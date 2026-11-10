México

Capturan a “El Wicho” de Los Chapitos: operador vinculado al secuestro de los diez mineros de Concordia

El detenido es señalado como parte de la célula criminal dirigida por “El Casco” o “El 81”, jefe de plaza de la facción Los Chapitos en el sur de Sinaloa

"El Wicho", operador de Los Chapitos detenido en Sinaloa. Crédito: Redes Sociales
"El Wicho", operador de Los Chapitos detenido en Sinaloa. Crédito: Redes Sociales
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Autoridades federales capturaron en el municipio de Concordia, Sinaloa, a Mauricio “N”, alias “El Wicho” o “El Chigüil”, durante un operativo realizado el pasado domingo 8 de noviembre. El detenido formaba parte del aparato operativo de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, jefe de plaza de la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, en esa región, y quedó señalado por su presunta participación en la desaparición de 10 mineros ocurrido el 23 de enero en ese mismo municipio.

La captura se sumó a una serie de golpes recientes contra la misma estructura criminal, enmarcados en la investigación por la desaparición y el asesinato del grupo de trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. A casi 10 meses del hecho, nueve de las víctimas ya han sido identificadas tras localizar los cuerpos en fosas clandestinas, mientras que el ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez es el único integrante del grupo sin localizar.

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Entre las capturas relevantes del caso figuran “El Talibán”, capturado el 17 de octubre en Mazatlán, y “El Gabito”, hermano de “El Casco”, aprehendido el 1 de junio en El Rosario.

Armamento y un vehículo quedaron bajo resguardo tras la captura

Según reportes, el operativo contra “El Wicho” se originó en labores de inteligencia militar que derivaron en su ubicación y aprehensión en flagrancia. Tropas del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional participaron en la acción, que contó con el respaldo del Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC.

Como resultado del procedimiento, las autoridades le retiraron a Mauricio “N” dos armas largas, 87 cartuchos útiles, un par de cargadores y un automóvil que portaba al momento de su localización. Según imágenes reveladas tras el arresto, se trataba de un sedán.

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“El Wicho” quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, instancia encargada de definir su situación jurídica. Su caída se produjo semanas después de que la misma estructura sufriera otros dos golpes.

La red de “El Casco 81” se fue desmantelando tras el secuestro de los mineros

El 16 y 17 de octubre, un despliegue del Ejército y la Guardia Nacional terminó con la detención de Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, en Mazatlán, además de cuatro hombres más que integraban el círculo de seguridad de “El Casco 81” en El Rosario. Según reportó la Secretaría de la Defensa Nacional, “El Talibán” respondía directamente a Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, otro operador señalado como jefe regional de Los Chapitos en la zona.

Previamente, el 8 de septiembre, cayeron Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco”, y Milton Yair “N”, ambos ubicados como parte de una célula subordinada al mismo mando. Fuerzas Especiales del Ejército los localizaron mediante patrullajes en Concordia y les aseguraron armamento largo junto con equipo táctico. Los dos sujetos junto con “El Talibán” han sido señalados como presuntos participes en el crimen contra los trabajadores.

Sin embargo, el primer golpe de fondo contra el clan ocurrió el 1 de junio, cuando cayó Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, hermano de “El Casco 81”.

Detienen a El Gabito o El 80 en Mazatlán, operador de Los Chapitos. (Tomada de @crux1469)
Detienen a El Gabito o El 80 en Mazatlán, operador de Los Chapitos. (Tomada de @crux1469)

El comunicado castrense vinculó a “El Gabito” como colaborador cercano de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y le atribuyó carpetas de investigación por secuestro, extorsión y homicidio.

Otro de sus hermanos, Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, murió el 8 de octubre en una riña armada dentro del penal “El Castillo” de Mazatlán, mientras un tercero, José Luis Martínez Larios, alias “El Monstruo”, había fallecido en 2015 en un ataque armado.

Un operativo de la Marina desplegado en julio en Chametla y Agua Verde no logró ubicar a “El Casco”.

Con la muerte de “El Owen” y la captura de “El Gabito”, “El Casco” quedó como el último operador activo del grupo conocido como “Los Hermanos Martínez”, el cual opera bajo órdenes de Los Chapitos.

Las familias de las víctimas reclamaron respuestas sobre el minero sin hallar

Tras la detención de “El Talibán” y su célula, los abogados de las familias de los mineros promovieron ante un juez federal del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte una solicitud de audiencia de control. Con ella buscaron que la autoridad judicial revisara omisiones y negligencias atribuidas al Ministerio Público durante la investigación.

Los representantes legales pidieron al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, y a la fiscal general Ernestina Godoy, redoblar esfuerzos para obtener testimonios de los detenidos que ayudaran a esclarecer los hechos.

Con al menos 11 personas aprehendidas hasta ese momento por el caso, consideraron inverosímil que las autoridades no contaran con mayor información sobre lo ocurrido el día del secuestro.

Mineros de Concordia desaparecidos
Antonio Esparza es el único minero sin localizar hasta el momento. Foto: Especial

El reclamo se centró en el paradero del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, único trabajador de los 10 que no había sido localizado desde enero. Las familias señalaron que las autoridades no precisaron si alguno de los detenidos aportó datos sobre su ubicación durante los interrogatorios.

Los abogados exigieron además que Vizsla Silver entregara documentos, bitácoras, protocolos de riesgo, registros de GPS y grabaciones de las cámaras de vigilancia del campamento La Clementina, en Pánuco, donde ocurrió el secuestro. La empresa canadiense no había comparecido para entregar esos elementos en los términos solicitados por la investigación.

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