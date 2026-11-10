Alejandra Guzmán cancela concierto y se frustra su regreso a Veracruz tras desacuerdo con el promotor

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Alejandra Guzmán cancela el concierto que tenía programado para este 14 de noviembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, luego de que su equipo y el promotor del evento no lograron llegar a un acuerdo sobre los costos de la reposición. La cantante se había mostrado dispuesta a presentarse sin cobrar honorarios.

La fecha correspondía a la reposición del show suspendido el pasado 19 de septiembre, cuando Guzmán sufrió una luxación de cadera en pleno escenario mientras interpretaba “Mala” y “Mírala, míralo”. La artista tuvo que ser trasladada en ambulancia a una clínica de ortopedia en Veracruz tras pedir ayuda al público.

PUBLICIDAD

Alejandra Guzmán cancela concierto: acusa al promotor de no cubrir los gastos

En un comunicado fechado este 10 de noviembre, el equipo de Alejandra Guzmán detalla que la artista se ofreció a reponer el show sin cobrar honorarios y a cubrir por su cuenta los traslados, el hospedaje y los gastos de su personal. “No fue posible que el promotor asumiera los costos y gastos que le correspondían, por lo que no se llegó a ningún acuerdo para la reposición”, señala el texto.

Un comunicado oficial del equipo de Alejandra Guzmán anuncia la cancelación definitiva de su concierto programado en Boca del Río, Veracruz. (@laguzmanmx)

La cantante responsabiliza directamente a la gestión original del evento. “Aquella fecha se gestionó a través de un equipo con el que ya no trabajo. Aun así, quise hacerme cargo personalmente, porque mi compromiso es con ustedes”, declara en el comunicado.

PUBLICIDAD

Guzmán insiste en que de su parte no faltó disposición. “De mi parte estuvo todo: la voluntad, la fecha, mi banda y mi equipo listos, y la disposición de poner de lo mío para que esto se hiciera. Lamentablemente, eso no fue suficiente”, sostiene.

La lesión de cadera de Alejandra Guzmán dejó el show suspendido desde septiembre

El incidente del 19 de septiembre ocurrió cuando la cantante, de 58 años, realizaba una coreografía junto a sus bailarines. Al intentar reincorporarse tras un movimiento, comenzó a tambalearse y ya no pudo continuar. “Perdón, pero se me zafó la cadera”, dijo entonces ante el público, antes de ser auxiliada y trasladada para recibir atención médica.

PUBLICIDAD

La cantante mexicana Alejandra Guzmán permanece sentada en una camilla de hospital junto a personal médico tras sufrir una dislocación de cadera. (X: Alejandra Guzmán)

Horas después, Alejandra Guzmán reapareció en video desde el hospital y aseguró que los especialistas lograron acomodarle la cadera. El 19 de octubre confirmó mediante redes sociales la nueva fecha del 14 de noviembre y precisó que los boletos adquiridos para la función original seguirían siendo válidos.

El 23 de octubre, en los Premios Eliot 2026, la cantante hizo su primera aparición pública tras el percance. Ahí explicó que se trató de un susto relacionado con su prótesis de cadera, sin que hubiera fractura, y ratificó su regreso a los escenarios para el 14 de noviembre.

Los boletos de Pachuca también generan reclamos entre los seguidores

La cancelación generó molestia entre los seguidores de la cantante en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que “ya se la pasa con puros comunicados de que no se va a presentar”, mientras otros reclamaron falta de respuesta sobre la reposición de boletos comprados para una fecha anterior en Pachuca.

PUBLICIDAD

Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz

El comunicado cierra con un mensaje de agradecimiento al público veracruzano. “Me duele no estar con ustedes este 14 de noviembre, pero Veracruz y yo tenemos una noche pendiente”, afirma la intérprete de “Hacer el amor con otro”.

La gira “Los que nos quedamos” continúa con una fecha en la Arena CDMX

Pese a la cancelación en Veracruz, Alejandra Guzmán mantiene en agenda un concierto en la Arena CDMX programado para el viernes 27 de noviembre, dentro de la misma gira “Los que nos quedamos”. El equipo de la cantante no ha precisado si habrá una nueva fecha para reponer el show en Boca del Río.