Chapultepec, así como en el Universum y la Agencia Espacial Mexicana. Daira hace valer sus altas capacidades intelectuales para querer construir un nuevo proyecto para contribuir a la formación de astronautas análogos “sin que las condiciones económicas sean un impedimento”.

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Compartió su trayectoria en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencia 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estoy en la búsqueda de un nuevo proyecto para transformar astronautas análogos sin que sufran por condiciones económicas. Como parte de mi carrera como astronauta análogo, he tenido la oportunidad de ascender en condiciones extremas el Nevado de Toluca, publicar artículos acerca de los astronautas análogos, participar en un proyecto de la Agencia Espacial Europea para formar astronautas análogos, lo cual es maravilloso”, expresó.

La propuesta de Daira Martínez Mejía busca que la posibilidad de acercarse a la ciencia espacial no dependa exclusivamente de la capacidad de pago de una familia, ya que para la niña científica, el talento, la disciplina y el interés deben tener un lugar en la construcción de oportunidades educativas. Esa premisa se traduce en actividades de divulgación y en el interés por abrir rutas de formación para niñas, niños y jóvenes mexicanos.

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“La palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. He buscado fomentar la ciencia, llevar a más personas a entregar su disciplina, su amor por la ciencia, todo ello a través del proyecto Fénix, tener la oportunidad de seguir difundiendo, divulgando la ciencia y recordando que solo el digno es libertad o que hay que salir a conquistarla cada día. Por su atención. Gracias”, concluyó Daira Martínez.

Originaria de Querétaro, Daira Martínez Mejía estudia en la Universidad América Latina. A sus 9 años ha publicado cinco libros, tres de ellos dieron el salto hacia los países extranjeros. Suma 47 conferencias y registra doce artículos publicados. Su misión es impulsa proyectos de divulgación científica y tratar de formar astronautas análogos sin que el dinero limite el acceso a la ciencia.

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Daira Martínez recibe nominación internacional por su proyecto de divulgación científica

Nació en Querétaro y sueña en conquistar el espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mexicana, Daira Martínez Mejía, fue nominada a los Latin American Leaders Awards 2026, organizados por Pro-Latam, en la categoría Mujeres Auténticas de América Latina. El reconocimiento destaca su trabajo al frente del Proyecto Fénix, con el que promueve la divulgación científica entre niñas, niños y jóvenes mexicanos, con énfasis en que las limitaciones económicas no definan quién puede acceder a oportunidades de aprendizaje.

De acuerdo con el perfil publicado por los organizadores, la estudiante queretana aparece en el primer lugar del ranking de su categoría, aunque el resultado definitivo se anunciará próximamente. La ceremonia está programada del 2 al 4 de diciembre de 2026 en Viena, Austria.

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En ese mismo tenor, el viaje tendría un sentido académico para Daira Martínez. La niña genio también ha expresado su interés por profundizar en sus investigaciones históricas sobre Maximiliano de Habsburgo y Carlota, figuras vinculadas con la historia de México y Austria.

La nominación a los Latin American Leaders Awards reconoce su corta trayectoria como una de las principales promesas de México. Su trabajo combina divulgación científica, investigación histórica y proyectos vinculados con la formación de astronautas análogos. Su presencia en la lista de aspirantes coloca su trabajo ante una plataforma internacional.

Claudia Sheinbaum reconoce la trayectoria científica de Daira Martínez

Una composición gráfica reúne el saludo de Claudia Sheinbaum a una menor y a un estudiante del CETIS 71 junto a sus galardones académicos. (Presidencia )

Frente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, la pequeña Daira Martínez compartió su trayectoria como autora, divulgadora científica y astronauta análoga. Tras su mensaje emitido durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, la mandataria reconoció y abrazó a la estudiante queretana y la imagen giró alrededor de las redes sociales.

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Daira habló de sus cinco libros, sus 47 conferencias y su proyecto para formar astronautas análogos sin que la falta de dinero limite el acceso. Durante el evento, Claudia Sheinbaum anunció un fondo inicial de 100 millones de pesos para proyectos científicos de estudiantes, además de una convocatoria permanente para apoyar a quienes requieran recursos para competir en certámenes nacionales e internacionales.

La participación de Daira Martínez Mejía en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026 colocó su trabajo ante autoridades, estudiantes y docentes mexicanos. Con 9 años, la niña científica mantiene su interés por la divulgación, la investigación histórica y la exploración espacial, mientras se prepara para viajar a Viena como nominada a los Latin American Leaders Awards 2026.

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