México Deportes

Irma “Torbellino” García: de inspectora policial en la PBI a coronarse como campeona mundial unificada

La mexicana de 45 años derrotó a Nataly Delgado para reunir las coronas de la Federación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo

La inspectora de la Policía Bancaria e Industrial se impuso a la panameña por decisión unánime en Arlington y ahora extiende su reinado. (Crédito: SSC)
La inspectora de la Policía Bancaria e Industrial se impuso a la panameña por decisión unánime en Arlington y ahora extiende su reinado. (Crédito: SSC)
Guardar

A los 45 años, Irma “Torbellino” García volvió a instalar su nombre en una de las noches memorables del boxeo mexicano.

La inspectora de la Policía Bancaria e Industrial dejó el uniforme, subió al ring en Texas y derrotó a Nataly Delgado para reunir dos cinturones mundiales de peso supermosca.

PUBLICIDAD

Irma “Torbellino” García venció a Nataly Delgado en Texas para reunir dos campeonatos mundiales de peso supermosca. (Crédito: SSC)

Cuando las luces del College Park Center se apagaron y el público esperaba el veredicto, la mexicana tenía la mirada puesta en las tarjetas.

Los jueces coincidieron con un 97-92 a su favor y “Torbellino” recibió la faja de la Federación Internacional de Boxeo, que se unió al cinturón de la FIB que ya llevaba consigo.

El sexto asalto cambió la pelea para Irma García

La unificación enfrentó a dos campeonas de las 115 libras. García expuso el título de la FIB, mientras la panameña Nataly Delgado, de 32 años, puso sobre la mesa la corona de la AMB en el College Park Center.

  • Desde el inicio, Irma García se mostró paciente. No buscó una guerra de golpes desde el primer campanazo; prefirió estudiar los desplazamientos de Delgado y esperar el momento para acercarse con su guardia zurda.
  • La mexicana comenzó a ganar terreno desde el tercer asalto. Sus combinaciones de izquierda encontraron huecos y obligaron a Nataly a retroceder, aunque la panameña respondió con movilidad y buscó mantener el combate a distancia.
  • El episodio que marcó la pelea llegó en el sexto round. Delgado terminó en la lona durante un intercambio y la réferi decretó una caída oficial, pese a que la pugilista panameña consideró que había perdido el equilibrio.
La réferi determinó una caída oficial de Nataly Delgado en el sexto asalto. El resultado deja el registro de García en 27 victorias, cinco derrotas, un empate y seis nocauts. (Crédito: SSC)
La réferi determinó una caída oficial de Nataly Delgado en el sexto asalto. El resultado deja el registro de García en 27 victorias, cinco derrotas, un empate y seis nocauts. (Crédito: SSC)

De esta manera, Nataly Delgado resistió hasta el final, pero la noche ya tenía dueña. Con cada tarjeta marcada 97-92, “Torbellino” García selló una pelea que construyó round a round y dejó el ring de Arlington con la segunda corona sobre los hombros.

PUBLICIDAD

Del uniforme de la PBI a conquistar en el ring dos coronas mundiales

Lejos de las funciones de boxeo, García trabaja como inspectora de la PBI, corporación adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Su día a día combina responsabilidades de seguridad con entrenamientos, campamentos y compromisos deportivos.

  • La preparación de una pelea mundial exige sesiones de gimnasio, control de peso, recuperación física y estudio de la rival. Irma debe acomodar esa exigencia a una vida profesional que también transcurre fuera del cuadrilátero.
  • La boxeadora también cuenta con formación como abogada, otra faceta de una trayectoria que escapa a la imagen habitual de una atleta concentrada exclusivamente en el deporte.
  • En Arlington, las dos partes de su vida se encontraron bajo las luces del ring: la inspectora que cumple funciones en la PBI salió convertida en campeona unificada. Entre la placa y los guantes, Irma García volvió a demostrar que su carrera todavía guarda noches de campeonato.
La PBI y la Secretaría de Seguridad Ciudadana celebraron la coronación unificada de la boxeadora capitalina. (Crédito: SSC)
La PBI y la Secretaría de Seguridad Ciudadana celebraron la coronación unificada de la boxeadora capitalina. (Crédito: SSC)

El triunfo fue celebrado por la PBI y la SSC, que destacaron su recorrido dentro de la corporación. Así, la imagen de la campeona con las fajas de la FIB y la AMB unió sus dos mundos: el de la placa y el de los guantes.

La segunda corona amplía el recorrido de “Torbellino”

La pelea ante Delgado representó el triunfo número 27 de Irma García como profesional. Su historial quedó en 27 victorias, cinco derrotas, un empate y seis nocauts, números que reflejan una carrera larga dentro de una categoría marcada por la velocidad y la exigencia física.

  • Irma conquistó el cinturón de la FIB en noviembre de 2023, cuando derrotó a Stephanie Silva. Ese campeonato la llevó a una nueva etapa, con defensas y rivales de distintos países.
  • En abril de 2026, la mexicana defendió su corona en Londres ante la británica Emma Dolan. Aquella vez ganó por nocaut técnico y mantuvo el título que más tarde puso en juego frente a Delgado.
  • Con la faja de la AMB en sus manos, la boxeadora mexicana suma dos organismos mundiales en peso supermosca. La panameña, por su parte, dejó su marca en 21 victorias, ocho derrotas, dos empates y cinco nocauts.
La monarca de la FIB conquistó el cetro frente a Stephanie Silva y lo defendió en Londres ante Emma Dolan. Reuters/Andrew Couldridge
La monarca de la FIB conquistó el cetro frente a Stephanie Silva y lo defendió en Londres ante Emma Dolan. Reuters/Andrew Couldridge

El sonido final en Texas encontró a Irma “Torbellino” García con los brazos levantados y dos cinturones sobre los hombros. La inspectora de la PBI regresó de Arlington como campeona unificada, tras una noche en la que el ring confirmó la vigencia de una carrera que no para de crecer.

Temas Relacionados

Irma GarcíaBoxeoCampeonato mundialPolicía CDMXPIBSSCmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Legisladoras de Movimiento Ciudadano solicitan a la Fiscalía de Morelos que concluyan las indagatorias contra Cuauhtémoc Blanco

Como el diputado federal por Morena cuenta con fuero constitucional se ve complicado que una acción legal proceda en su contra en estos momentos

Legisladoras de Movimiento Ciudadano solicitan a la Fiscalía de Morelos que concluyan las indagatorias contra Cuauhtémoc Blanco

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre: abren circulación en carretera México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre: abren circulación en carretera México-Puebla

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Sigue en vivo con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Edgar Vázquez, alias “El General”, usaba palabras clave para pasar controles de seguridad y sobornaba a funcionarios mexicanos, revela EEUU

Los códigos que Edgar Aaron Vázquez entregaba a sus transportistas cambiaban a diario

Edgar Vázquez, alias “El General”, usaba palabras clave para pasar controles de seguridad y sobornaba a funcionarios mexicanos, revela EEUU

Cuatro ejercicios para fortalecer el suelo pélvico después de los 40 y controlar los escapes de orina

El entrenamiento con contracciones lentas, rápidas, funcionales y anticipadas permite trabajar el suelo pélvico y ayudar a recuperar el control de la vejiga

Cuatro ejercicios para fortalecer el suelo pélvico después de los 40 y controlar los escapes de orina
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Edgar Vázquez, alias “El General”, usaba palabras clave para pasar controles de seguridad y sobornaba a funcionarios mexicanos, revela EEUU

CJNG: juez concede al “R2” la suspensión provisional contra su posible extradición a EEUU

Capturan a “El Wicho” de Los Chapitos: operador vinculado al secuestro de los diez mineros de Concordia

Matan a excomisario regional de Seguridad de Uruapan, que fue retirado del cargo por muerte de seis personas

ENTRETENIMIENTO

De Wildwood a Transformers Uno: las películas animadas que modificaron su doblaje por el rechazo del público

De Wildwood a Transformers Uno: las películas animadas que modificaron su doblaje por el rechazo del público

Alejandra Guzmán cancela concierto y se frustra su regreso a Veracruz tras desacuerdo con el promotor

Quién es Renata Notni, la supuesta nueva novia del ex multimillonario de Belinda y Emma Watson

Qué le pasó a Carlos Rivera: el cantante reaparece y aclara los rumores sobre sus problemas de salud

Dani Flow desmiente pacto con HotSpanish tras abandonar La Mansión VIP 2 y revela cuánto cobró por participar

DEPORTES

Pitbull Cruz olvida a Ryan García: va por campeonato absoluto del CMB ante Dalton Smith

Pitbull Cruz olvida a Ryan García: va por campeonato absoluto del CMB ante Dalton Smith

Canelo Álvarez le obsequia inesperado detalle a Josh Allen, jugador de los Bills, tras brillar en el Monday Night Football

Checo Pérez vuelve a Las Vegas, el circuito donde vivió su mejor momento como piloto de F1

EEUU acusa a exportero de la Liga MX por liderar red internacional de tráfico de relojes de lujo falsificados, valuados en 5.4 millones de dólares

Rey Mysterio recluta a Penta Zero Miedo para México en WWE Survivor Series 2026: Cody Rhodes agrega a CM Punk para EEUU