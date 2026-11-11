Camila Zamorano vs. Brenda Balderas EN VIVO: cómo, cuándo y dónde ver la pelea por el campeonato del CMB

Camila “La Magnífica” Zamorano defenderá el título mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Brenda “Hormiguita” Balderas (CMB)

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Camila “La Magnífica” Zamorano defenderá el título mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Brenda “Hormiguita” Balderas en una función prevista para el 12 de octubre de 2026 en Acapulco.

La pelea por el cinturón verde y oro fue anunciada como parte de la 64.ª Convención Anual del CMB. El combate tendrá lugar en la Arena GNP de Acapulco, comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en vivo de ESPN KnockOut.

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Día: jueves 12 de octubre de 2026.

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Arena GNP de Acapulco

Transmisión: ESPN KnockOut

Pese a su juventud, ya cuenta con experiencia en el ámbito profesional. (IG Camila Zamorano)

Zamorano llegará a la contienda con 18 años y un registro invicto de 15 triunfos, uno de ellos por nocaut. La boxeadora pondrá en juego su condición de campeona mundial más joven y realizará la cuarta defensa de su corona.

Balderas será la retadora en la división de peso átomo. La pugilista afrontará el desafío con una marca de nueve victorias, nueve derrotas, dos empates y cuatro nocauts.

Pantera Nery protagonizará la pelea coestelar

La cartelera también incluirá la participación de Luis “Pantera” Nery, dos veces campeón mundial. El mexicano competirá en peso supergallo frente al filipino Sem Japhet Enano.

Nery subirá al ring con 37 victorias, tres derrotas y 28 nocauts. Su rival, por su parte, posee un récord de nueve triunfos, dos caídas y cuatro definiciones antes del límite.

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El boxeador mexicano podría convertirse en campeón indiscutido en 2024. Crédito: IG/@thetencount

La función contempla además otros combates de respaldo, que acompañarán la defensa de Zamorano y la pelea coestelar del excampeón mundial mexicano.

El noviazgo entre Zamorano y Santa Fe Klan

El noviazgo entre Camila Zamorano y Santa Fe Klan quedó bajo los reflectores antes de la pelea de la boxeadora. El cantante viajó a Acapulco para acompañarla durante la recta final de su preparación.

La joven pugilista publicó esta foto en compañía del rapero. (IG Camila Zamorano)

La presencia del intérprete de “Debo entender” ocurrió mientras Zamorano concentró su atención en el compromiso deportivo. La boxeadora mantuvo el ritmo de entrenamiento previo a subir al ring, con el respaldo de su pareja fuera del gimnasio.

El rapero compartió la foto en su perfil de Instagram. (@santa_fe_klan_473) (Instagram)

La relación entre ambos también acercó al artista a la actividad boxística de la guerrerense. Santa Fe Klan acompañó a Zamorano en Acapulco y siguió de cerca una etapa de preparación rumbo a su pelea.

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Zamorano llegó al combate con la atención puesta en su desempeño y con el apoyo del cantante. La visita de Santa Fe Klan sumó un componente personal a los días previos de la boxeadora, quien enfrentó un nuevo reto sobre el ring.