México Deportes

Camila Zamorano vs. Brenda Balderas EN VIVO: cómo, cuándo y dónde ver la pelea por el campeonato del CMB

La pelea por el cinturón verde y oro fue anunciada como parte de la 64.ª Convención Anual del CMB

Camila “La Magnífica” Zamorano defenderá el título mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Brenda “Hormiguita” Balderas (CMB)
Camila “La Magnífica” Zamorano defenderá el título mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Brenda “Hormiguita” Balderas (CMB)
Guardar

Camila “La Magnífica” Zamorano defenderá el título mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Brenda “Hormiguita” Balderas en una función prevista para el 12 de octubre de 2026 en Acapulco.

La pelea por el cinturón verde y oro fue anunciada como parte de la 64.ª Convención Anual del CMB. El combate tendrá lugar en la Arena GNP de Acapulco, comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en vivo de ESPN KnockOut.

PUBLICIDAD

  • Día: jueves 12 de octubre de 2026.
  • Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Sede: Arena GNP de Acapulco
  • Transmisión: ESPN KnockOut
Pese a su juventud, ya cuenta con experiencia en el ámbito profesional.
Pese a su juventud, ya cuenta con experiencia en el ámbito profesional. (IG Camila Zamorano)

Zamorano llegará a la contienda con 18 años y un registro invicto de 15 triunfos, uno de ellos por nocaut. La boxeadora pondrá en juego su condición de campeona mundial más joven y realizará la cuarta defensa de su corona.

Balderas será la retadora en la división de peso átomo. La pugilista afrontará el desafío con una marca de nueve victorias, nueve derrotas, dos empates y cuatro nocauts.

Pantera Nery protagonizará la pelea coestelar

La cartelera también incluirá la participación de Luis “Pantera” Nery, dos veces campeón mundial. El mexicano competirá en peso supergallo frente al filipino Sem Japhet Enano.

Nery subirá al ring con 37 victorias, tres derrotas y 28 nocauts. Su rival, por su parte, posee un récord de nueve triunfos, dos caídas y cuatro definiciones antes del límite.

PUBLICIDAD

Nery enfrentará a Naoya Inoue por los cinturones de peso supergallo.
El boxeador mexicano podría convertirse en campeón indiscutido en 2024. Crédito: IG/@thetencount

La función contempla además otros combates de respaldo, que acompañarán la defensa de Zamorano y la pelea coestelar del excampeón mundial mexicano.

El noviazgo entre Zamorano y Santa Fe Klan

El noviazgo entre Camila Zamorano y Santa Fe Klan quedó bajo los reflectores antes de la pelea de la boxeadora. El cantante viajó a Acapulco para acompañarla durante la recta final de su preparación.

La joven pugilista publicó esta foto en compañía del rapero.
La joven pugilista publicó esta foto en compañía del rapero. (IG Camila Zamorano)

La presencia del intérprete de “Debo entender” ocurrió mientras Zamorano concentró su atención en el compromiso deportivo. La boxeadora mantuvo el ritmo de entrenamiento previo a subir al ring, con el respaldo de su pareja fuera del gimnasio.

Una mujer joven con un gran ramo de rosas rojas es besada en la mejilla por un hombre. Al fondo, una imagen religiosa y dos cinturones de boxeo
El rapero compartió la foto en su perfil de Instagram. (@santa_fe_klan_473) (Instagram)

La relación entre ambos también acercó al artista a la actividad boxística de la guerrerense. Santa Fe Klan acompañó a Zamorano en Acapulco y siguió de cerca una etapa de preparación rumbo a su pelea.

Zamorano llegó al combate con la atención puesta en su desempeño y con el apoyo del cantante. La visita de Santa Fe Klan sumó un componente personal a los días previos de la boxeadora, quien enfrentó un nuevo reto sobre el ring.

Temas Relacionados

Camila ZamoranoCamila “La Magnífica” ZamoranoBrenda BalderasBoxeoCMBmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Las lesiones vitalicias que podrían condenar al R2 tras su captura: aún se reporta grave tras una herida de bala en el abdomen

El líder de Los Rs también sufrió fracturas en el antebrazo derecho y el fémur izquierdo durante el operativo de la Marina en Zapopan; el periodista Óscar Balderas explicó cómo las secuelas de un enfrentamiento pueden convertirse en una condena de por vida para los integrantes del crimen organizado

Las lesiones vitalicias que podrían condenar al R2 tras su captura: aún se reporta grave tras una herida de bala en el abdomen

SOMOS formaliza denuncia contra Claudia Sheinbaum y acusa injerencia presidencial rumbo a 2027: “Saque las manos de las elecciones”

El partido de oposición anunció que también denunciaría a otros integrantes del gobierno federal

SOMOS formaliza denuncia contra Claudia Sheinbaum y acusa injerencia presidencial rumbo a 2027: “Saque las manos de las elecciones”

México lidera el abandono de perros y gatos en América Latina: UNAM pide reconocer a los animales como seres sintientes

La académica de la máxima casa de estudios, Aida del Carmen San Vicente, advierte enfermedades zoonóticas y agresiones a transeúntes derivadas del abandono animal en el territorio nacional

México lidera el abandono de perros y gatos en América Latina: UNAM pide reconocer a los animales como seres sintientes

Rels B anuncia conciertos en la Ciudad de México: fechas, preventa y sede

El español prepara un espectáculo de dos horas y media con 42 canciones y apuesta por reencontrarse con sus seguidores mexicanos en un formato más cercano

Rels B anuncia conciertos en la Ciudad de México: fechas, preventa y sede
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

Las lesiones vitalicias que podrían condenar al R2 tras su captura: aún se reporta grave tras una herida de bala en el abdomen

De dirigir centros de lavado de dinero al secuestro de migrantes: así operaba “Beto Leyva”, cercano a “La Rana” y “El Aquiles” del CDS

Capturan en Tijuana a “Beto Leyva”, coordinador del tráfico de personas hacia EEUU para el Cártel de Sinaloa

De operadores a mandos regionales: así se posicionaron Los Rs dentro del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Rels B anuncia conciertos en la Ciudad de México: fechas, preventa y sede

Rels B anuncia conciertos en la Ciudad de México: fechas, preventa y sede

La Feria del Frijol vuelve a Los Pinos con antojitos, música en vivo y proyecciones gratis

Kenia Os sale en contra de los actos transfobicos que famosos de La Mansión VIP le estarían haciendo a La Cukis

Christian Nodal bloquea a su club de fans y explica la razón

Quién es la mexicana que enamoró a Jordi Wild, el famoso presentador español que fue plantado por Santiago Abascal

DEPORTES

NBA ve en el mercado mexicano una oportunidad inmejorable para expandirse internacionalmente

NBA ve en el mercado mexicano una oportunidad inmejorable para expandirse internacionalmente

¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez? Dos reconocidos pugilistas internacionales ya alzan la mano

Jorge Martínez sube al podio dentro del taekwondo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Rafa Márquez rompe con la base de Javier Aguirre: los mundialistas que ya no tienen lugar en la Selección Mexicana

Precios del GP de México 2027 reportan un incremento significativo respecto a la edición de este año