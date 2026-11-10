Así presumían Ibarreche y Macarena García su doblaje en Wildwood antes de regrabaciones

Imagem Films México confirma un nuevo doblaje al español latino de la película Wildwood: El bosque salvaje para noviembre de 2026. (Instagram / LAIKA Studios)

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Este 10 de noviembre, Imagem Films México confirmó oficialmente que Wildwood: El bosque salvaje contará con un nuevo doblaje al español latino disponible en cines a partir del jueves 12 de noviembre de 2026. El anuncio llegó menos de dos semanas después del estreno.

En su comunicado, la distribuidora indicó que la decisión responde a su compromiso de escuchar a los espectadores. También dejó claro que la nueva grabación no pretende desacreditar el trabajo anterior: “La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior”, señaló la compañía, que acompañó el mensaje con el hashtag #ValoramosTodasLasVoces.

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La distribuidora defendió la primera versión y aclaró que se realizó conforme a los estándares creativos establecidos, con aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica.

Esto es lo que pensaban las voces originales de su trabajo en Wildwood

La contratación de celebridades de internet y espectáculos para los personajes centrales despierta críticas de los espectadores. (Instagram / LAIKA Studios)

En una conferencia de prensa previa a la controversia, Macarena García contó que llevar su voz a un personaje animado era una meta que había buscado durante años. “Hacer doblaje siempre ha sido un sueño muy grande en mi vida y siempre era algo como que yo pedía mucho y le decía a mi agencia: ‘Por favor, quiero hacer doblaje’”, dijo la actriz. Había intentado dar ese paso en otras ocasiones, pero algo lo impedía.

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La llamada llegó cuando menos lo esperaba. “De pronto llegan a decirme: ‘Oye, pues quieren que hagas el doblaje de una película de Laika’”, recordó García. Declaró que era fanática del estudio detrás de Coraline y del formato stop motion, y que su respuesta fue inmediata.

Lo que siguió al entusiasmo fue una mezcla de emoción y terror. “Al día siguiente sale el anuncio y yo en ese momento me sentí aterrada, con muchísimo miedo”, confesó. Describió ese instante como el punto en que la decisión dejó de ser abstracta: era real y no había marcha atrás.

“Me entregué a vivir algo muy nuevo”: así narró Macarena García su proceso dentro de la cabina

Macarena García prestó su voz al personaje principal de Prue McKeel en la producción del estudio Laika. (Instagram / LAIKA Studios)

Ante esa presión, Macarena García optó por dejarse guiar. “Me entregué como a vivir algo muy nuevo, algo por primera vez, como a sentir ese miedo y ese nervio de no conocer y de dejarme llevar por los expertos”, explicó. Señaló que los profesionales que la acompañaron en cabina le brindaron paciencia y orientación durante todo el proceso.

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García interpretó a Prue McKeel, la protagonista de la película. Su participación, junto a la de Javier Ibarreche y Natalia Téllez, quedó englobada bajo la práctica conocida como star talents: la contratación de figuras reconocidas del espectáculo o las redes sociales para dar voz a personajes animados.

Esa práctica fue precisamente el eje de las críticas que el doblaje recibió tras el estreno del 29 de octubre en México. Espectadores señalaron falta de expresividad en algunas interpretaciones y cuestionaron que la película animada del estudio detrás de Coraline mereciera voces de actores especializados.

Ibarreche distinguió dos mundos dentro del film y habló del reto expresivo

El público cuestionó las interpretaciones de Macarena García, Natalia Téllez y el comediante, además de impulsar una solicitud para sustituir las voces protagonistas de la cinta. (Especial)

Javier Ibarreche, quien prestó su voz a Brendan, el Rey Bandido, ofreció su propia lectura sobre los contrastes visuales y actorales dentro de la película. Señaló que las escenas situadas en Portland, en el mundo exterior al bosque, presentan un registro particular: personajes aterrizados, sin exageración de caricatura, que se mueven dentro de la cotidianidad de una ciudad contemporánea.

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“Ves personajes que no están en tono de caricatura, que están simplemente con su normalidad, pero los matices que hay, expresiones faciales, con esta película ese nivel de detalle está rico”, dijo Ibarreche. Para él, ese cuidado visual convierte la actuación de voz en un ejercicio más contenido y, paradójicamente, más exigente.

El reto, según explicó, está en que la única herramienta disponible es la voz. “Al final sólo te expresas con la voz, pero sí hay un tono bien diferente en las películas que hace Laika”, afirmó. Con esa observación marcó la distancia entre el estudio y otras producciones animadas: el detalle artesanal del stop motion pone la actuación bajo un escrutinio distinto.

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La petición en Change.org y la respuesta pública de Ibarreche

La compañía reveló que habrá opciones en las voces de doblaje. (LAIKA)

El descontento de una parte del público no se quedó en comentarios sueltos. Una petición en Change.org, impulsada por Stefanny Alanis, pidió a LAIKA Studios y a la distribuidora realizar un nuevo doblaje con actores de trayectoria en la industria. La petición acumuló respaldo suficiente para que la conversación escalara más allá de las redes.

Ibarreche respondió a través de sus propias plataformas. Reconoció que el resultado no convenció a una parte de los espectadores, aunque defendió su decisión. “No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”, escribió. Admitió que, según lo que leyó y escuchó durante los días de controversia, su interpretación no estuvo a la altura de lo que se esperaba.

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El creador de contenido también cuestionó qué había fallado en su trabajo y reconoció el derecho del público a expresar su descontento. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre las oportunidades que las producciones ofrecen a figuras de internet frente a actores profesionales que llevan años especializándose en el género.